El Real Murcia, ante una contrarreloj en la recta final del mercado de enero

El Real Murcia llegaba a enero con una hoja de ruta bien marcada y que todavía no ha podido completar. Este lunes, 3 de febrero, acaba el plazo para fichar a futbolistas en el mercado invernal y todavía no ha realizado los movimientos más trascendentes, los de mayor peso y relevancia, para poder contar con unos cambios significativos en su plantilla de cara al segundo tramo de la competición. Cierto es que los buenos resultados, al enlazar las dos victorias consecutivas ante Hércules y Yeclano tras caer ante el Antequera, han silenciado las alarmas y evitado hasta ahora cualquier intento de revolución en el plantel que dirige Fran Fernández. Pero es que el club grana todavía sigue estancado en una operación salida que necesita para generar este efecto dominó.

Cierto es que en estas cinco semanas han llegado el lateral izquierdo Ian Forns y el atacante David Flakus, pero han sido dos operaciones fruto de la coherencia. Primero para acabar con una carencia con la que se contaba desde septiembre, al tener tan solo a Kike Cadete como único lateral zurdo hasta ahora, y después porque la salida del defensa Andrés López al Yeclano, ante la falta de minutos, permitía contar con una ficha sub-23 que ha utilizado el Real Murcia para reforzar un ataque marcado por la falta de gol en algunas fases de esta primera vuelta en el grupo II de Primera Federación.

Sin embargo, es el capítulo de salidas lo que tiene bloqueado el resto de la maquinaria de los despachos en el Real Murcia. Y es que el conjunto grana ya hipotecó un movimiento el pasado verano cuando decidió ocupar la ficha que dejaba libre un Isi Gómez que tuvo que pasar de nuevo por quirófano tras la lesión en su tobillo. Aprovechando los plazos de su recuperación, el centrocampista madrileño llegaría a tiempo para ser inscrito en este mercado invernal. De hecho así es, ya que lleva varias semanas entrenando con el resto del grupo, participando en los amistosos y siendo alabado por un Fran Fernández en sus intervenciones en los medios. Pero, para que Isi Gómez pueda entrar en las convocatorias primero debe salir un futbolista con ficha sénior, algo que conocía el Real Murcia desde hace meses y que todavía no ha ejecutado.

El delantero José Ángel Carrillo y el centrocampista Pablo Larrea serían los jugadores que se encuentran en la rampa de salida, después de quedarse fuera de las últimas convocatorias. No obstante, al no encontrar un nuevo destino hasta la fecha, todavía son jugadores del Real Murcia a todos los efectos y sus fichas no pueden ser ocupadas por otras caras nuevas. El tiempo corre en contra de un conjunto grana que se arriesga a cerrar a otros jugadores sin poder ser inscritos, y por esta razón, llegará al partido de mañana ante el Alcoyano (20.00 horas, FEF.TV), el último en este mes de enero, sin ningún movimiento relevante en su plantilla. Y si finalmente no salieran, al menos uno de ellos debería obtener la carta de libertad para poder contar con Isi Gómez.

Lo dejará todo para última hora un Real Murcia que, según ha trascendido en diversos medios, tiene cerca la incorporación del extremo Davo, jugador del Deportivo de La Coruña, por lo que utilizaría la otra de esas fichas para realizar esa operación. Otro de los nombres que pueden salir es el del joven Ben Knight, pero en este caso ocupa ficha sub-23, por lo que este hecho impediría la llegada de otro futbolista sénior. Se quedaría así el conjunto grana sin margen para incorporar a un jugador con más veteranía para la posición de central, una de las parcelas que más se ha estudiado reforzar, al tener tan solo a Alberto González, Esteban Salvejich y Atxon Jaso para desempeñar ese rol. Un riesgo que se podría minimizar con un cuarto hombre en caso de problemas con las lesiones o sanciones, pero la actual composición y estructura de las fichas no le beneficia.

Una de las notas positivas es que, al disputar el Real Murcia su encuentro mañana, dispondrá de las últimas 48 horas del mercado de fichajes, sin distracciones para poder acometer todas las operaciones que necesita para apuntalar su plantel de cara a la fase decisiva del año.