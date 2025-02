El Real Murcia se condena al último día de mercado

El Real Murcia volvió a demostrar el sábado ante el Alcoyano que no tiene un patrón de juego. Pero no solo andan los granas sin guion dentro del terreno de juego, los murcianistas tampoco han tenido una hoja de ruta en el mercado invernal que acaba esta noche y que, visto lo visto, ha debilitado más que reforzado. A la espera de lo que ocurra en estas últimas horas, a las que se ha condenado el club tras no hacer los deberes antes, el Real Murcia comenzó enero con cuatro centrales y ha empezado febrero con solo tres, tras la salida de Andrés López. Además, en la delantera, Goiria ha cambiado a Carrillo por el sub-23 Flakus, toda una incógnita. La única buena noticia es que Isi Gómez ya está inscrito, aunque el madrileño no hará que el Real Murcia gane efectivos en un centro del campo sin perfiles diferentes, y es que este lunes se entregará la carta de despido a Pablo Larrea si no se consigue un acuerdo para la rescisión.

El madrileño está nominado desde hace semanas. Da igual que jugadores sénior como Cadete, Kenneth o Jaso hayan hecho más méritos para salir. Al final el Real Murcia despedirá al ex del Tenerife. Su ficha será ocupada por Davo, extremo cuyo fichaje se da por hecho desde hace unos días y que es la gran apuesta de Goiria para un mercado invernal decepcionante para los granas. A la espera de que el club anuncie la incorporación del deportivista, que llega para agitar un ataque sin chispa y sin gol, no se esperan más novedades en cuanto a llegadas.

Así, Goiria completará su segundo mercado ignorando el centro de la zaga, y eso que esa posición ha quedado incluso más debilitada de lo que estaba cuando se cerró la ventana veraniega. Porque, aunque Andrés López no contaba para Fran Fernández, siempre era una alternativa en caso de urgencia. Ahora, tras su cesión al Yeclano Deportivo, el Real Murcia se queda con menos de lo justo, como se vio este mismo sábado.

La baja por sanción de Saveljich dejó solo a Alberto González y Antxón Jaso, con el riesgo que eso conlleva en caso de lesión o expulsión. De hecho, mientras que en los despachos insisten en no bucear en el mercado de centrales, Fran Fernández aprovechó el último amistoso para probar a Cadete en esa posición. Es más, en Nueva Condomina incluso han llegado a plantear que Yriarte pudiese jugar en esa posición, olvidando que de darse esa posibilidad, no hay ningún jugador en la plantilla que pueda hacer de Yriarte en el centro del campo. Solo hay que ver lo que sucedió el sábado cuando el técnico apostó por Boateng ante las molestias del venezolano.

Además de solo contar con tres centrales, solo Alberto González es 100% fiable. Saveljich mejora a ritmo lento y Jaso no está dando la fiabilidad esperada, lo que llena de dudas a una línea que da demasiadas facilidades, como volvió a ocurrir en la jugada que permitió al Alcoyano marcar el gol que le dio el triunfo en Nueva Condomina.

Sin centrales nuevos en la plantilla, el único refuerzo defensivo ha sido el del lateral izquierdo Ian Forns, que llega para completar una banda donde solo aparecía el señalado Cadete. El jugador cedido por el Espanyol B ocupa plaza sub-23 al igual que la del otro refuerzo grana en este mercado, el delantero Flakus. Dos fichajes que dejan el ambiente frío sobre todo viendo las carencias de juego que muestra el equipo en todos los partidos, incluso cuando se gana.

Habrá que ver lo que sucede hoy, pero no parece que Goiria vaya a ser capaz de hacer milagros después de dejar pasar todo un mes. Llegará casi con total seguridad el deportivista Davo, el único fichaje por el que se va a hacer un esfuerzo económico; y saldrá Pablo Larrea. También se espera que Ben Knight, sin minutos y fuera de la convocatoria las últimas semanas, rescinda su contrato.

La esperanza

Tendrá que poner el Real Murcia todas sus esperanzas en Davo. El fichaje del atacante de 30 años está avanzado desde hace unos días. Es la gran apuesta de Goiria y por el único que Felipe Moreno ha sacado la chequera. Ni las urgencias del equipo grana, incapaz de ganar tres partidos seguidos y siempre un paso por detrás del líder, han llevado al mandatario cordobés a aprovechar esta ventana para dar el salto de calidad que falta a una plantilla con lo justo pese al gran número de jugadores disponibles.

Y es que a Fran Fernández no le da ni para crear un once de garantías. Sin centrales que marquen diferencias, teniendo que apostar por un lateral cambiado de banda ante el mal rendimiento de Cadete, y con un centro del campo sin apenas alternativas, donde la baja de Moha ha llevado a retrasar la posición de Palmberg. Y no acaba ahí la historia. Loren Burón ha pasado a jugar a banda cambiada, dejando su puesto a Toral y enviando a Pedro León al banquillo, mientras que futbolistas como Kenneth y Ben Knight ni existen en los planes del técnico. Algo similar a lo que ocurre con Cadorini o a lo que puede vivir ahora Pedro Benito tras la llegada de Flakus. Porque el ex del Castellón ya está por delante del gaditano para un técnico que se mantiene fiel a su idea de jugar con un solo delantero.

Más gasto en despidos

Llama la atención que el Real Murcia se vaya a gastar más dinero en despidos que en fichajes en este mercado invernal. Siguiendo con su ‘modus operandis’, descartando las negociaciones y optando por las cartas de despido, las salidas de Carrillo y Pablo Larrea, dos de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, costarán un buen pico al club grana, además de rebajar la calidad y la experiencia del equipo. Tanto el murciano como el madrileño han sido los seleccionados para salir por encima de otras opciones más baratas como Kenneth, que apenas suma 55 minutos, o como Cadete, ambos sénior.