La Federación de Peñas del FC Cartagena seguirá convocando acciones de protesta

La Federación de Peñas del FC Cartagena (FPFCCT) ha emitido un comunicado en el que mantiene su postura de continuar convocado acciones de protesta contra la «la pésima gestión de la directiva del club» esta temporada al no quedar satisfechos con la comparecencia del presidente, Paco Belmonte, del pasado martes en el estadio Cartagonova. De hecho, en la misma nota, también muestran su malestar por la decisión del máximo mandatario de no acudir al palco en el resto de partidos que restan este curso en la ciudad portuaria.

«Desde esta Junta Directiva, con el apoyo unánime de todas las peñas, seguiremos convocando acciones de protesta contra la pésima gestión de la directiva del club. Y a los abonados no abandonar al equipo en el estadio que logremos que tanto los 8 jugadores nuevos y el resto de la plantilla puedan reconducir la situación a tiempo», expresaba en su último punto y añadía también que «no compartimos y pedimos que no se repitan los insultos y amenazas a los trabajadores del club, ya que ellos no tienen ninguna culpa de la actual situación del equipo».

Sobre la comparecencia de Belmonte, la postura parece clara. «La comparecencia del presidente del club nos parece una tomadura de pelo, otra más, a todos los aficionados, sin admitir ninguna pregunta de la prensa, ni aclarar nada de la situación actual del club. Si como dijo atendió todas las preguntas de 6 aficionados en la puerta de su garaje, quedamos 8.994 abonados a los que se nos ha negado cualquier tipo de explicación», y también expresan que «nos parece una falta de respeto a nuestra afición, nuestro club y al equipo visitante la ausencia de la directiva en el palco del Cartagonova en el partido contra él Córdoba, y que esto vaya a continuar los 9 partidos que quedan en casa contra Málaga, Eibar, Burgos, Castellón, Eldense,Racing de Santander, Tenerife y Mirandés, siendo esto una imagen lamentable como club y ciudad».