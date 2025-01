El UCAM iniciará el Top 16 de la Champions ante un Nanterre francés con dos caras

Mañana comienza en el Palacio de los Deportes el Top 16 de la Basketball Champions League para el UCAM Murcia CB. Por tercer año consecutivo, los universitarios quieren estar en los cuartos de final y clasificarse otra vez para la Final Four. Para ello deberán acabar entre los dos primeros -el campeón tendrá el premio de tener el factor cancha a favor en el play off- de un grupo donde tendrá como rivales al Nanterre 92 francés, el ERA Nymburk checo y el Falco Vulcano húngaro, con el que ya se vio las caras la pasada campaña.

El conjunto galo, que pertenece a una ciudad dormitorio de París, a solo 15 kilómetros del centro de la capital de Francia, será el primer rival que pasará por el Palacio. Será mañana a partir de las 20:30 horas (Popular Televisión). Será el único partido en casa hasta el próximo 12 de marzo, puesto que en las dos siguientes jornadas los de Sito Alonso jugarán fuera. En su cantera se crió y debutó como profesional la estrella de la NBA Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Llegó al club en 2014 y se estrenó en la primera plantilla en 2020. Hoy en día es uno de los jugadores más determinantes de la liga americana.

Los franceses no están realizando una buena temporada, pero se están creciendo en la Champions, donde superaron en el play in al Oostende belga en tres partidos. La primera ronda la acabaron con un balance de 3 victorias y otras tantas derrotas. Pero en la liga de su país no atraviesa un buen momento el equipo que dirige el portugués Philippe Da Silva, quien se estrena esta campaña como entrenador jefe. Ocupa el decimotercer puesto de su liga con un balance de 6 victorias y 11 derrotas después de caer en tres de forma consecutiva, el último el pasado fin de semana en la pista del Bourg por 100-97.

Equipo con pocas rotaciones

No cuenta el Nanterre con una plantilla larga. De hecho, en su último partido de la liga francesa, cuatro jugadores de su quinteto titular estuvieron más de 30 minutos en pista. El que más fue Ahmad Caver, un combo estadounidense de 28 años que se incorporó a la plantilla en septiembre y que con anterioridad jugó en Israel, Lituania y en la NBA con los Memphis Grizzlies. También por encima de la media hora estuvieron Desi Rodríguez, un escolta que está promediando 12,3 puntos y que ya se enfrentó al UCAM Murcia con el Riesen alemán, el veterano francés Paul Lacombe, que ha recalado en el Nanterre procedente del Strasbourg, y William Howard, ala pívot que llegó en enero procedente del Girona y que con anterioridad tuvo un paso fugaz por el Joventut de Badalona. Pero su máximo anotador fue Benjamin Sene, base francés que se fue hasta los 24 puntos frente al Bourg en 28 minutos.

Por debajo de la veintena de minutos se quedaron Milan Barbitch, escolta francés que ha desarrollado toda su carrera en su país y que estuvo en pista 18, y el pívot croata Roko Prkacin, ex del Girona y el Gran Canaria que mide 2,06 metros. El técnico solo utilizó a dos jugadores más que tuvieron una participación casi testimonial, Luchas Fischer (5 minutos) y Moussa Dicko (2).

Problema con el rebote

El juego interior del Nanterre está sufriendo mucho esta campaña. Es uno de los equipos de la liga francesa que menos capturas tiene por partido, con una media de 27,5, pero en su último partido fue donde más sufrió bajo los aros. Los de Da Silva perdieron la batalla con solo 13 capturas por 34 de su rival, lo que permitió muchas segunda opciones.

La baja del ala pívot Justin Tillman, quien no juega desde principios de enero por una lesión, también está pasando factura a un equipo con pocos centímetros.