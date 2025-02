Davo cierra un mercado que deja temblando la defensa del Real Murcia

Si alguien pensaba que el Real Murcia marcaría el ritmo de fichajes en este mercado invernal en el Grupo II de Primera RFEF, se equivocaba. Pese a hablarse y mucho del «cheque en blanco» que Felipe Moreno había puesto en manos de Asier Goiria, los granas cierran esta ventana de refuerzos con solo tres incorporaciones, de las que la única que llama la atención es la de Davo. Aunque la cesión del jugador llegado del Deportivo de La Coruña ya estaba encarrilada desde hace unos días, no fue hasta la tarde de ayer cuando se confirmaba. No hubo cambio de guion en las oficinas de Nueva Condomina. Con la incorporación del extremo de 30 años se bajó la persiana. Ni llegó un central, pese a la salida de Andrés López; ni se firmó a un pivote que acompañe a un Yriarte que, después del despido de Larrea, queda como única alternativa válida a esa posición.

El mercado de fichajes ha sido finalmente en el Real Murcia el mercado de los despidos. Y es que las salidas han llamado la atención más que los refuerzos del extremo Davo, del lateral Ian Forns y del delantero Flakus.

Si el viernes salía José Ángel Carrillo, este lunes se daba la baja tanto a Pablo Larrea como a Ben Knight. Ambos vivieron la misma situación que el delantero murciano. Incapaces los granas de sentarse a negociar las rescisiones a lo largo de todo el mes, finalmente los jugadores recibieron una carta de despido que obligará a pagar los contratos completos. Posiblemente el «cheque en blanco» acabe sirviendo para costear esos númerosos gastos, y es que Carrillo y Larrea eran de los jugadores mejor pagados. Además, el ex del Manchester City, según se publicó en su momento, tenía un contrato por tres años, lo que también supondrá un buen pico.

La ficha dejada por Carrillo servía para inscribir a Isi Gómez, mientras que el hueco dejado por Larrea hace sitio a un Davo al que se agarra Goiria para reactivar un ataque sin gol y sin chispa. El de Luanca, que baja a Primera RFEF tras unos meses sin ningún protagonismo en Segunda, tendrá que empezar a producir rápido para ayudar al equipo. Hace un año, el extremo izquierdo ya fue uno de los jugadores importantes en el ascenso del Deportivo de La Coruña, llegando a marcar 8 goles, aunque también es verdad que en la segunda vuelta del campeonato bajó mucho su rendimiento, perdiendo en muchos partidos la titularidad.

Overbooking en la izquierda

Con la llegada de Davo habrá overbooking en el extremo izquierdo. El ex del Deportivo pasa a ser la primera opción para un puesto en el que también están Loren Burón, Toral y Kenneth, aunque este último, pese a continuar en la plantilla ocupando una ficha sénior, es un cero a la izquierda para Fran Fernández.

Cuenta el Real Murcia ahora con cuatro extremos izquierdos. Todo lo contrario sucede por la derecha. Y es que en la otra banda, después de la salida de Knight, solo aparecen Pedro León y Carlos Rojas, y ninguno de ellos está haciendo méritos para aparecer en el once titular. De hecho, en las últimas jornadas, Fran Fernández ha tenido que optar por cambiar de lado a Loren Burón, pero sin conseguir tampoco resultado.

El desequilibrio no solo aparece en los extremos. Tras el mercado invernal, el Real Murcia más que reforzarse se ha debilitado. Solo hay que mirar las posiciones defensivas. Ya pueden rezar los granas para que Yriarte, Alberto González y Saveljich no cojan ni un pequeño resfriado, porque la baja de cualquiera de ellos puede hacer saltar todas las alarmas.

Si ya habían dudas en defensa, ahora más. Y todo por las salidas de Andrés López y Larrea y la falta de fichajes de corte defensivo. Con la cesión del central murciano al Yeclano Deportivo, el Real Murcia se jugará el ascenso con solo tres centrales, una cifra que parece más que insuficiente sobre todo teniendo en cuenta que uno de ellos, Antxón Jaso, no ha estado a la altura de las exigencias de una plantilla que tiene que pelear sí o sí por el primer puesto.

No va mucho más sobrado el Real Murcia en la posición de pivote. La salida de Larrea, confirmada en el día de ayer, deja a Yriarte como única alternativa en esa posición, un Yriarte que está resolviendo la papeleta al no aparecer en la plantilla mediocentros defensivos. Tendrá que cuidar y mucho Fran Fernández al venezolano, sobre todo viendo lo que ocurrió el sábado. Sin el ex del Eibar, con molestias, Boateng acabó señalado a las primeras de cambio.

Dudas también en la delantera

Incluso en la delantera, la posición en la que había puesto sus ojos Goiria desde el inicio de mes, también deja dudas. Pocos han entendido que se haya despedido a Carrillo para apostar por un sub-23 como Flakus cuando en la plantilla ya hay otros dos jugadores jóvenes como Pedro Benito y Cadorini, y cuando Fran Fernández es fiel a un sistema con un solo ‘9’. Queda ahora el ataque grana a expensas de Raúl Alcaina, porque sin Carrillo, las opciones de revulsivo quedan en manos de un Flakus que es toda una incógnita. Además, todo parece indicar que Benito perderá protagonismo y que Cadorini seguirá sumando partidos completos en el banquillo.

Llegan dos nuevos brasileños

El pasado verano Felipe Moreno estrenaba la ruta Murcia-Brasil con la llegada de los cariocas Palmberg y Cadorini. Aunque ambos tienen ficha del filial, forman parte de la primera plantilla. Pues en los próximos días se incorporarán dos nuevos jugadores cariocas. En el día de ayer el Real Murcia anunciaba la incorporación del mediapunta Luiz Enrique, jugador de 20 años, formado en la cantera del Sao Paulo y que llega después de superar una grave lesión. En principio formará parte del filial. Y el segundo, a falta de confirmación oficial, será, según medios brasileños, el pivote Brian Carvalho, tambien del Sao Paulo.