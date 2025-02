El Odilo Cartagena vence al Zamora y apunta alto

Ha encontrado el camino el Odilo Cartagena. El que conduce a la parte alta de la clasificación, a los puestos nobles. Venció con oficio y destreza a un Caja Rural CB Zamora (73-70) equilibrado y que vendió cara su derrota en el Palacio de los Deportes. No se puede esperar menos de un equipo confeccionado con gusto, etiquetado de indolente en ocasiones, pero siempre exquisito, con unos principios incuestionables a partir siempre de la defensa y el uso pulcro de la redonda.

Consolidado en el club, a Juste, en principio, le costó ver que las virtudes de su escuadra eran más fuertes que los defectos. Y se empeñó en profundizar en las cosas que le hacían pequeño, como el juego en estático o la falta de centímetro en la pintura. Valores añadidos que suman, pero que no resultan capitales si no se poseen otras cualidades más aparentes. Y se olvidó de que lo que ha conseguido el Odilo Cartagena en los últimos dos años se construyó a partir de un juego eléctrico y a la vez pragmático. En el punto medio se encuentra el equilibrio. Los jugadores del club blanquinegro ya saben lo que quiere Jordi Juste. Y el técnico, lo que sus jugadores son y pueden.

Fruto de esa falta de ideas el CB Zamora acumuló una ventaja de diez puntos al final del primer cuarto (15-25). Un periodo que evidenció las carencias de una escuadra local que no sabía como defender el pick and roll y las penetraciones de un Walker inmisericorde. Sin embargo, los locales no cegaron en su empeñó y consiguieron endosar un parcial de cinco puntos que conseguía reducir la ventaja visitante hasta los cinco de diferencia (20-25). Dos triples consecutivos de Hermanson y el debutante, Domenech, acercaban a la escuadra portuaria a tan solo dos tantos (26-28). Aunque sería Alberto Martín, quien igualaría el encuentro a veintiocho.

La mayor intensidad defensiva y el ímpetu de un efectivo Adrián Domenech permitían al equipo albinegro darle la vuelta al marcador (36-32). Una ventaja portuaria que no sería suficiente debido al empuje del conjunto visitante. Una situación que Jordi Juste no tardaría en parar. Tiempo muerto que no daría sus frutos debido a un inspirado Jordan Walker. 40-43 era el resultado con el que se llegaba al descanso de un encuentro que el año pasado se jugaba en la Leb Plata.

Veinte minutos dieron cuenta de las intenciones de unos y otros. El partido es mío, dijo el conjunto de Juste. Concentración, aplicación defensiva y alguna contra opuso el CB Zamora. Atacaba la escuadra local y su mejor jugador fue un inspirado Ugochukwu. A los 35 minutos el Odilo se encontraba por delante en el electrónico. Cuatro tantos era la distancia que atesoraba el equipo de Jordi Juste al final del tercer cuarto. Un aviso para el CB Zamora. Un conjunto que pensaba que sería igual de fácil que en la primera vuelta.

Hanzlik, Walker y un especialmente inspirado Nikic, no pasaron de los 9 puntos en el tercer cuarto, mientras que sus los locales hicieron 16, especialmente gracias a la inspiración de Ugochukwu, que fue el máximo anotador del encuentro con 16 puntos.

Así, el resultado antes de empezar el cuarto y último asalto del encuentro era de 56 - 52. Si bien el crono ya jugaba a favor de los locales y los visitantes deberían remar a contracorriente, todo estaba por decidir y así se mantuvo hasta los minutos finales. Tras un último cuarto muy apretado, el parcial de 17 - 18 a favor de los zamoranos no fue suficiente para culminar la remontada. Y es que repitió inicio vibrante el cuadro albinegro en el último acto para conseguir, esta vez sí, una distancia considerable en el electrónico. Y se abrió el partido. Hasta que un triple de González sentenciaba el encuentro (73-68). Una distancia que sería insalvable para un CB Zamora que reduciría la ventaja gracias a un palmeo de Walker en el último segundo. De esta manera, el Odilo Cartagena le devuelve al equipo visitante la derrota de la primera vuelta y empata el duelo directo con un equipo zamorano que se ha habituado a visitar el Palacio de los Deportes de Cartagena en las últimas dos temporadas. n