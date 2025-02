Al Real Murcia se le va la fuerza por la boca

Cada vez que tiene un micrófono delante, Felipe Moreno no duda en gritar a los cuatro vientos que el Real Murcia tiene que ser primero sí o sí. Pero para ser primero sí o sí no vale con los dulces sueños de su presidente. Para ser primeros sí o sí hay que ganar muchos partidos, y lo de ganar muchos partidos de momento no aparece en el decálogo de cualidades del equipo murcianista. Y para ser primeros también hay que tener a los mejores, y por ahora la plantilla del Real Murcia está lejos de contar con futbolistas que brillen en la categoría. Y si alguien pensaba que esos jugadores llegarían en el mercado de invierno, de momento, los fichajes realizados por Asier Goiria ni fu ni fa.

A lo mejor, para que los sueños de grandeza de Felipe Moreno se hagan realidad, hace falta mucho más. Más en el campo, donde o Fran Fernández tiene apesadumbrado al equipo o no la plantilla no da para ganar tres partidos seguidos; y más en los despachos, donde no son capaces de ver las verdaderas necesidades del equipo ni teniéndolas completamente delante.

Porque una plantilla que tiene que ser primera sí o sí puede tener un mal día. Le ocurrió por ejemplo este sábado al Antequera, que perdió ante el Fuenlabrada pero luchando hasta el último suspiro. Pero lo que no puede suceder es que los malos días se acumulen, y eso le ocurre al Real Murcia cada vez que debe dar un paso al frente. Un Real Murcia que ayer tenía la oportunidad de demostrar que los petardazos son cosa del pasado y lo único que consiguió es devolver la desesperanza a su afición, que volvió a marcharse de Nueva Condomina completamente decepcionada.

Sin excusas

No vale ya la excusa del miedo escénico o de la presión, y más teniendo en cuenta que la grada del estadio murciano es como un osito de peluche, dispuesta a aplaudir hasta los saques de banda con tal de animar a los suyos. No vale tampoco la excusa de la paciencia. Y más cuando ya estamos en la segunda vuelta.

Sabiendo que el Antequera había perdido, algo poco habitual, sabiendo que una victoria en casa dejaría a los granas a un punto, sabiendo todo eso lo único que hizo el Real Murcia fue firmar un nuevo ridículo, esta vez ante el Alcoyano. No fue el gol de Pichu Atienza lo que señaló a los murcianistas, fue su partido durante más de 70 minutos, 70 minutos que tiraron a la basura. Una vez más sin guion, como pollos sin cabeza en el centro del campo, acumulando pérdidas y pases fallados. Era tal desastre el Real Murcia que hasta el Alcoyano, hundido en la clasificación, se creyó que podía sacar algo positivo del estadio murciano.

Mal los cambios en el once

No funcionaron los cambios en el once. Boateng fue un absoluto desastre y Pedro León apenas apareció en las jugadas de estrategia. No funcionó el ataque, otra vez sin chispa, de nuevo tirando una y otra vez de centros sin sentido, especialmente cuando la cosa se puso muy fea.

Le bastó al Alcoyano con apretar un poco los dientes en defensa. Con Loren Burón apagado y Pedro León desaparecido, Toral era el único que lo intentaba, pero el de Pliego falla más que acierta a la hora de decidir. Y cuando le llegó el balón Alcaina, Alcaina no fue decisivo. No aprovechó una mala salida de Valens que le dejaba con el balón y la portería vacía. La envió fuera. Y en un buen cabezazo tras centro de Vicente se encontró con la mano del meta local.

Fue lo más destacable del Real Murcia en el primer tiempo, un Real Murcia que tras el descanso fue a peor. Como si todo estuviera hecho, como si el ascenso directo se consiguiera tan fácil como repetirlo una y otra vez; el Real Murcia nunca peleó por la victoria.

Mientras que Fran Fernández iba corrigiéndose a sí mismo, retirando a Boateng y poniendo a Yriarte; eliminando de la partida a Pedro Leon y apostando por Real, ocurrió lo que todo el mundo temía.

Otro córner maldito

En un córner el Alcoyano silenció Nueva Condomina. En un córner el Alcoyano retrató a Goiria, quien dejó pasar el mercado veraniego sin fichar defensas y va a hacer lo mismo en este mes de enero. No considera el director deportivo que hagan falta centrales, pues a lo mejor con mejores centrales Pichu Atienza no hubiera rematado con tanta facilidad a gol.

Pero como donde manda patrón no manda marinero, mientras que Goiria anda entretenido firmando críos para el ataque y entregando cartas de despido, y Fran Fernández prueba a Cadete de central, el Real Murcia suma un nuevo estacazo en todas las costillas, un estacazo demasiado doloroso, no ya por los tres puntos que se escapan, si no por todo lo que significa una nueva derrota en casa, y más en el día en el que el Antequera había pinchado.

Porque el día que te podías poner a tres puntos del líder, el día que podrías haber sumado por primera vez tres victorias consecutivas, el Real Murcia volvió a sumarse en la mediocridad.

Porque solo cuando se vio contra las cuerdas se vino arriba, pero venirse arriba para el Real Murcia es como las cosquillas que hace un padre a un hijo. Porque durante veinte minutos, el Alcoyano ni sufrió. Acomodados atrás fueron despejando y despejando balones. Solo un tiro lejano de Forns obligó a estirarse a Valens. Y la gota que colmó el vaso fue la autoexpulsión de Toral en el 86. Al de Pliego no se le ocurrió otra cosa que ponerse a escupir a un rival justo delante del árbitro, quien no dudó en enseñarle roja directa.

Sin banquillo

Y los revulsivos, lo mismo de siempre. Porque en el banquillo hay menos todavía que en el once. Flakus es como jugársela a la quiniela, lo mismo que hicieron en verano con los fichajes de Pedro Benito y de Cadorini; y porque Carlos Rojas está discutido por todos menos por Fran Fernández.

En definitiva, la tarde que parecía presentarse perfecta, con los aficionados haciendo las cuentas de la lechera, acabó con un nuevo petardazo en casa. Otro ex, en este caso Vicente Mir, se llevaba los tres puntos, devolviendo el ruido al banquillo de Nueva Condomina y metiendo presión a un Goiria que en apenas 48 horas debería hacer milagros para que lo de «ser primeros sí o sí» no acabe convirtiéndose en un «por la boca muere el pez».