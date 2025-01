Breis: "Hemos hablado con Ríos Reina, 'Pocho' Román y Hugo González para separar nuestros caminos"

Tres de una tacada. Así ha presentado el FC Cartagena a sus últimas incorporaciones. Por un lado Álex Millán y El Jebari que han debutado, y también a Pepín Machín, que fue anunciado ayer de manera sorprendente.

Manolo Sánchez Breis inició la rueda de prensa dando las gracias a los tres jugadores y expresando su opinión de que por cómo van sus carreras, venir al Cartagena es ideal para los tres y que espera que lo den todo en estos cinco meses para ayudar al equipo en el difícil objetivo de lograr la salvación.

Tras hablar los jugadores, fue el turno de nuevo para el director deportivo y dio explicaciones sobre toda la actualidad del equipo, dando titulares importantes.

En el capítulo de bajas no ha tenido problemas en confirmar los futbolistas con los que el cuadro albinegro no cuenta: “Hemos hablado con algún jugador para separar nuestros caminos. Se trata de Ríos Reina, Pocho Román y Hugo González”.

Sobre Jairo y sobre Luis Muñoz, la única solución para que se marchen es a través de la cláusula de rescisión. “Contamos con ellos al 100%. Si alguien quiere ficharlos, no negociamos porque nos queremos salvar”.

Está contento por cómo se ha trabajado para poder tener más margen en el mercado: “Hemos conseguido ampliar nuestro límite salarial entre 300.000 y 400.000 euros. Un límite que está muy bien para poder inscribir a estos jugadores sin necesidad de que se marchara nadie”.

Sobre la manifestación que está convocada para el próximo domingo, Manolo Sánchez se lamenta de que se vaya a producir: “Me da mucha pena. Llevamos diez años aquí; hemos pasado por buenos y malos momentos. Es una situación que se produce cuando un equipo está último en la clasificación. Lo que más me da es pena”.

Ha reconocido que tal vez es un error que en este tiempo no hayan hablado tanto como antes con los medios de comunicación y que eso puede haber ayudado a que se haya abierto la brecha con la afición, pero ha querido transmitir una vez más el compromiso de Paco Belmonte con el club: “El presidente hablará cuando él lo crea conveniente. Tenéis que ser conscientes de que ahora, digamos lo que digamos, todo se vuelve en nuestra contra. No os preocupéis, que Paco sigue en Cartagena y viene al club todos los días”.

Al igual que la semana pasada, ha querido poner en valor la trayectoria que llevan al mando de cuadro portuario: “Llevamos 10 temporadas aquí, se ha cumplido el objetivo en nueve y en ocho y media han sido de éxito. En el fútbol, que en diez años una vez te equivoques, entra dentro de lo normal”. Y se lamenta de lo duro que está siendo para mucha gente esta situación: “Todos los que trabajan en este club lo están pasando mal en el día a día, pero no nos rendimos y por eso traemos a estos jugadores”. También ha querido negar que se vaya a cerrar el Business. “Es una mentira más”.

Presentación de Pepín Machín, Álex Millán y El Jebari / Prensa FC Cartagena

Álex Millán: “Mi único objetivo es salvar la categoría”

Álex Millán se ha mostrado ilusionado con su vuelta a España tras su paso por la liga portuguesa: “Venir al fútbol español era lo mejor tras mi paso por Portugal. En Cartagena tuve buena conexión con ellos. Era el momento".

Su debut no fue el soñado tras el 4-0 en Huesca, pero no baja los brazos: “Lo bueno que tiene el fútbol es que cada siete días puedes volver a competir. Este equipo tiene buenos jugadores para hacerlo”. El delantero confía en el entrenador y está en su misma sintonía: “El míster nos pide que tengamos la capacidad de competir en todos los partidos y tiene que dar igual contra quién juguemos y si es en casa o fuera. En mi ADN tengo esa misma idea”.

El delantero ha tenido una trayectoria muy dilatada. “Salir fuera de España te sirve para espabilar”. Álex Millán espera aportar goles a un equipo que los necesita, pero no piensa en cuántos goles puede anotar: “Mi único objetivo es salvar la categoría. Poder competir cada partido y ganarlo, ese es mi objetivo”. Eso sí, ha reivindicado todo lo que cree que puede aportar: “He hecho goles desde que he empezado mi carrera; eso y trabajo no va a faltar”.

Salim El Jebari: “Era la mejor opción para poder jugar y seguir desarrollándome como jugador”.

Se ha descrito como un futbolista que puede aportar lo que hace falta al equipo: “Soy un jugador incisivo, que es vertical, que le gusta el uno contra uno y que piensa en el gol. Creo que el equipo lo necesita y es lo que vengo a aportar”. Y sobre todo tiene entre ceja y ceja la salvación: “Vengo con ilusión y motivación para ser lo que soy y ayudar a dar la vuelta a esta situación”.

Ha confirmado que Luis García Tevenet, ex técnico albinegro, ha influido en que haya acabado en la ciudad trimilenaria: “Luis (Tevenet) ha sido una de las personas que ha hecho posible que yo esté aquí. Me habló de la ciudad, del club y me dio consejos”. El mensaje de todos es el mismo: “El vestuario tiene un pensamiento positivo. El míster nos transmite positividad y el equipo lo tiene muy claro”, expresó el extremo cedido por el Atlético de Madrid.

Pepín Machín: "Puedo jugar en cualquier posición del centro del campo"

El fichaje de Pepín Machín ha sido muy inesperado por todos y crea muchas dudas su nula participación en la primera vuelta en su último club, el Frosinone. En ese aspecto, el centrocampista es claro: “Venía de una operación y decidí salir cedido en verano. En el equipo al que voy estaba en una dinámica mala y el entrenador no vio el momento oportuno para ponerme a jugar. Entonces, en este mercado invernal, tenía claro que debía salir. El club que más confianza me demostró ha sido el Cartagena y por eso estoy aquí.

Pese a no jugar, físicamente está preparado para competir ya y así lo ha querido comentar: “Estoy listo para lo que el míster me pida”.

El internacional ecuatoguineano espera de su paso por el club albinegro que sea muy positivo y le ha gustado lo que ha escuchado de Romo: “El entrenador tiene ganas para convencernos de que creamos en el objetivo. Estoy listo para darle lo que me pida”.

Sobre cómo es y lo que puede aportar, lo tiene claro: “Me definiría como un jugador con personalidad para intentar hacer lo que me pide el cuerpo y el fútbol que llevo dentro. Y con esa idea vengo aquí. En cualquier posición del centro del campo me encuentro a gusto”, expresó el centrocampista que espera tener minutos ya ante el Córdoba.