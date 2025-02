Nuevo petardazo del Real Murcia en casa (0-1)

Petardazo. Así se puede calificar el partido de este sábado del Real Murcia en Nueva Condomina. El problema es que ya son muchos los petardazos. En esta ocasión los granas cayeron derrotados por un Alcoyano desahuciado, un Alcoyano que también se lleva los puntos del estadio murcianista, un estadio donde ya gana cualquiera.

Porque en el día en el que el Real Murcia se podía subir al cogote del Antequera, el Real Murcia pinchó. Porque el día en el que una victoria hubiera dejado a los granas a un punto del líder, el Real Murcia perdió. Y perdió de la peor forma que se puede perder. Perdió como siempre. Perdió porque no compitió nunca. Perdió porque volvió a ser un equipo mediocre, sin fútbol, sin iniciativa. Un equipo decepcionante, que consiguió animar a un rival hundido en la clasificación hasta llevarle a la victoria. Porque en el 71 el Pichu Atienza silenciaba Nueva Condomina. Porque en el 71 el Alcoyano cumplía la ley del ex, y esta vez el ex era Vicente Mir.

Daba igual que con todo en contra se vinieran arriba, porque ni viniéndose arriba son un equipo ganador. Centros a la nada y disparos lejanos que se lo ponían fácil a Valens. La gota que colmó el vaso fue la expulsión de Toral. Habrá que ver el acta, pero el de Pliego parece que escupió a un jugador, lo que hizo que el colegiado no se pensara ni un segundo lo de enseñarle la tarjeta roja.

De poder ponerse a un punto del líder, el Real Murcia se queda a cuatro. Lo peor ya no es mirar la clasificación y ver la oportunidad perdida, lo peor es ver la imagen ofrecida por los granas, cuyo brillo de vez en cuando se apaga rápido cuando aparece la mediocridad.

El Antequera pierde, el Real Murcia se asusta

Cuando el Real Murcia salta al césped de Nueva Condomina lo hace con una mochila pesada a la espalda. Aunque el miedo escénico siempre suele referirse a la presión que sienten los equipos rivales en los grandes estadios, los granas son la excepción que confirman la regla. A ellos les tiemblan las piernas en su propia casa. Este sábado ocurrió todavía con más motivo. A los ya habituales complejos en el recinto murciano se sumó la exigencia de ganar tras el pinchazo del líder Antequera.

Saltaron los jugadores murcianistas al campo sabiendo que los malagueños habían perdido. El Fuenlabrada les había hecho hincar la rodilla. Como el líder no suele perder -este sábado encajó su segunda derrota de la temporada-, no era día para rechazar regalos. De ahí que el Real Murcia incara su partido ante el Alcoyano con más exigencia de la que ya tenía. Si estaba obligado a ganar, ahora con más motivos. No se podía dejar escapar la ocasión de colocarse a un solo punto del primer clasificado.

Los cambios no ayudan

Pues las ganas de ganar no se vieron en los primeros minutos. En los primeros minutos se vieron demasiado nervios, muchas imprecisiones y poco juego. Los cambios introducidos por Fran Fernández tampoco ayudaron. Boateng, que entraba en lugar de Yriarte, se empeñaba en perder balón tras balón; mientras que Pedro León, en la mediapunta en lugar de Juan Carlos Real, solo apareció en las jugadas a balón parado.

Rechazando llevar la voz cantante en el juego, el Real Murcia fue dejando creérselo a un Alcoyano hundido en la clasificación. Cómodos atrás los alicantinos, sin apenas sufrir la presión grana, los minutos fueron avanzando entre bostezos. Mucha batalla, muchas pérdidas y poca posesión. El balón andaba más por el aire que por el césped.

Muy decepcionante el Real Murcia en el partido en el que tenía que dar un golpe sobre la mesa. La primera ocasión, pasado el cuarto de hora, fue un disparo alejadísimo de Boateng que se marchó muy alta.

Alcaina, desacertado

Pero hasta jugando a nada el Real Murcia tuvo sus ocasiones. No aprovechó Alcaina una mala salida de Valens y luego se encontró con una gran parada del meta visitante a un cabezazo tras un muy buen centro de David Vicente.

Era el lateral grana el único capaz de lanzar a los suyos. Poco se vio de jugadores como Pedro León y Loren Burón. Tampoco era capaz Palmberg de encontrar su sitio en un centro del campo donde Boateng se empeñaba en ganarse la sustitución, como ocurrió nada más volver de vestuarios.

El mal partido del Real Murcia dio un poco de esperanzas al Alcoyano de Vicente Mir. Hubo momentos en los que incluso se animaron a asomarse al área de Gazzaniga, obligando al meta grana a evitar un remate de Pastrana que tenía muy mala pinta (27').

Tras el descanso, de mal en peor

Si alguien pensaba que el paso por vestuarios haría recapacitar al Real Murcia, se equivocó. Recapacitó Fran Fernández, que dejó a Boateng en el banquillo para poner a Yriarte, pero poco más. El Murcia del inicio de la segunda parte fue el mismo Real Murcia desesperante de los primeros cuarenta y cinco minutos. Un equipo grana ausente en el centro del campo y totalmente impreciso cada vez que intentaba mirar a arriba, fallando hasta las conexiones más sencillas.

A los diez minutos de la reanudación, Fran Fernández ya hacía otros dos cambios. Ian Forns, uno de los fichajes invernales, sustituía a Mier en la banda izquierda, mientras que Juan Carlos Real ocupaba el sitio de Pedro León.

Atienza silencia NC

Daba igual las vueltas que le diera el técnico, llegados al 70, era el Alcoyano el que llevaba la voz cantante, encajonando a los granas y mirando una y otra vez a la portería de Gazzaniga. Y lo que se veía venir, acabó llegando. En un córner condenó el Alcoyano al Real Murcia. En un córner dejó retratada a la defensa el Pichu Atienza.

Saltaba la sorpresa en Nueva Condomina, aunque, visto lo visto durante el encuentro, no era tanta la sorpresa.

Cuando todo estaba ya en contra, el Real Murcia dio el paso al frente que tanto se le exigía. Con el Alcoyano atrás, ganó metros, pero volvió a ocurrir lo de siempre. La única vía de los granas eran centro laterales la mayoría de los casos sin peligro alguno.

En uno de esos balones divididos en el área, lo intentó Alcaina, pero su disparo lo acababa despejando la defensa visitante, que iba salvando bolas de partido, viéndose cada vez más cerca de confirmar su victoria.

Agotaba también los cambios Fran Fernández. Que en busca de la remontada apostaba por Flakus y Carlos Rojas. Abandonaban el campo Palmberg y Vicente.

Lo buscaba con todo el Real Murcia, pero una vez más parecía que ya era tarde. Una vez más los granas quedaban retratados por su insistencia en tirar a la basura gran parte de los partidos, reaccionando solo cuando las cosas se ponen feas.

Pudo empatar Ian Forns con un disparo seco desde fuera del área, pero ahí estaba Valens para mandar el balón a córner (83).

Toral, expulsado por una niñería

Si las cosas ya estaban feas solo faltaba la gota que colmaba el vaso. Toral era expulsado en una acción totalmente absurda, que deja señalado al canterano. Veía amarilla por protestar y no contento con eso, parece que escupió a un jugador rival, lo que obligó al colegiado a enseñarle la roja directa.

La expulsión de Toral fue ya el jarro de agua fría definitiva en un partido en el que el Real Murcia volvió a las andadas, un nuevo petardazo en Nueva Condomina. Derrota que confirma que los granas están lejos de poder pelear por el primer puesto, desperdiciando las pocas ocasiones que se le presentan.