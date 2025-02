Paco Belmonte reaparecerá tras más de cuatro meses en silencio

Si algo está caracterizando a esta crisis que vive el Fútbol Club Cartagena eso es la falta de comunicación de la entidad de cara a sus aficionados sobre todos los aspectos que la rodean. Los dirigentes del cuadro albinegro se han parapetado tras las puertas del Cartagonova durante el peor momento institucional de los últimos años. A penas sale información desde dentro del club y, cuando lo hace, poco o nada tiene que ver con los temas que preocupan a la masa social albinegra. Su máximo representante, Paco Belmonte, ha encarnado esta actitud de lejanía y oscurantismo apartándose de la escena pública durante más de cuatro meses. Reaparecerá el próximo martes 4 de febrero.

La sorprendente convocatoria de prensa emitida por el FC Cartagena el pasado viernes ha generado revuelo entre la parroquia albinegra. No es de extrañar, a sabiendas de que el presidente del club, Paco Belmonte, estará presente. No ha pisado el murciano la sala de prensa del Cartagonova desde hace más de cuatro meses. La última vez, cuando acompañó al director comercial de Avatel, José Ángel Pic, para anunciar al patrocinador principal del equipo. Fue el 20 de septiembre y desde entonces no ha vuelto a aparecer de manera pública.

En cuatro meses, únicamente se ha dejado ver Paco Belmonte alrededor del estadio Municipal Cartagonova, estadio que ha convertido en un fortín. Apareció para darle la bienvenida a Jandro Castro en el día de su presentación, el 26 de septiembre, pero no le acompañó en rueda de prensa. Lo mismo hizo con Guillermo Fernández Romo, alejado de las cámaras.

Paco Belmonte no ha ofrecido declaraciones ni entrevistas durante todo este tiempo, alejándose de los más de 9.000 abonados del club. No sólo se ha alejado de la gente, también se ha alejado por completo del equipo. De los dieciséis partidos que ha disputado el Cartagena lejos del Cartagonova entre liga y Copa, Belmonte ha acompañado a la expedición albinegra en dos ocasiones: frente al Racing en el estreno de Jandro Castro y contra el Córdoba en la décima jornada.

Esta situación terminará, previsiblemente, el próximo martes 4 de febrero, fecha que ha escogido el presidente para reaparecer. Con el equipo en una situación crítica, tras los movimientos en la plantilla y todo el ruido en torno a la propiedad y posible venta del Cartagena, Belmonte pretende dar respuesta a todos los temas que tiene sobre la mesa.

Cuestiones a resolver

Sobre la mesa está la situación deportiva del equipo. Último en la tabla y a doce puntos de la permanencia, parece improbable lograr el milagro de la salvación. La cuestión está en el rumbo del club. ¿Se está preparando con sus movimientos para afrontar el descenso o se aferra al fútbol profesional?

La reciente salida de Jairo Izquierdo, uno de los pilares del equipo, por el pago de la cláusula de rescisión por parte del Elche, también constituye un tema en sí mismo y afecta en dos ámbitos. ¿Compensa la pérdida de calidad por el dinero ingresado? ¿Ayuda el monto a paliar los efectos de la deuda?

El abonado también quiere saber el por qué de la estrepitosa caída de su club a todos los niveles. Pese a las ventas, el límite de coste de plantilla no deja de disminuir y la confección de las plantillas ha terminado con un desempeño decepcionante en los dos últimos años. ¿Cómo están verdaderamente las arcas albinegras? ¿Peligra la supervivencia de la entidad?

Al contrario de lo que se podría pensar tras el anuncio de la rescisión de Gonzalo Verdú, esta rueda de prensa y la despedida del zaguero tendrán actos separados.

Breis, la cara visible

Esta desaparición de Belmonte del escenario público ha obligado a su segundo al mando, el director deportivo Manolo Breis, a dar la cara. Lo ha tenido que hacer de manera representativa en los palcos de los estadios que ha visitado el equipo y también a nivel comunicativo frente a los medios. Es aquí donde más ha sufrido el Cartagena.

Ha visibilizado Manolo Breis la histeria que existe de puertas hacia dentro con dos salidas de tono muy importantes. La primera la tuvo en la presentación de Julián Delmás y Óscar Clemente, cuando quiso exponer el supuesto acoso de la afición y los medios hacia su persona y la de Belmonte. «Nos gustaría salir del estadio y que no haya 300 aficionados esperándonos para decirnos de todo», comentó. «Por más que os empeñéis, lo único que conseguís es que haya 3.500 personas en el campo», achacó a la prensa.

La segunda vez que se excedió Breis en sus palabras fue hace sólo unos días, cuando señaló a un aficionado en concreto por su crítica a la directiva en redes sociales.

En un clima de máxima tensión tendrá el martes una esperada comparecencia pública de Paco Belmonte. Antes, el Cartagena se juega una de sus últimas balas el domingo 2 frente al Córdoba en el Cartagonova.

Gonzalo Verdú dice adiós

En la mañana del viernes informó el club albinegro de la marcha de Gonzálo Verdú. El central termina su segunda etapa en el Cartagena tras año y medio penalizado por la lesión que le ha tenido apartado del césped durante los últimos nueve meses. La entidad portuaria explica que la decisión se ha tomado de mutuo acuerdo entre el club y el jugador. Su contrato finalizaba en junio de este mismo año. No obstante, cinco meses antes de su conclusión, el jugador deja de formar parte de la plantilla debido a su nula aportación durante toda la primera vuelta de la temporada.

Verdú llegó al Cartagena en verano de 2023 arrastrando molestias físicas que le impedían llegar a su mejor nivel. Aunque pudo disputar 32 partidos durante la pasada campaña entre liga y copa, una lesión en el menisco le obligó a parar en mayo. Fue entonces cuando se decidió que el zaguero pasara por el quirófano para recuperarse cuanto antes de cara a la temporada 2024-25. Tras meses de trabajo, el cartagenero no ha podido volver a ponerse la camiseta del Cartagena.