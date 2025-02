TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida: la edición de los récords

El marroquí afincado en Ceuta Bilal Marhoum y la australiana residente en Reino Unido Melissah Gibson fueron los grandes triunfadores de la duodécima edición la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida, la más internacional, multitudinaria y de mayor nivel de la historia. La inclusión de la prueba murciana en el calendario de la Federación Internacional no es una casualidad puesto que se ha convertido ya en un referente. Mucho trabajo, y bien desempeñado, le ha costado al club Murcia Challenge, el organizador, lograr que se viviera en 2025, coincidiendo con el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, una edición para el recuerdo. En los 42K solo faltó que se batieran los récords de la distancia en un circuito renovado, totalmente llano. Pero no por ello la carrera ha adquirido una gran dimensión, impensable para esos entusiastas del running que emprendieron hace muchos años esta aventura.

Bilal Marhoum, que llegó a España siendo un niño cruzando la frontera a través de Ceuta, donde encontró apoyo en el centro de menores de la ciudad, logró un registro de 2h.15:35 que le valió para inscribir su nombre en una de las ya que es considerada mejores maratones del país. Nacido el 15 de febrero de 1991, tiene un mejor marca personal de 2h.11:20. A la línea de meta en la Plaza del Cardenal Belluga, frente a la imponente imagen de la Catedral, llegó en solitario un corredor de zancada amplia que no dio opción a sus rivales.

Fran García, brillante sexto

El británico de Lincoln William Strangeway, un corredor que pasa largas temporadas en España, logró la segunda posición con 2h.18:33, corriendo también solo durante gran parte del recorrido, mientras que la tercera plaza se la adjudicó Ebrahim Abdulaziz, con 2h.23:54, un etíope de 45 años de edad. El ‘top 10’ lo completaron Justin Iler (2h.27:47), Juan Ramón Sánchez Bayón (2h.28:38), que fue el primer español, el murciano del Puertas Lorca Francisco David García Soto (2h.32:38), quien fue el primer regional en la línea de meta con una sobresaliente sexta plaza, Ben Shearer (2h.33:21), James MacDonald (2h.33:50), José Andreu Poveda (2h.35:11) y Daniel Martínez Megías (2h.35:54). Además, el pinatarense Francisco Mariano Martínez Morales, decimoquinto en la general con 2h.40:46, un exfutbolista con gran experiencia en pruebas de larga distancia que ha convertido el running en un modo de vida, fue el segundo en la clasificación regional.

A nivel femenino, Melissah Gibson, una australiana de 41 años de edad que tenía una mejor marca de 2h.36:48, fue la ganadora femenina en una prueba que realizó prácticamente en solitario desde los primeros metros, llegando a meta con 2h.37:48. Ya brilló el año pasado en la Maratón de Sevilla y también en la media maratón de Barcelona. Afincada en Reino Unido desde 2011, está acostumbrada a pasar los inviernos en España, y este año se animó a venir a Murcia, de donde salió encantada y prometiendo que volverá en 2026.

Gibson es una corredora con amplia experiencia, que ha disputado más de cien maratones en todo el mundo, siendo la ganadora de prestigiosas pruebas de su país como Lago Ness, Yorkshire y Loch Ness, y otras de ultradistancia de cien kilómetros con la selección de Inglaterra, estando presente en el Campeonato del Mundo de la distancia. Hasta los 28 años fue una fumadora empedernida, es economista y comenzó a correr tarde, pero ha exprimido al máximo esa tardía pasión por el deporte.

Quien ha convertido Murcia en su ciudad preferida es María Mercedes Pila, una ecuatoriana afincada en Jarandilla que volvió a estar en el podio, esta vez con un tiempo de 2h.53:33. A sus 46 años de edad hizo una carrera inteligente, de menos a más, alcanzando la segunda plaza en los últimos kilómetros y llegando a la línea de meta como siempre, con una sonrisa dibujada en su rostro y celebrando esa medalla de plata como si fuera un oro. Nacida en un pueblo de Ecuador a 3.000 metros de altitud y campeona de España en 2023, una vez más estuvo en el podio frente a la Catedral.

Las mejores imágenes de la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida (Parte II) / Juan Carlos Caval

Los puestos de honor los completó una albaceteña de Madrigueras Mari Ángeles Magán Talavera, una experimentada corredora de media maratón con un palmarés impresionante. No pudo contener el empuje en los últimos kilómetros de Pila, pero sí que sus fuerzas le dieron para alcanzar una notable tercera plaza 2h.54:00. Estas tres mujeres fueron las únicas capaces de bajar de la barrera de las tres horas. El ‘top 10’ lo completaron Elmina Saksi (3h.07:23), Aina Victoria Lozano Lladó (3h.08:40), Rachel Burgon (3h.08:50), Marina Inglés López (3h.09:11), Mari Carmen Martínez Sánchez (3h.09:33), Sandra Badillo López (3h.12:23) y Evgenia Boultemi (3h.13:41). La mejor murciana fue Irma Lorena Duchi, con 3h.25:05.

Mustaphe El Aziz pulveriza al récord de una media maratón de lujo

Mustaphe El Aziz, un marroquí afincado en Algemesí desde hace siete años, fue el gran protagonista de la prueba de media maratón de la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida. Y lo fue porque con un espectacular registro de 1h.02:13, realizado gran parte la carrera en solitario a un ritmo infernal, no solo fue el ganador, sino que batió el récord de la distancia en Murcia que estaba desde el año pasado en 1h.04:30. Las excelentes condiciones para practicar el atletismo en una jornada de febrero a la que solo le sobró un poco de viento, favorecieron que los tres primeros del podio masculino estuvieran en 1h.03.

Podios de los ganadores y llegadas a la meta en la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida / Israel Sánchez

El campeón, que tiene 39 años de edad, logró hace una semana en la Media Maratón de Marrakech un tiempo de 1h.01:46, aunque su mejor marca la tiene por debajo de la hora, en 59:29.

Otro corredor de origen marroquí afincado en España, Moussab Hadout, fue el segundo clasificado, con 1h.02:40, mientras que la tercera plaza ha sido para el ugandés David Korichei Cheserek, con 1h.03:00. El ‘top 10’ lo completaron Ben Connor (1h.03:29), Leonid Latsepov (1h.04:53), José Ignacio Giménez (1h.05:12), Youness Belyamna (1h.07:27), Iván Martínez Pertusa (1h.08:28), Marcos López Galera (1h.09:04) y Julien Calandreau (1h.09:09). Entre los murcianos, en la vigésima plaza acabó el atleta de Las Palas de Fuente Álamo Antonio Martínez Ardil, con 1h.13:22, quien después de brillar el pasado año en la distancia maratón, decidió volver a la media.

Partridge repite triunfo

En la prueba femenina, la británica Lily Partridge repitió triunfo en las calles de Murcia. Ya el año pasado fue la más veloz y en 2025 renovó su corona, aunque no con récord de la prueba, pero sí con una gran marca de 1h.13:21. La segunda plaza fue para Katherine Tisalema, una ecuatoriana afincada en Madrid que tiene el récord de su país en los 10 kilómetros en ruta y que cruzó la línea de meta con un tiempo de 1h.13:49. La tercera plaza fue para la joven marroquí Nouhaila El Gazouir, que reside en Granada, con 1h.13:52. Yésica Mas (1h.18:31) fue la mejor española al llegar a meta en la cuarta posición. La lorquina Marta Belmonte Molina (1h.18:52), cuarta en la general, Elena Díez de la Fuente (1h.12:17), Lucía Aguado Cuevas (1h.23:38), Gabriela Alemany Pujol (1h.24:47), Nuala Bose (1h.24:48) y la joven murciana María Martínez Alburquerque (1h.24:57) completaron las diez primeras posiciones de la carrera.

Por categorías los mejores fueron Yesica Mas (M35), María de los Llanos García (M40), Karen Murphy (M50), Mari Carmen Ferrández (M60), Shirley Bakker (M70), Lily Partridge (senior) y Nuala Bose (sub-23). En hombres, Mustapha El Aziz (M35), David Cheserek (M40), Jesús Claramonte (M50), José Hurtado García (M60), Per-Arve Songard (M70), Ben Connor (senior) y Marcos López Galera (sub-23).

Doblete noruego en un 10K con nueva mejor marca masculina

El joven noruego Jesper Lundin, con un registro de 29:49, y la finlandesa Emilia Siltanen, con 36:22, fueron los triunfadores de los 10k en una jornada fría pero soleada por las calles de Murcia. El ganador masculino batió el récord que estableció hace un año Vitor Hendricks y se convirtió en el primer atleta en bajar de la media hora en los diez kilómetros, mientras que Siltanen revalidó el triunfo que ya consiguió en 2024, en esa ocasión con un registro de 35:57.

El podio masculino lo completaron dos murcianos, Jaime Moral Fernández, con 30:43, y el atleta de Sangonera La Verde, medalla de bronce en el Campeonato de España de Trail, Iván Hernández Illán, con 30:53. Dentro del top 10 acbaron Juan Pérez Ros (32:01), Miguel Bas Ballester (32:14), Yacoubi Soudiane (32:21), Álvaro Sánchez López (32:31), Ángel Ayuso (32:38), Francisco Javier Ruzafa (32:43) y Damián Bravo López (32:44).

En la clasificación femenina, la segunda fue la francesa Clementine Chamot, con 37:43, y Marisol Gómez de la Torre, con 38:38 fue tercera. El top 10 lo han completado Linda Miturova (39:29), la murciana Sabina Rico (39:51), María Luis Ortín (40:35), Natalia Gómez (40:38), Marina Martínez (40:42), Delyth Williams (41:12) y Mar Gómez Nicolás (41:32).