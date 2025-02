Casademont Zaragoza - UCAM Murcia: en directo

En directo: Casademont Zaragoza-UCAM Murcia

Primer cuarto

Arrancó el partido el UCAM Murcia con su quinteto habitual y con la paciencia por bandera en su juego. Mantuvo la concentración en defensa y contó con la tranquilidad suficiente en ataque para no salirse de su guion. Con esta fórmula maniató al Casademont Zaragoza durante unos primeros diez minutos en los que ahogó a su rival al contragolpe, fruto de sus cinco robos y control en el rebote, junto con su acierto desde el perímetro (7-12). Dylan Ennis y Rodions Kurucs destacaron en los primeros compases en este contexto de partido, pero también lo hicieron Kaiser Gates, letal desde el perímetro, y tanto Sant-Roos como Radebaugh cuando entraron a pista a insuflar todavía más intensidad (11-19). El Zaragoza no encontraba la forma de reaccionar, mientras que el UCAM no quitó el pie del acelerador y cerró un cuarto, en el que tan solo se cometieron dos faltas por ambos equipos, con 11 puntos de ventaja tras una canasta a la contra de Hakanson (13-24).

Segundo cuarto

No tardó en entrar a pista un Troy Caupain señalado por los últimos movimientos del mercado, y el UCAM siguió manteniendo su renta con el inicio del segundo cuarto (15-28). Moussa Diagne también entró pronto en la rotación, ante las molestias físicas que ha arrastrado Todorovic durante la semana, y eso permitió incrementar la intensidad defensiva para frenar la reacción de un Zaragoza que necesitaba dar un paso adelante. No estaba nada cómodo el conjunto aragonés a cinco minutos del descanso (19-32), aunque fue Sito Alonso el que solicitó tiempo muerto tras dos tiros libres de Bell-Haynes. Un triple de Caupain, anotando 8 puntos en este cuarto, amplió la renta hasta los 15 con el 20-35, pero fue el Casademont Zaragoza, con más oficio que brillo, para lograr voltear la situación (25-37). Fue entonces cuando apareció Jonah Radebaugh para confirmar su buen momento, primero desde el tiro libre y después con una gran entrada a canasta que sentó como un jarro de agua fría en el Príncipe Felipe (30-44).