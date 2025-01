El FC Cartagena abre la puerta a tres decepciones y Jairo se va al Elche

Por no ser sorprendente a estas alturas de temporada, no deja de ser un asunto de interés el caso de los tres futbolistas que abandonarán la disciplina del Cartagena en las próximas horas. Manolo Sánchez Breis no tuvo ningún problema en decir los nombres, que su paso por el club albinegro ha dejado un sabor diferente en la afición.

Si le pides a todo el que ha seguido al conjunto portuario en esta primera vuelta una lista de nombres de futbolistas de la primera plantilla que deberían abandonar la disciplina del primer equipo, seguro que salen más de tres. Son muchos los jugadores que no han dado el nivel y, salvo raras excepciones, dos de los tres que ha decidido la dirección deportiva, de acuerdo con el cuerpo técnico, estarían en todas las listas. Se trata de Ríos Reina y Hugo González. Dos jugadores que prácticamente no han hecho nada en estos seis meses de competición. Con el tercer nombre sí que puede haber más disparidad de opiniones, ya que el ‘Pocho’ Román ha dejado destellos de gran jugador, pero ha sido incapaz de asentarse en la titularidad y ha jugado muy pocos minutos. La calidad con el balón en los pies no la supo transformar en acciones positivas de manera continuada y no se ganó la confianza de ninguno de los tres técnicos que ha tenido el equipo hasta ahora. Ni Abelardo, ni Jandro, ni ahora Romo han confiado en él.

Pero a quien nadie quería ver en otro equipo es a Jairo Izquierdo, pero el club anunció ayer noche que ha traspasado al tinerfeño al Elche. Según un comunicado, la entidad ilicitana ha pagado la cláusula de rescisión de uno de los jugadores -tenía contrato hasta 2026- más regulares de la plantilla, fijo para todos los entrenadores. El próximo puede ser Luis Muñoz, quien también tiene varios pretendientes.

El ‘Pocho’, rumbo a Argentina

El extremo diestro argentino tiene propuestas de Independiente de Avellaneda y Talleres de Córdoba y parece que su objetivo es regresar a su país a una liga que está cogiendo nivel viendo las últimas incorporaciones que se están haciendo. Desde el diario Olé se apuntaba que podía ser complicada la negociación a tres bandas con el Barcelona y el Cartagena, pero la decisión del club albinegro de abrir la puerta al talentoso jugador. ¿Qué pierde el Cartagena? Pierde talento individual, pierde fantasía, pierde sorpresa y alguien que puede cambiar el partido desde lo individual. Pierde un jugador diferente. Pero, siendo justos, el nivel hasta el momento dado por el habilidoso jugador ha sido inferior a lo esperado.

Ríos Reina, la gran decepción

El caso de Ríos Reina es el más llamativo de los tres, sin lugar a dudas. El veterano lateral izquierdo sevillano con un amplia trayectoria ilusionó a gran parte de la afición y del entorno del equipo cuando se anunció su fichaje. Además, fue de los primeros jugadores que se firmaron en el pasado mercado estival, ya que antes de que llegara julio ya era nuevo jugador albinegro. Lo cierto es que ya el curso pasado en el Eibar no rindió como esperaba y en el cuadro armero tenían claro que su etapa había finalizado. A sus 34 años era un riesgo, pero en la balanza pesaba más el hecho de ser un jugador que había hecho grandes temporadas en la categoría de plata del fútbol español. En el Cartagena su nivel ha sido más bajo que en el Eibar; ha quedado retratado en varios goles recibidos y no ha mostrado nada de lo que se esperaba de él. Un jugador que no ha rendido lo que se esperaba y que se marchará dejando un mal sabor de boca, ya que las expectativas eran altas, tal vez más de lo que, siendo justos, deberían haber sido.

Hugo González, inadaptado

Habrá que esperar meses o unos años para saber si Hugo González no triunfó en el Cartagena porque no consiguió adaptarse al club albinegro o simplemente porque las expectativas con esta joven promesa de la cantera valencianista, que ha debutado con el primer equipo, no cumplieron con lo que se podía esperar de él y ha quedado en nada. Lo cierto es que su paso por la ciudad trimilenaria ha sido más que discreto. Llegó al final del mercado de fichajes, por lo que le costó entrar en el equipo y, posteriormente, en el campo no fue capaz de mostrar sus capacidades. No se vio a ese extremo que podía jugar por los tres frentes de ataque y hacer daño donde le pusieran, no se vio a ese jugador que pudiera desequilibrar partidos.

Tres presentaciones de una tacada

Tres de una tacada. Así presentó el FC Cartagena a sus últimas incorporaciones. Por un lado Álex Millán y El Jebari que han debutado, y también a Pepín Machín, que fue anunciado el pasado miércoles de manera sorprendente.

Álex Millán se mostró muy ilusionado con su vuelta a España tras su paso por la liga portuguesa: «Venir al fútbol español era lo mejor tras mi paso por Portugal. En Cartagena tuve buena conexión con ellos. Era el momento». Su debut no fue el soñado tras el 4-0 en Huesca, pero no baja los brazos: «Lo bueno que tiene el fútbol es que cada semana puedes volver a competir. Este equipo tiene buenos jugadores».

Salim El Jebari, por su parte, se describió como un futbolista que puede aportar lo que hace falta al equipo: «Soy un jugador incisivo, que es vertical, que le gusta el uno contra uno y que piensa en el gol. Creo que el equipo lo necesita y es lo que vengo a aportar». Y sobre todo tiene entre ceja y ceja la salvación: «Vengo con ilusión y motivación para ayudar a dar la vuelta a esta situación».

El fichaje de Pepín Machín ha sido muy inesperado por todos y crea muchas dudas su nula participación en la primera vuelta en su último club, el Frosinone. En ese aspecto, el centrocampista fue claro: «Venía de una operación y decidí salir cedido en verano. En el equipo al que voy estaba en una dinámica mala y el entrenador no vio el momento oportuno para ponerme a jugar. Entonces, en este mercado invernal, tenía claro que debía salir. El club que más confianza me demostró ha sido el Cartagena y por eso estoy aquí». Pese a no jugar, físicamente está preparado para competir ya y así lo quiso recalcar en sala de prensa: «Estoy listo para lo que el míster me pida».

Quedan tres días para que se cierre el plazo y ver si son las últimas incorporaciones del cuadro albinegro.