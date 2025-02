El UCAM, a dar continuidad al ‘efecto Gates’ en un territorio desconocido

El UCAM Murcia CB se adentra esta tarde en un territorio y un rival desconocido, el ERA Basketball Nymburk. En el segundo encuentro del Top 16 de la Basketball Champions League (18:30 horas, Popular Televisión), el conjunto universitario quiere dar continuidad a esa imagen mostrada gracias al ‘efecto Kaiser Gates’. Y lo quiere dar en un partido clave en el grupo L, puesto que todo apunta a que se jugará con el conjunto checo la primera plaza.

El pabellón Tipsport Arena de Nymburk, una ciudad a unos 45 kilómetros de Praga, la capital del país, será el escenario donde los murcianos retarán a un equipo con pocos centímetros que practica un baloncesto rápido, con muchas transiciones. Por ello deberá controlar bien el rebote defensivo e imponer su superioridad en el ofensivo bajo los aros, porque si frena la fluida la velocidad del rival y le impide salir al contraataque, tendrá mucho ganado. El Nymburk presenta una media de 87,3 puntos anotados en la Champions y de 98 en el campeonato checo. Pero es en su defensa donde basa su gran poderío. De hecho, terminó la fase de grupos con un ratio defensivo de solo 98,8 puntos permitidos por cada 100 posesiones, lo que les sitúa en el tercer puesto de esta clasificación estadística.

Solo 3 derrotas esta campaña

El Nymburk solo ha sufrido tres derrotas en toda la temporada. Entró en la Champions, en la que participa por séptima campaña, tras superar la fase previa y solo cayó en la competición continental en la última jornada de la primera fase contra el Promitheas griego cuando ya tenía asegurado el primer puesto. En su liga, que evidentemente no es de las más potentes de Europa aunque en los últimos años ha elevado su nivel en un país donde reinan el fútbol y el hockey sobre hielo, solo ha sufrido dos derrotas, frente al Decin y el Labem. Desde el pasado 21 de diciembre ha encadenado una racha de nueve victorias consecutivas.

La versatilidad de muchos de los componentes de su plantilla le convierten en un rival difícil de defender. Un dato que da muestra del alto ritmo que impone al juego el Nymburk es que su técnico realiza muchas rotaciones. En el partido de liga del pasado fin de semana solo un jugador llegó a los 25 minutos en pista y el que menos estuvo 15.

Tabellini impone su sello

Francesco Tabellini es un italiano que compaginaba su pasión por el baloncesto como entrenador en la Academia de la Virtus Bolonia con sus estudios de Filología Clásica. Después de marcar varios hitos en las bases del club italiano, hace tres años apostó por el baloncesto dejando a un lado la docencia a la que se dedicaba hasta ese momento. Fichó por el USK Praga, al que convirtió en el equipo revelación del campeonato al llevarlo hasta los cuartos de final de la liga. Entonces fue cuando el Nymburk se hizo con los servicios de un técnico que imprime a sus equipos un juego fluido y rápido.

El Nymburk cuenta en su plantilla con varios jugadores estadounidenses que buscan proyectarse a las primeras ligas europeas. J.T. Shumate, un ala pívot estadounidense de 2,00 metros, es su máximo anotador con una media de 13 puntos. También en dobles dígitos está Nighael Cesaer, con 11,5 puntos y 6,8 rebotes, un jugador que ha llegado al equipo tras jugar el pasado curso en Finlandia.

El alero Christian Bishop (11,3 puntos y 5,6 rebotes) está en su segundo año en Europa después de jugar en Chipre y en la GLeague de la NBA tras acabar su etapa universitaria. Por su parte, el base Stephen Brown (10 puntos y 5,5 asistencias) es el foráneo que más experiencia tiene. Ha jugado en Turquía, Estonia, Letonia, Alemania, Francia y Polonia y está en su primer año en Chequia.

En el primer partido del Top 16 de la Champions su jugador más destacado fue Jaromir Bohacik, un ala pívot checo que anotó 25 puntos con un 5 de 6 en triples. Sin embargo, el pasado fin de semana no llegó a jugar ni un solo minuto en liga, lo mismo que el estadounidense Tylan Birts, quien sí estuvo contra el Falco.

Otro jugador a tener en cuenta es Matej Svoboda, quien se formó en el Nymburk y ha regresado esta temporada tras jugar en otros equipos de su país. Está promediando 9,8 puntos y 2,9 rebotes. Además, Martin Kriz, un pívot de 2,00 metros con 8,4 puntos y 3,6 rebotes, es el capitán del equipo. Lleva en el club desde la temporada 2011-2012 y tiene 31 años de edad.

Sito Alonso, sin descartes

El UCAM Murcia viajó hasta la República Checa con doce jugadores. Sito Alonso no tendrá que hacer ningún descarte en esta ocasión puesto que el alero estadounidense DJ Stephens sigue de baja. Desde el encuentro ante el Barça no se ha vestido de corto. También espera poder contar con el pívot Marko Todorovic, quien no jugó ni un minuto, aunque estuvo en el banquillo, en la victoria ante el Casademont Zaragoza por unos problemas físicos.