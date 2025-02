El UCAM visita a un Zaragoza que ha convertido su cancha en un fortín

El UCAM Murcia CB necesita dar continuidad hoy en la pista del Casademont Zaragoza (18:00 horas, Movistar) a esa imagen mostrada ante el Barça el domingo pasado y el miércoles frente al Nanterre en la Champions. La intensidad que aporta Kaiser Gates en el puesto de ala pívot ha proporcionado un plus al equipo de Sito Alonso, que ahora se asemeja mucho más al del curso pasado.

En el primer desplazamiento de la segunda vuelta los universitarios tendrán un examen frente a un rival que se quedó a las puertas de la Copa del Rey y que ha logrado romper un bache de cuatro derrotas consecutivas en la competición española.

El pasado fin de semana derrotó al MoraBanc Andorra en su pista y el miércoles también ganó en casa al Maroussi en la FIBA Europe Cup. En su pista, en ACB, es el UCAM del curso pasado porque solo ha caído contra el Manresa, un dato que da una idea de su fortaleza ante su afición.

El regreso de Bojan Dubljevic tras una lesión ha aportado consistencia al conjunto que dirige Porfi Fisac, que tiene en el base Bell-Haynes (14,4 puntos por partido) y el pívot Jilson Bango (13,9) a dos jugadores que tendrá que atar corto el UCAM para tener opciones de victoria.

Pero precisamente sobre sus dos mejores elementos se centra la actualidad del club maño. El director de juego tiene problemas físicos y «ahora mismo está más fuera que dentro», según su entrenador, mientras que el ‘5’ ha recibido cantos de sirena de otros clubes que quieren llevárselo y se podría marchar en breve: «Cuento con él para el partido de mañana -hoy para el lector-, a no ser que pase algo durante estas 24 horas en las que yo no tengo constancia de nada», añadió el técnico.

En cualquier caso, el ataque del Casademont es el segundo que más puntos produce por encuentro, con 90,78 puntos, y es que también cuentan con otros tres jugadores más con medias por encima de los diez puntos: Dubljevic (12,1), Sulejmanovic (12,1) y AJ Salughter (10,1).

"Si quisiera que se fuera, se iría"

No tendrá que hacer un descarte de un extracomunitario Sito Alonso porque DJ Stephens será baja de nuevo. Por tanto, están los doce jugadores necesarios y el cuestionado Troy Caupain volverá a ser de la partida. Ayer, en rueda de prensa, el técnico salió en su defensa: «Caupain tiene un concepto de sí mismo que ya nos gustaría tener a muchos de nosotros. Cree en él muchísimo. Si yo quisiera que se fuera, se iría mañana.

Fue titular el otro día y es el mejor jugador en la Champions en porcentaje. No lo está haciendo bien en ACB porque no está teniendo fortuna, pero eso puede cambiar radicalmente», explicó Sito Alonso, quien dejó claro que ahora «ya no intento recuperar jugadores, intento que los jugadores me den un rendimiento bueno. Estamos en la segunda vuelta y ahora vamos al máximo, ya no se espera a nadie».