El FC Cartagena, ante un final de mercado desilusionante

La temporada del Cartagena está siendo muy deficiente en todos los aspectos. El club arrancó el pasado verano un nuevo proyecto, tras lograr el milagro de la salvación, y lo cierto es que a finales del mes de enero la campaña ya está prácticamente terminada.

Si el año pasado se calificó como milagro la salvación, este curso es difícil encontrar una palabra en el diccionario para titular lo que sería que el cuadro albinegro consiguiera evitar el descenso.

El mercado invernal era la última bala para intentar revertir una situación que en el mes de diciembre pasó de muy complicada a prácticamente imposible y que en el mes de enero, con un punto sobre nueve posibles, ha empeorado y mucho. El 4-0 en Huesca es para muchos la puntilla.

Movimientos tardíos

El 20 de diciembre, el Cartagena juega su último partido del año natural en el decepcionante 0-0 ante el Albacete. Ese día, tras las goleadas sufridas ante Granada y Castellón, se vio en siete días como el ideal para que fuera un punto de inflexión y que, de cara al siguiente choque el 5 de enero, se hicieran los numerosos cambios que hacían falta.

La realidad es que Jandro Castro siguió de técnico hasta el 12 de enero, tras la eliminación copera y otro desastre liguero ante el Racing de Ferrol. En cuanto a la plantilla, que por número es corta y que había demostrado durante cinco meses que no estaba capacitada para ser competitiva, no llegó ningún refuerzo hasta el pasado 14 de enero. Desde entonces han sido cuatro los fichajes que han llegado y la percepción global es que es totalmente insuficiente.

Julián Delmás mejora a un Martín Aguirregabiría que para muchos es la gran decepción de la temporada. Óscar Clemente puede aportar cosas que no tenía la plantilla; El Jebari es otro extremo joven que busca reivindicarse como otros que ya forman parte del equipo, mientras que Álex Millán no te garantiza los goles que no han marcado los otros delanteros en el primer tramo de competición. Los cuatro pueden ser fichajes aceptables para un club de Segunda, pero insuficientes a todas luces para un equipo que necesita hacer una segunda vuelta de play off que era el reto que se tenía que marcar el club con esta fase de ascenso.

¿El ‘Pocho’, a Argentina?

La realidad es que, a falta de menos de una semana para que se cierre el mercado, no se espera más de una o dos llegadas más a un equipo que en Huesca volvió a demostrar que no está para competir y, en cambio, son muchos los rumores y noticias acerca de jugadores albinegros que puedan salir y debilitar más el pobre nivel de la plantilla. Desde el diario Olé de Argentina se informa que Independiente de Avellaneda y Talleres de Córdoba tienen puestos los ojos en el ‘Pocho’ Román y que intentará negociar tanto con el Barça, dueño del jugador, como con el Cartagena en una operación a tres bandas. El extremo diestro argentino ha sido el jugador más diferente en la primera vuelta del equipo, con más minutos sentado que jugando, pero dejando detalles de jugador diferencial. La sensación es que no se está aprovechando a un jugador que puede ir a más en el futuro, pero que tal vez no vuelva a vestir la camiseta albinegra si el club portuario piensa más en los números y los balances y puede liberar una ficha ahí.

Jairo y Luis Muñoz

Otras dos bajas que se pueden dar y que bajarían el nivel de la plantilla son los casos de Jairo y Luis Muñoz. El canario tiene varias propuestas, pero de momento no se ha avanzado nada. Su venta, que está tasada en 300.000 euros, sería un impulso económico evidente en una época en la que no hay muchos traspasos, pero el equipo lo notaría al no tener en la plantilla jugadores que estén rindiendo a un nivel aceptable en su posición.

El caso de Luis Muñoz es similar, ya que el malagueño se ha ganado a la afición a base de ser de los pocos que ha mostrado un nivel alto. El futbolista fue baja en el partido ante el Huesca y todo parece indicar que tampoco estará este domingo frente al Córdoba. Algunas noticias lo situaban en la órbita de un Sporting de Gijón, que ahora tiene como principal objetivo a Nico Serrano, como en la del Deportivo.

Fernández Romo aprieta en el plan de trabajo semanal

Aprovechando que el FC Cartagena está ante una semana larga -jugó el pasado sábado y no lo volverá a hacer hasta el domingo-, Guillermo Fernández Romo, que todavía no ha logrado llevar al equipo a la victoria en los dos partidos que ha dirigido, ha decidido poner las pilas a la plantilla en el trabajo semanal. Los futbolistas, que regresaron ayer a los entrenamientos, tendrán que afrontar hasta cinco sesiones más con vistas al encuentro contra el Córdoba del sábado a las 18.30 en el Cartagonova. Y es que, el técnico madrileño ha decidido que organizar una doble sesión para hoy miércoles.

Sabedor de que no tiene tiempo y de que su llegada no ha traído un cambio de cara a las primeras de cambio, Fernández Romo ha decidido apretar y hoy se verá las caras con los jugadores tanto por la mañana como por la tarde. A las diez y media los futbolistas han sido citados en la ciudad deportiva, mientras que a partir de las 16.00 tendrán una nueva sesión, aunque esta vez en el Cartagonova.

Ya jueves, viernes y sábado se mantendrá la tradición, estando programados todos los entrenamientos para las 10.30 horas. Solo cambia el lugar. Porque tanto jueves como sábado se trabajará sobre el césped del estadio.

El FC Cartagena, que no gana desde el 9 de diciembre, recibe este domingo al Córdoba en el Cartagonova. Los andaluces, recién ascendidos al fútbol profesional, suman 30 puntos, teniendo una ventaja de seis sobre el descenso. Los albinegros, por su parte, son colistas con 15 puntos.

Ante el Elche, el 23 de febrero

Por otro lado, en las últimas hora se ha conocido el horario para el partido de la jornada 28 ante el Elche en el Martínez Valero. Ese partido se disputará el domingo 23 de febrero a las 18.30 horas, según anunció LaLiga.