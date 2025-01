UCAM Murcia - Nanterre 92: En directo

En directo: UCAM Murcia - Nanterre 92

Primer cuarto

Al igual que ha ocurrido en otras ocasiones, Sito Alonso aprovechó la competición europea para intentar devolver la confianza a los jugadores que no atraviesan por un momento. Disipó el debate de Caupain desde el inicio apostando de salida con el base en un quinteto en el que también se encontraba Marko Todorovic. Sin embargo, no fue un primer cuarto nada bueno para el UCAM Murcia. La defensa del Nanterre, presionando a toda pista en algunas ocasiones, y la falta de frescura lastraron a un equipo universitario que se vio inmerso en un intercambio de canastas repletas de ataques estáticos (9-9). Faltaba brillo, rapidez y acierto en un UCAM que se sentía muy incómodo con las canastas de Caver para abrir distancias (16-19). Un triple de Caupain fue neutralizado por Sene inmediatamente y Sito Alonso tuvo que cortarlo con su primer tiempo muerto tras ampliarse la ventaja (16-24). Aprovechó para mover ficha con la entrada de Radebaugh y Radovic, pero ambos no tuvieron acierto en varias acciones bajo el aro y el marcador no se movió.