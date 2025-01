Un alegre regreso a la Champions para el UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB retomó este miércoles por la noche la Basketball Champions League en el mismo lugar en el que la dejó. En lo más alto de su grupo en la primera jornada del Top-16 de la competición europea tras imponerse al Nanterre 92 en el Palacio de los Deportes (95-84). El conjunto francés creó más problemas a los universitarios de lo que reflejó finalmente la distancia en el marcador, porque no fue un partido cómodo para los de Sito Alonso. Al menos en una primera mitad en la que tuvieron que reaccionar después del primer cuarto y en la que supo salir airoso gracias a su acierto desde el triple.

Y es que el UCAM sacó todo el acierto exterior que parecía tener guardado desde el inicio de la temporada. Llegó a contar con un porcentaje por encima del 50% desde el perímetro al término del tercer cuarto (38,5% tras los cuarenta minutos), y consiguió imponer su ritmo de juego con el paso de los minutos hasta que el Nanterre 92 se vio desbordado en el tramo final de la segunda mitad. Trató de mantenerse cerca, rondando los diez puntos, y ese fue su premio finalmente en la fase decisiva, diluyendo los 22 de renta con los que llegó a contar el UCAM a finalmente once. Dylan Ennis, con 18 puntos, y Ludde Hakanson, al que le comunicaron el fallecimiento de su abuelo durante el encuentro, fueron los máximos anotadores del equipo murciano, mientras que en el Nanterre, que obtuvo la mayoría de sus puntos desde la pintura, Caver, con 17, fue el que más hizo daño en la capital del Segura.

Al igual que ha ocurrido en otras ocasiones, Sito Alonso aprovechó la competición europea para intentar devolver la confianza a los jugadores que no atraviesan por un buen momento. Disipó el debate de Caupain desde el inicio apostando de salida con el base en un quinteto en el que también se encontraba Marko Todorovic. Sin embargo, no fue un primer cuarto nada bueno para el UCAM Murcia. La defensa del Nanterre, presionando a toda pista en la mayoría de ocasiones, y la falta de frescura lastraron a un equipo universitario que se vio inmerso en un intercambio de canastas repletas de ataques estáticos (9-9). Faltaba brillo, rapidez y acierto en un UCAM que se sentía muy incómodo con las canastas de Caver para abrir distancias (16-19). Un triple de Caupain fue neutralizado por Sene inmediatamente y Sito Alonso tuvo que cortarlo con su primer tiempo muerto tras ampliarse la ventaja (16-24). Aprovechó para mover ficha con la entrada de Radebaugh y Radovic, pero ambos no tuvieron acierto en varias acciones bajo el aro y el marcador no se movió.

Saltó con mejor cara un UCAM que ya contaba con un quinteto más habitual sobre el parqué, con el regreso de un Howard Sant-Roos que se perdió el encuentro del domingo ante el Barça por una dolencia muscular, y Da Silva, entrenador del Nanterre 92, tuvo que solicitar tiempo muerto tras un parcial de salida de 5-0 que acercó de nuevo a los universitarios (21-24). Mostraba algo más de ritmo el equipo murciano en su juego, pero todavía no era suficiente para sentirse como quería sobre la pista. Hasta que los triples de Sant-Roos y Radebaugh allanaron el terreno en unos cinco minutos en los que logró anotar 18 puntos gracias a su acierto exterior (34-29). Apretó también el ritmo un Nanterre 92 siempre peligroso e incisivo en ataque, y un nuevo triple de Caver lo igualó todo a dos del descanso (40-38). Contestó Kurucs, también desde el perímetro, y el UCAM, con su quinteto inicial, añadió diez puntos más a un segundo cuarto en el que consiguió 34, pero que cerró Caver con una espectacular canasta sobre la bocina para impedir que los universitarios se marchasen tranquilos (50-43).

Pero la calma llegó pronto en un inicio de segunda mitad en la que el UCAM encontró toda la falta de acierto que venía lastrando desde el inicio del curso. Cuatro triples consecutivos, tres de ellos de Dylan Ennis, que dispararon su casillero anotador hasta los 16 puntos, permitieron a los de Sito Alonso obtener una renta de 11 puntos tras cinco minutos del tercer cuarto (63-51). Se resistió el conjunto francés a bajar los brazos y logró mantenerse a una distancia que rondaba siempre los diez puntos para que el UCAM no bajase la guardia. Y no lo hizo, porque en apenas ocho minutos alcanzó los 25 puntos en el cuarto con dos triples más de Ludde Hakanson (75-61). El visitante Fischer se llevó los aplausos del Palacio con un mate a una mano y los de Sito Alonso mantuvieron su renta a diez del final (77-63).

Apareció Caupain, de nuevo desde el triple, para abrir un último cuarto en el que el UCAM debía gestionar su ventaja y mantener la confianza en su juego. Un tapón de Diagne sirvió precisamente para eso, para conservar la intensidad y activar tanto al Palacio como a un UCAM Murcia que empezaba a mirar tanto al reloj como al marcador (86-68). Fue entonces cuando comenzó a divertirse el equipo universitario ante un Nanterre 92 que no podía achicar ya más agua tras una canasta de Radovic, en la que sacó el adicional para marcharse hasta los 12 puntos en su casillero (92-70). Sin embargo, en el tramo final el equipo universitario cedió 11 puntos de su renta, obteniendo así el Nanterre 92 su mayor premio tras verse desbordado por el acierto local (95-84).