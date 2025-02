Regreso al futuro del UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB se impuso ayer al Casademont Zaragoza con una brillante actuación de equipo gracias a un buen arranque en el que su intensidad defensiva maniató a su rival y marcó el resto del encuentro (79-88). Apenas se salió del guion un equipo universitario que dominó durante los primeros minutos del partido gracias a su fortaleza atrás y al ahogar al contragolpe a un equipo aragonés que en el tercer cuarto intentó reaccionar para tratar de voltear los catorce puntos de ventaja que debía recortar. Sin embargo, supo sufrir también el cuadro de Sito Alonso, y sacó la cabeza, entre otros factores, gracias al acierto de un letal Kaiser Gates desde el perímetro (20 puntos y 6 rebotes) para desequilibrar definitivamente la balanza.

Se mostraba contento el entrenador universitario de que la pasada semana su equipo había recuperado su espíritu luchador innato, el de volver a ser generoso en el esfuerzo y en los factores del juego implicados más allá del acierto. Y el UCAM ha confirmado todo eso. Las dificultades por las que ha atravesado en la primera vuelta de la competición no le han impedido poder sumar victorias, pero ahora lo hace con un juego más reconocible a lo que tenía acostumbrado a sus aficionados.

A todo esto se le ha sumado también la puntería, aquella que le venía lastrando, sobre todo en la línea exterior. Ha encontrado la solución en un Kaiser Gates que con apenas tres partidos ha encajado como anillo al dedo en el juego del UCAM Murcia. Apareció en el tercer cuarto, en un momento cumbre, cuando el Zaragoza más apretaba y está permitiendo que el resto del engranaje vuelva a funcionar. El debate de los tres jugadores extracomunitarios, en el que en esta ocasión fue DJ Stephens el que se volvió a quedar fuera de la convocatoria por su lesión muscular en el gemelo, queda por momentos en un segundo plano al comprobar que su llegada ha surtido efecto en apenas unos días.

Y es que arrancó el partido el UCAM con su quinteto habitual y con la paciencia por bandera en su juego. Mantuvo la concentración en defensa y contó con la tranquilidad suficiente en ataque para no salirse de su guion. Con esta fórmula maniató al Casademont Zaragoza durante unos primeros diez minutos en los que ahogó a su rival al contragolpe, fruto de sus cinco robos y control en el rebote, junto con su acierto desde el perímetro (7-12). Dylan Ennis y Rodions Kurucs destacaron en los primeros compases en este contexto de partido, pero también lo hicieron Kaiser Gates, letal desde el perímetro, y tanto Sant-Roos como Radebaugh cuando entraron a pista a insuflar todavía más intensidad (11-19). El Zaragoza no encontraba la forma de reaccionar, mientras que el UCAM no quitó el pie del acelerador y cerró un cuarto, en el que tan solo se cometieron dos faltas por ambos equipos, con 11 puntos de ventaja tras una canasta a la contra de Hakanson (13-24).

No tardó en entrar a pista un Troy Caupain señalado por los últimos movimientos del mercado, y el UCAM siguió manteniendo su renta con el inicio del segundo cuarto (15-28). Moussa Diagne también entró pronto en la rotación, ante las molestias físicas que ha arrastrado Todorovic durante la semana, y eso permitió incrementar la intensidad defensiva para frenar la reacción de un Zaragoza que necesitaba dar un paso adelante. No estaba nada cómodo el conjunto aragonés a cinco minutos del descanso (19-32), aunque fue Sito Alonso el que solicitó tiempo muerto tras dos tiros libres de Bell-Haynes. Un triple de Caupain, anotando 8 puntos en este cuarto, amplió la renta hasta los 15 con el 20-35, pero fue el Casademont Zaragoza, con más oficio que brillo, para lograr voltear la situación (25-37). Fue entonces cuando apareció Jonah Radebaugh para confirmar su buen momento, primero desde el tiro libre y después con una gran entrada a canasta que sentó como un jarro de agua fría en el Príncipe Felipe (30-44).

Una falta antideportiva sobre Miguel González, tras la revisión de los colegiados, y una canasta de Sulejmanovic tras rebote ofensivo, confirmó que el Casademont Zaragoza regresó a la pista con mejores sensaciones que en la primera mitad. Tenía que ser capaz el conjunto universitario de intentar frenar la reacción local, de darle la menor vida posible cuando todavía quedaba tiempo suficiente para que se abriera el partido. Pero fue entonces cuando el partido se volvió un tanto alocado, con un equipo aragonés que era capaz de correr en más ocasiones, con cuatro pérdidas de los universitarios, y un Sito Alonso que fue castigado con falta técnica por protestar una acción (38-46). Rompió la sequía desde el triple Gates para un UCAM que solo fue capaz de anotar dos puntos en cinco minutos hasta entonces, y el ala-pívot, junto a Ennis y Hakanson, se sacaron de la chistera tres grandes acciones, dos de ellas desde el perímetro para que su equipo volviera a dar señales de vida (41-57). Los tiros libres anotados por Kurucs elevaron la renta hasta los 20 puntos y eso desquició a un Zaragoza que no era capaz de entrar al partido tras una falta de Yusta (41-61). Los locales firmaron un parcial de 6-2 en el tramo final, y eso fue lo que hizo mantener las alertas encendidas al UCAM (47-63).

Cinco puntos consecutivos de Radebaugh abrieron un último cuarto al que se sumó también Kaiser Gates desde el triple, con su sexto en el partido (52-71). Todo lo contrario de un Casademont Zaragoza, que solo había podido anotar tres a siete minutos del final, por los diez visitantes. Fue entonces cuando se produjo un intercambio de canastas que sirvió al UCAM para controlar su ventaja y que sirvió de poco a un equipo local que no encontraba la manera de reducir la distancia (61-77). A los de Sito Alonso, una vez gestionada su ventaja a cuatro del final, tan solo le faltaba poder cerrar el encuentro para evitar cualquier tipo de susto (63-79). Un triple de Radovic, que al igual que Ennis volvía a Zaragoza, dio aún más aire a un UCAM que ya parecía tenerlo todo bajo control. No obstante, un último arreón aragonés sirvió para maquillar el resultado tras los cuarenta minutos (79-88).

Sito Alonso: «Con este nivel colectivo es más difícil ganarnos»

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, señaló tras la victoria de su equipo (79-88) en la pista del Casademont Zaragoza, que estaba contento porque habían sido capaces de derrotar a un equipo que tenía «un alto porcentaje de victorias en casa». «Hemos hecho muy baloncesto en defensa los primeros 20 minutos tapando a Bango y a Dubljevic. El equipo ha hecho un esfuerzo grandioso para defender bien, se ha jugado bien en ataque y hemos estado acertados de cara al triple», analizó en rueda de prensa.

Igualmente explicó que su rival es un equipo que ya había vivido la situación de tener que remontar un marcador adverso en otros partidos y que lo había conseguido. «Es un equipo que tiene una capacidad de lucha muy buena y sabíamos que teníamos que aguantar bien sin ponernos nerviosos y hemos sacado tres o cuatro minutos brillantes que han decidido el partido cuando Zaragoza se estaba acercando», resaltó.

Alonso recordó que ya dijo tras la derrota contra el Barça que aún habiendo perdido el equipo había recuperado el estilo de juego y que ahora se divierten más. «Generamos más peligro en cada acción y somos versátiles. Mostrando este nivel de juego colectivo es más difícil ganarnos», aseguró. El técnico del equipo universitario quiso dedicarle el triunfo a Tomás Bellas, que recientemente ha anunciado su retirada y que jugó en ambos equipos: «Es una persona especial y le quería dedicar la victoria porque nos ayudó a ser más grandes desde que llegó», dijo. El conjunto universitario se enfrentará este martes al Nymburk en la Basketball Champions League (18.30 horas), por lo que pondrá rumbo a la República Checa y el sábado recibirá en el Palacio a La Laguna Tenerife ante del parón de febrero.