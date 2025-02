Goiria: "Me bajaría la nota por el tema de las salidas"

El Real Murcia, segundo clasificado del grupo II de la Primera RFEF, y que buscará el ascenso a la Segunda División del fútbol español, irá "al mil por mil" persiguiendo ese objetivo en el tramo "más bonito" del campeonato, tal y como declaró este martes su director deportivo, Asier Goiria.

En esos términos se expresó en la rueda de prensa que ofreció para hacer balance del mercado invernal de fichajes 2024/2025 que para el conjunto grana se saldó con las incorporaciones del defensa lateral izquierdo Ian Forns y los delanteros Antonio David Álvarez "Davo" y el esloveno David Flakus y también con el alta de la ficha del centrocampista Isi Gómez, quien estaba lesionado desde la pretemporada.

En cuanto a bajas salieron de la plantilla el defensa Andrés López Carmona, el medio Pablo Larrea, que acaba de firmar por el Algeciras, y los delanteros José Ángel Carrillo y el inglés Ben Knight. "En este mercado de invierno hemos tratado de ver qué necesidades teníamos para mejorar al equipo y así hemos actuado. Estamos muy contentos por cómo ha quedado la plantilla, quedan 16 jornadas de competición y ahora viene lo bonito de la Liga y vamos al mil por mil a por ello", dijo Goiria.

Preguntado por la calificación que se pondría en este mercado y si mantendría la nota del veraniego, señaló lo siguiente: "Mantengo la nota que me puse entonces, un 7 o 7,5. Quizás me bajaría un poco la nota por las salidas porque un director deportivo siempre quiere llegar a acuerdos con los jugadores pero son cosas del fútbol y hay que tratarlas con naturalidad", indicó refiriéndose, por ejemplo, al adiós de Carrillo. "Ambas partes hicimos un esfuerzo por llegar a un acuerdo pero estas cosas suceden en el fútbol y fue una decisión difícil de tomar. Desde aquí agradecer a Carri porque es un fenómeno y un profesional en el día a día y le deseamos lo mejor desde el club", subrayó.

Goiria también aludió a la cesión de Andrés López Carmona al Yeclano Deportivo, otro equipo del grupo II de la Primera RFEF: "Llevábamos valorando está cesión mucho tiempo porque Andrés es un activo del club con un potencial enorme y queríamos que saliese en busca de esos minutos que necesitaba y en Yecla puede mejorar aspectos de los que igual carecía y le va a venir muy bien".

De Davo, el último fichaje en realizarse, concretamente la tarde del lunes, resaltó que "es un jugador diferencial en esta categoría, no sólo por su manera de jugar sino porque tiene mucho gol". "Dependerá del míster dónde le quiera ubicar y la suerte que tenemos con Davo es que puede jugar en diferentes posiciones en ataque", añadió ya dando el poder de elección al entrenador grana, Fran Fernández. Sobre los otros dos fichajes y la disponibilidad de Isi Gómez, Goiria también habló en positivo. "Hay que hacer una valoración de la recuperación de Isi porque es un jugador importante para la plantilla y para el club, un futbolista con jerarquía y personalidad que necesitamos dentro del campo. A Ian ya lo vimos un poco ante el Alcoyano y es un jugador agresivo, enérgico, que llega arriba y que nos puede dar soluciones; y Flakus es un delantero moderno, que puede caer a banda y con mucho gol", manifestó.

El responsable de la planificación deportiva tuvo palabras para varios de los jugadores del equipo, entre ellos el canterano Antonino Toral, ya asentado en la primera plantilla. "La suerte que tenemos es que quiere estar aquí. Desde julio está creciendo mucho y, aunque tiene que corregir cosas como la del sábado que le costó la expulsión, ya estamos en conversaciones constantes con él para la renovación', comentó.

El mediocampista Moha Moukhliss pudo ser traspasado dadas las ofertas que llegaron por él en este mercado y Goiria también habló de ello. "Pudo salir pero me llamo por teléfono y me dijo que no valoraba otra cosa que seguir aquí y conseguir el objetivo con el Real Murcia. Otros compañeros también recibieron ofertas pero están encantados aquí", declaró.