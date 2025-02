Josan González: "Venir a ElPozo es regresar a casa"

ElPozo Murcia ha presentado esta mañana, de manera oficial, a su nuevo entrenador, Josan González. El cordobés regresa a la que fue su casa durante 7 años. Formó parte de las categorías inferiores del conjunto murciano, logrando dos títulos de liga, y después pasó a formar parte del cuerpo técnico de Duda, para más adelante ser el ayudante de Diego Giustozzi. Josan aterriza en el Palacio de los Deportes de Murcia tras 4 años dirigiendo al Córdona y un breve paso por una academia de formación de jugadores en Tailandia.

"La experiencia de ser primer entrenador en Primera División era fundamental para algún día poder ocupar el banquillo de ElPozo Murcia. Los 4 años en Córdoba me han venido bien, hemos dejado asentadas las bases de un equipo que ahora ya es un asiduo en la categoría. En Tailandia más de lo mismo, aunque ha sido poco tiempo, hemos dejado una estructura bien formada", comentó el nuevo técnico de ElPozo Murcia, Josan González.

La situación con la que llega Josan González no es la mejor. El equipo lleva sin sumar una victoria más de dos meses y ya ha perdido 2 de los 4 títulos en juego esta temporada. "Lo primero es que los jugadores recuperen la sonrisa. Yo leo la prensa, y decís que el equipo no tiene gol, y es imposible que este equipo no lo tenga, si miramos hace dos meses, son los mismos jugadores, y yo sé que jugar contra ElPozo Murcia es temeroso. Hay que recuperar el ADN, el respeto que le han perdido al equipo", añadió Josan González.

Además de la mala situación que vive la entidad murciana, el calendario no acompaña. Ocho partidos antes de disputar la Copa de España en poco más de un mes, con encuentros entre semana. "La idea para la Copa es que los jugadores lleguen en perfectas condiciones, sobre todo mentalmente, ya que la cabeza es lo más importante. Si hubiera podido elegir, hubiera elegido poder entrenar más, pero las cosas vienen como vienen, tenemos esta semana para entrenar de cara al partido de este fin de semana, y la semana siguiente hay partido entre semana, y toca establecer un método de preparación de partido. A los jugadores les viene bien, ya que ellos quieren jugar y competir", dijo.

"Cuando tengamos la noticia de los jugadores que disponemos podremos hacer un plan estructural de lo que queremos. Claramente, tenemos que centrarnos en el proceso, en como mejorar cada día. Cuando llega la hora de partido todos quieren ganar, pero lo que tenemos que hacer nosotros como equipo en una competición que ha crecido tanto y hay tantísima igualdad, hay que mejorar el detalle de cada día para cuando lleguen los partidos estemos preparados. Eso implica vivir en la incomodidad que nos generan los equipos, fluir y saber que ahora la liga se ha igualado y estar preparado para todo lo que viene que es muy bonito", concluyó Josan González, el nuevo entrenador de ElPozo Murcia.