Carlos Alcaraz se estrena en Rotterdam ante un rival de mal recuerdo

Después de caer en los cuartos de final del Open de Australia ante Novak Djokovic, el murciano Carlos Alcaraz reaparece hoy (19:30 horas, Movistar) en el ABN AMRO Open, un ATP 500 que se disputa en pista rápida indoor en la ciudad holandesa de Rotterdam y donde parte como primer cabeza de serie. Su estreno será ante Botic van de Zandschulp, número 84 de la ATP y de 29 años que aún no ha ganado un partido en 2025. Cayó en primera ronda tanto en el ATP 250 de Auckland como en el Open de Australia.

Será la cuarta ocasión en la que Alcaraz se medirá a Van de Zandschulp y de la última de ellas guarda un mal recuerdo el de El Palmar, puesto que cayó en la segunda ronda del Open de US de 2024. En las dos anteriores el triunfo cayó del lado del número 3 del mundo. Una de ellas, en Basel en 2022, fue también en pista rápida indorro, mientras que la otra fue en la primera ronda del Open de Australia de 2021.

Recuperado de un resfriado

Alcaraz llegó a Rotterdam aún aquejado de un resfriado y por ello ha estando entrenando con una tirita nasal, como hizo en las Finales ATP de 2024. Todo apunta a que no afectará a su rendimiento, puesto que él mismo ha dicho que ya está recuperado. Además, el murciano, que en este torneo está acompañado por Samuel López y no por Juan Carlos Ferrero, no ha obtenido en su carrera brillantes resultados en pista rápida indoor. De hecho, su único triunfo lo consiguió en el Next Gen de Milán en 2021, el torneo para las jóvenes promesas que ganó antes de alcanzar en 2022 el número 1 del mundo.

Ayer ya se disputaron varios partidos de primera ronda que afectan a la parte del cuadro de Carlos Alcaraz. El polaco Hubert Hurkacz, 21 de la ATP y con quien se podría encontrar el murciano en semifinales, se impuso en dos sets al italiano Flavio Cobolli. Por la parte baja, el griego Stefanos Tsitsipas derrotó al francés Harold Mayot.