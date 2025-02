Una última bala para un FC Cartagena en depresión

Duelo capital en el Cartagonova. En una de sus últimas oportunidades de aferrarse a la permanencia, el Fútbol Club Cartagena se mide al Córdoba (18.30, Movistar+) para disputar tres puntos que pueden decidir toda la temporada. Los cartageneros se hunden en la última posición de la tabla a doce puntos de la salvación y reciben a un equipo que quiere dar un importante paso adelante para alejarse de la zona roja. Tienen los albinegros una ocasión en la falta de puntería del cuadro que dirige Iván Ania.

La semana previa al encuentro entre Cartagena y Córdoba no ha podido ser más convulsa. Repitió el director deportivo, Manolo Breis, con su segunda salida de tono en rueda de prensa pocos días después de tener la primera la semana pasada. Ambas en las dos presentaciones de los fichajes de invierno. Sus desafortunadas palabras contra los medios de comunicación y contra la afición no han hecho más que avivar el fuego de un Cartagonova que está que arde.

Además de lo que verbalizó el directivo, las salidas de Jairo Izquierdo y Gonzalo Verdú en los días previos al partido hablan por sí solas y cada una cuenta su propia historia. Mientras que la marcha del lateral previo pago de su cláusula de rescisión supone una importante pérdida de calidad y un ingreso considerable -sobre los 300.000 euros-, la marcha del central supone un frío adiós para un estandarte del cartagenerismo que ha caído por culpa de las lesiones. Ambos dejan hueco libre para posibles refuerzos antes de que termine el mercado invernal esta misma noche.

Arde el estadio municipal y más puede arder en la tarde de hoy por la manifestación convocada antes, durante y después del encuentro frente a los cordobeses. La crispación de la parroquia albinegra es mayúscula debido a los resultados del equipo, el oscurantismo de la directiva y el incierto rumbo de la entidad. Ante esta situación, y con el claro ánimo de calmar las aguas, el presidente, Paco Belmonte, ha convocado una rueda de prensa el martes 4 de febrero para dar respuestas a las incógnitas de su masa social. Lo estrictamente deportivo, por desgracia, ya ha pasado a un segundo plano. La llegada de Guillermo Fernández Romo no ha cambiado nada en el equipo, como tampoco lo han hecho aún Delmás, Clemente, Álex Millán ni El Jebari. Tampoco han tenido el tiempo suficiente. Podría debutar Pepín Machín tras su fichaje como cedido el pasado miércoles, aunque según las palabras de Romo no parece estar en la mejor condición física.

En clave albinegra, el partido es una de las últimas oportunidades de aferrarse a la mínima ilusión por la permanencia. El equipo encadena una racha de seis partidos sin ganar con dos derrotas consecutivas frente a Real Oviedo (0-1) y Huesca (4-0). Romo aún no ha puntuado con el Cartagena y tiene hoy su gran oportunidad para ganar. Para ello tendrá que hacer los goles que no ha hecho en los últimos cuatro encuentros.

El cuadro que dirige Iván Ania es uno de los que menos puntería tiene del campeonato. En su último partido, que terminó en derrota contra el Racing, se puso de manifiesto. El conjunto blanquiverde intentó 17 lanzamientos de los que sólo cuatro terminaron entre los tres palos. Además, tiene uno de los porcentajes generales de acierto en el tiro más bajos.

No estará en el partido, además de Jairo y Verdú, el Pocho Román, quien ha roto su cesión desde el Barcelona. El club ya ha anunciado la rescisión de su contrato. Tampoco se espera que participen Ríos Reina y Hugo González, jugadores a los que el propio Manolo Breis abrió la puerta de salida en este mercado. La situación de Luis Muñoz, con ofertas para salir, sigue siendo una incógnita y Romo adelantó que no estará en el partido.

«No hay ninguna razón que nos aleje del partido»

El entrenador del FC Cartagena, Guillermo Fernández Romo, compareció en rueda de prensa para analizar el momento de su equipo antes del choque de esta tarde (18.30 horas) frente al Córdoba. El técnico ha admitido que el tramo final del mercado invernal puede desestabilizar a las plantillas, pero ha asegurado la concentración en el encuentro. «Estamos en esa inestabilidad de entradas y salidas, pero estamos focalizados en el partido porque nuestro nivel profesional está por encima de cualquier cosa. No hay ninguna razón que nos aleje del partido de mañana y de jugar bien para acercarnos a ganar», afirmó. El ambiente entorno al equipo no es nada positivo debido a la posición clasificatoria y los últimos incidentes provocados por las palabras del director deportivo, Manolo Breis, pero Romo asegura saber aislar a la plantilla. «Es muy fácil. Reducimos la complejidad de pensamiento alejándote de las cosas que no puedes controlar. Así nos centramos en lo único importante, que es el corto plazo, entrenar bien, mejorar y seguir avanzando», explicó.

No tendrá disponible el entrenador a Luis Muñoz mientras que Musto es duda. En cuanto al rival, el Córdoba, destacó su ritmo. «Hacen partidos abiertos con un ritmo alto. Juegan mucho en campo contrario y es un equipo incómodo. Tenemos que centrarnos en sus debilidades y ser nosotros los que les hagamos daño», dijo.