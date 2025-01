El UCAM abre el Top-16 de la Champions en plena transición

El UCAM Murcia CB hizo los deberes en la fase regular de la Basketball Champions League y por eso ha podido afrontar un mes de enero centrado en el calendario de la Liga Endesa. Hasta ahora. Porque la doble competición regresa a la rutina del conjunto universitario desde esta noche (20.30 horas, Popular TV) con la apertura del Top-16 de la BCL. Busca la plantilla de Sito Alonso su tercera presencia consecutiva en los cuartos de final de este torneo para aspirar de nuevo a lograr un billete a la Final Four, tras conseguir la medalla de bronce la pasada edición en Belgrado, y la primera parada será el Nanterre 92, que llega a la capital del Segura tras vencer en su eliminatoria de ‘play in’.

Se encontrará el equipo francés a un UCAM en plena transición hacia sus orígenes. Con la intención de consolidar un juego más próximo al ofrecido el pasado domingo en la derrota en la prórroga ante el Barça, que el desplegado en el primer tramo de la campaña. Para ello, el club murciano se encuentra inmerso en una reestructuración de su plantilla en la que actualmente cuenta con tres jugadores con ficha extracomunitaria. Un hecho que para la Basketball Champions League no es un problema, ya que pueden ser incluido los tres en una convocatoria que debe contar con cinco jugadores de cupo de formación, pero no ocurre lo mismo así para la Liga Endesa, donde las normas son de dos y cuatro, respectivamente.

No obstante, para que esto ocurra, primero habrá que ver en que condiciones se encuentra un DJ Stephens que no pudo participar ante el Barça por una micro rotura en el gemelo izquierdo, por lo que el alero podría ser de nuevo uno de los ausentes junto a un Howard Sant-Roos que también sufre una contractura en este mismo músculo y no pudo participar tampoco el pasado domingo en el Palacio. Lo que sí está claro es que será un encuentro que puede arrojar más luz a la actual situación de un Troy Caupain que actualmente se encuentra en la rampa de salida, debido al dilema con las tres fichas extracomunitarias tras el fichaje de Kaiser Gates, pieza fundamental ahora mismo en el puesto de ala-pívot.

El base, que en este mes durante en la ACB se ha ido diluyendo en los planes de Sito Alonso, con apenas cinco minutos de media en los últimos tres partidos, regresa a una competición en la que tiene un buen cartel y ha podido desplegar su potencial en varias ocasiones. De hecho, durante la pasada temporada, en un tramo en el que el norteamericano también fue discutido, el técnico madrileño le otorgó más minutos para que fuera recuperando la confianza en su juego.

Habrá que ver si se repite esta misma fórmula después de que Dani García, el tercer base con el que cuenta el róster universitario, disputase el tramo decisivo del encuentro ante el Barça que se decidió en la prórroga, así como buena parte de la segunda mitad, en la que fue importante con un triple decisivo en los últimos compases y tres robos.

El base, junto a Hakanson, Kurucs, Todorovic y Diagne deberán estar dentro de la convocatoria para poder completar los cinco cupos de formación sin recurrir a jugadores del filial.

Un rival que sufre en el rebote

Por su parte, su rival de hoy no está realizando una buena temporada, pero se está creciendo en la Champions, donde superaron en el ‘play in’ al Oostende belga en tres partidos. El juego interior del Nanterre está sufriendo mucho esta campaña. Es uno de los equipos de la liga francesa que menos capturas tiene por partido, con una media de 27,5, pero en su último partido fue donde más sufrió bajo los aros. Los de Da Silva perdieron la batalla con solo 13 capturas por 34 de su rival, lo que permitió muchas segunda opciones.