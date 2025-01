Acosta, ambicioso: "El objetivo en 2025 es lograr la primera victoria en MotoGP"

Pedro Acosta por fin luce los colores del equipo oficial de KTM, el Red Bull. Después de un invierno marcado por la crisis que vive la marca austriaca, inmersa en un concurso de acreedores, la apuesta por los dos equipos de competición en MotoGP se mantiene. El mazarronero estuvo en la presentación para la temporada 2025, donde dejó claro que su ambicioso objetivo «es lograr la primera victoria» en la categoría reina.

«Cada año es importante, pero quizás estoy ante uno de los más importante de mi vida al ser el primero en un equipo de fábrica. KTM está haciendo muchos esfuerzos para darme lo necesario para ser rápido. Hay que empezar el 2025, ver cómo va la moto en Malasia y qué tenemos que cambiar para estar más cerca de los pilotos de delante», explicó ‘El Tiburón’, quien volverá a estar a las órdenes de Aki Ajo, el nuevo team manager de la formación y con el que ganó los títulos mundiales de Moto3 y Moto2.

Acosta, a la derecha, con el resto de pilotos de KTM / KTM

Acosta reconoció que ahora se siente más maduro: «Quizá el año pasado quería mucho de forma muy rápida y eso me hizo cometer muchos errores, no sólo en carrera, sino también en los entrenamientos. No fue fácil realizar un fin de semana completo, así que ese es el gran objetivo», afirmó el piloto, quien añadió que «los dos puntos más importantes para 2025 serán la ‘qualy’ y las primeras vueltas de carrera. El año pasado vimos que teníamos ritmo para luchar por podios o victorias, pero nos costaba durante la ‘qualy’», concluyó. n