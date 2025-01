La baja de Saveljich, un gran contratiempo para el Real Murcia

Cuando la defensa del Real Murcia empezaba a ofrecer una buena versión, encadenando dos partidos con la portería a cero, Fran Fernández sufrirá un contratiempo de cara al partido de este sábado frente al Alcoyano. El técnico grana no podrá repetir la pareja de centrales que aparecieron en los onces frente al Hércules y ante el Yeclano Deportivo. Lo impedirá la baja de Esteban Saveljich. El zaguero argentino tendrá que cumplir un partido de sanción después de ver en La Constitución su quinta amarilla en esta temporada.

Aunque el ex del Rayo ha acumulado muchas críticas a lo largo del curso, siendo uno de los más cuestionados en la derrota de inicio de año en Antequera, en los últimos dos encuentros, haciendo de pareja de Alberto González, había logrado dar un paso al frente, consiguiendo incluso que Asier Goiria vuelva a dejar en un segundo plano el fichaje de un central en este mercado de invierno.

No parece que vaya a llegar un zaguero en este mes de enero. Ni la salida de Andrés López, que se ha marchado cedido al Yeclano Deportivo, ha puesto nerviosos a los responsables de la parcela deportiva. Como ocurriera en verano, esa línea vuelve a quedar en un segundo plano, llegando a perder efectivos, porque ahora mismo solo aparecen en esa posición Alberto González, Saveljich y Antxón Jaso, aunque este último ha dejado muchísimas dudas en sus últimas participaciones.

Pues ante la falta de fichajes para el centro de la defensa, este sábado ya se abre un boquete en esa línea. Sin Saveljich, a Fran Fernández no le quedará otra que recurrir a Antxón Jaso, confiando en que el navarro dé un mejor rendimiento que en Antequera, donde cubrió la baja del capitán asturiano. Si aquel partido no acabó con goleada en contra de los murcianistas fue gracias a las intervenciones de Gazzaniga.

Con Alberto González ya de vuelta y con Saveljich manteniéndose en el once, el Real Murcia ha reconducido la situación, logrando dos victorias consecutivas, en las que no se ha encajado, algo que no ocurría desde octubre. Ahora, sin Saveljich, vuelven las dudas.

Habrá que ver el nivel de Antxón Jaso, que ha ido de más a menos, desapareciendo completamente de las alineaciones. Aunque, sin más competencia, el navarro es el único recurso para Fran Fernández. Posiblemente, si su actuación vuelve a ser cuestionada, Asier Goiria tenga que dar un volantazo brusco y aprovechar las últimas horas de mercado -acaba la noche del 3 de febrero- para intentar pescar alguna alternativa, aunque en ese caso todo apunta a que será fichar por fichar, sin apenas capacidad de elegir.

Ya ocurrió lo mismo en verano. Los últimos días se habló de la llegada de otro zaguero, pero finalmente el director deportivo renunció a esa posibilidad, confirmando la continuidad de un Andrés López que no ha tenido ninguna oportunidad con Fran Fernández, teniendo que salir ahora en busca de minutos.