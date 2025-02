Golpe de realidad para el UCAM Murcia en la Champions (85-70)

Si el UCAM Murcia CB se mostraba con un buen estado de ánimo tras encontrar una mejoría y progresión en su juego durante los últimos partidos, ahora se ha quedado helado tras el jarro de agua fría recibido en la Champions League ante el ERA Nymburk (85-70). Un duro golpe de realidad en la competición europea, donde su camino se hacia el primer puesto de su grupo en el Top-16 se ha complicado tras la derrota sufrida en Praga. Y es que el conjunto universitario no ha sabido moverse en el entramado defensivo planteado por su rival, con una defensa en zona que le asfixiaba por momentos y que le ha acabado llevando a un bloqueo en varias facetas de su juego hasta pagar un peaje más elevado por los quince puntos de diferencia con los que ahora cuenta respecto al bando checo.

De nuevo apareció el talón de Aquiles del UCAM Murcia esta temporada, y eso produjo un efecto dominó del que no se pudo levantar. No encontró la manera de romper la defensa en zona desde el triple, a pesar de que sí que lo hizo de buena manera durante los primeros compases de un partido del que parecía tener clara cuál era la teoría, y la intensidad mostrada por los jugadores del Nymburk en su propio campo llevó a los universitarios a cometer errores que se tradujeron en numerosas pérdidas (21 al término del encuentro). El equipo checo es de los que menos lanzamientos conceden de dos de la competición, algo que se preveía que iba a incomodar a un UCAM que definitivamente no supo moverse en el barro.

Un encuentro cargado de duelos y muy trabado en el que el equipo checo, incluso, optó por mandar a los murcianos al tiro libre de manera deliberada en el tercer cuarto al comprobar que también flaqueban los de Sito Alonso en esa distancia. El 27/40, es decir, el 67,5% de acierto desde esta línea, lastró de manera evidente a un equipo universitario incapaz de encontrar algún agujero en el plan del rival. Y por ende le llevó a un bloqueo mental que acabó siendo preocupante cuando el Nymburk, desde el lanzamiento exterior, algo a lo que había prácticamente renunciado en ataque en la media hora anterior, consiguió cerrar la victoria y conseguir un cómodo 'basketaverage' para presentarse como serio candidato a optar por la primera plaza de este grupo.

Primer cuarto

Howard Sant-Roos, en su reencuentro con el Nymburk, fue la única novedad en el quinteto inicial de un UCAM Murcia que supo leer muy bien al inicio lo que requería el partido, pero que con el paso de los minutos se le fue atragantando la zona planteada por el equipo checo. Tuvo la paciencia necesaria el conjunto universitario en las primeras posesiones para sortear la intensa defensa planteada por los locales, gracias a los triples de Ennis y Gates que dispararon el marcador hasta el 4-11. El acierto exterior permitía romper la defensa en zona ante un rival que es de los que menos lanzamientos de dos concede. Y es que, casi sin hacer ruidos, y aprovechando cuando llegaron los fallos en el tiro de tres de los universitarios, el Nymburk se acercó una vez llegaron las rotaciones (12-17). Dos robos de Sant-Roos le permitieron convertirse en el mejor en esta estadística histórica de toda la BCL, y Sito Alonso apostó por Rodions Kurucs de 'ala-pívot', junto a la entrada de Caupain, Todorovic y Radebaugh, aunque no entraron con buen pie al partido (14-17).

Segundo cuarto

Aprovechó el Nymburk este desconcierto en un UCAM que cometió dos pérdidas consecutivas en el inicio de un segundo cuarto en el que encajó un parcial de salida de 7-0 en los primeros minutos (21-18). Sito Alonso devolvió a pista a Birgander por Todorovic, y más tarde tuvo que hacer lo mismo con Sant-Roos al sufrir en la dirección de juego. Ennis tuvo que asumir este papel ante las dificultades de Caupain para hacerlo y el técnico madrileño apostó por contar en pista con el quinteto más parecido a los primeros minutos de partido, en el que se sumó Kurucs (21-21). No encontraba la manera el UCAM de convertir desde el triple ni de sacar lanzamientos lejanos para romper la zona, por lo que sus ataques le seguían lastrando junto a las pérdidas (27-21). Lo tuvo que parar un enfadado Sito Alonso, que le pidió más dureza en el juego a los suyos, y lograron acercarse los universitarios a base de esfuerzo al no encontrar el acierto desde el triple. Le devolvió el UCAM el parcial de 0-7 a su rival tras una gran accion de Gates (27-28), pero un nuevo arreón del Nymburk lo neutralizó todo de nuevo. Cortó Radebaugh la mala racha exterior, anotando un triple, pero los desajustes defensivos le impidieron imponer su ritmo (39-35).

Tercer cuarto

No se produjo ningún cambio de guion en una segunda parte en la que continuaron creciendo los problemas para el UCAM. Las defensas se impusieron en los primeros minutos de este tercer cuarto, donde Sito Alonso tuvo que recurrir a Moussa Diagne para tartar de cambiar la tendencia (48-43). Sin embargo, los inconvenientes eran los mismos. Era prácticamente imposible pisar la pintura rival para los universitarios y continuaban sin el acierto necesario desde el triple para romper el plan del equipo checo. Un plan que se transformó en enviar al UCAM al tiro libre, donde falló seis lanzamientos en este cuarto y cometió otras cuatro pérdidas, dándole más vida al Nyumburk. Ennis logró empatar (50-50) con una incisiva entrada a canasta de las suyas, pero cada pugna, cada posesión, se convertía en un mal trago para un equipo universitario que no encontraba la manera de llegar hasta el aro. Se mantuvo cerca en el marcador, a rebufo, pero dos triples del equipo checo en el tramo final, casi consecutivos, le dieron aún más oxígeno y confianza para mantener su línea (63-55).

Último cuarto

Lo tiene que parar Sito Alonso tras un parcial de 6-3 que elevó la ventaja del Nyumburk hasta los once puntos (69-58). Se agotaban los recursos para el conjunto universitario a falta de ocho minutos para el final y el técnico apostó por Radebaugh y Ennis junto a Kurucs, Sant-Roos y Birgander. Continuaba sin aparecer la fluidez del UCAM en ninguno de los dos extremos de la pista y el intercambio de canastas no servía para recortar distancias tras una acción de Ennis que no pudo convertir el adicional (71-62). Otro jarro de agua fría llegó para el equipo murciano con un triple a tabla de Brown (74-62) y Kaiser Gates regresó a pista con doce puntos por remontar para el UCAM a falta de cinco minutos. No hubo tiempo para la reacción, no había forma de moverse entre el barro y el Nymbruk cerró ya su victoria tras una nueva recuperación para un mate de Birts y los triples de Shumate y Bohacik (80-64). El UCAM comenzó a pensar en el 'basketaverage' para no complicarse aún más sus opciones por el primer puesto de su grupo y la malas noticias se multiplicaron cuando Gates se tuvo que ir al banquillo por un mal giro en su tobillo (85-70).