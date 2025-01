Sito Alonso: "Si quisiera que Caupain se fuera, se iría mañana"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, habló en varias ocasiones durante la primera vuelta de la liga que su misión era recuperar a jugadores que no estaban rindiendo como la pasada temporada. Hay varios ejemplos evidentes en la plantilla, como Marko Todorovic o Troy Caupian. Pero hoy, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana (18:00 horas, Movistar) ante el Casademont Zaragoza, cambió el discurso: "Ya no intento recuperar jugadores, intento que los jugadores me den un rendimiento bueno. Estamos en la segunda vuelta y es para ir al máximo, ya no se espera a nadie", ha comentado el madrileño, quien tiene la baja de DJ Stephens para visitar a un rival que solo ha perdido un encuentro en casa en ACB hasta la fecha, ante el Baxi Manresa. Debido a la baja del alero, el preparador no tendrá que hacer un descarte de un extracomunitario. Por ello, Troy Caupain, muy cuestionado y que en las últimas semanas ha perdido gran protagonismo en la rotación, volverá a estar convocado. Y del base estadounidense varias reflexiones: "Caupain tiene un concepto de sí mismo que ya nos gustaría tener a muchos de nosotros. Cree en él muchísimo. A mí no me ha dicho que se quiera ir, y si yo quisiera que se fuera, se iría mañana. Fue titular el otro día ante el Nanterre, es el mejor jugador en la Champions en porcentaje, y afortunadamente lo tengo en mi plantilla. No lo está haciendo bien en ACB, no está teniendo fortuna, pero eso puede cambiar radicalmente", declaró.

También arengó a sus jugadores, a los que pidió aún más compromiso: "El equipo, para mí, y soy muy crítico conmigo, está compitiendo muy bien fuera de casa y en casa, no es un equipo al que le puedan batir con normalidad. Lo que queda es que los que estemos en el equipo tengamos claro cómo tiene que jugar el UCAM Murcia para ganar esos partidos que le cuesta ganar este año. Y para eso todos tenemos que tener una ilusión tremenda. Tenemos que dar un paso más y tener un compromiso más grande", declaró.

Todorovic, con problemas físicos

Además, señaló que el pívot Marko Todorovic sufre unos problemas físicos: "Marko que está entre algodones, creo que sí puede jugar, pero contra Nanterre, en el inicio del último cuarto, tuvo que retirarse porque tenía una pequeña dolencia".

Con la llegada de Kaiser Gates el equipo ha mejorado en sensaciones y también en una asignatura que tenía, el rebote: "Antes de Kaiser Gates ya mejoramos el rebote ofensivo porque transmitimos al equipo que estábamos siendo de los peores cuando había sido una marca de identidad nuestra durante muchos años. Eso no podemos permitirlo. Depende de los quintetos tenemos una variabilidad en el rebote, pero no es una cosa sola matemática de que venga un jugador. Kaiser puede ir más al rebote ofensivo y si los demás hacen su trabajo, nuestro porcentaje va a subir", terminó diciendo.