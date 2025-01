Radebaugh: "Me gustaría quedarme en el UCAM Murcia un año más"

Jonah Radebaugh es uno de los nombres del momento. Su fantástico triple que sirvió para forzar la prórroga ante el Barça el pasado domingo lleva días dando vueltas en las redes sociales. El escolta norteamericano está a punto de cumplir su primer año vistiendo la camiseta del UCAM Murcia CB, tras su fichaje el pasado curso en el parón de febrero para reforzar una plantilla que acabó firmando los mejores números de la historia del club en la Liga Endesa, y le encantaría poder continuar en el mismo escenario la próxima campaña.

"Por supuesto que me gustaría formar parte del UCAM Murcia durante un año más. Este equipo, ciudad y afición me han apoyado desde que llegué. Es el club donde mejor saco mis 'skills', mis habilidades, donde mejor juego... y para mí sería un placer que cuenten conmigo para formar parte de la plantilla una temporada más", ha asegurado ante los medios de comunicación un jugador que anotó 24 puntos el pasado domingo ante el Barça.

Además del triple que forzó el tiempo extra en el Palacio ante los azulgranas, Radebaugh fue clave en el tramo final tanto para tener esa posibilidad en la última posesión como para mantener la esperanza en la prórroga. Sin Dylan Ennis, eliminado por faltas en una última acción que tuvo que sacrificarse para mandar al Barça al tiro libre, ni Hakanson, por el mismo motivo, el norteamericano asumió galones en la anotación y en la elaboración de juego, subiendo el balón junto al base Dani García.

Jonah Radebaugh, autor del triple que forzó la prórroga del UCAM Murcia ante el Barça, ante el visitante Metu. / Juan Carlos Caval

"He visto el triple muchas veces, cuando estas cosas pasan es como una inyección de dopamina en tu cuerpo. Tenía más o menos claro qué es lo que quería hacer, sabía que quería tomar el tiro desde el lado izquierdo, había más probabilidad por mi forma de encestar", ha explicado sobre esa última jugada para añdir después que "honestamente, no lo pensé demasiado, cogí la bola y tuve la suerte de poder encestar. No es algo que piense demasiado, simplemente actué y por suerte la pelota entró".

Regresa la Champions

Después de afrontar un mes de enero tranquilo en cuanto a partidos en el calendario, centrados hasta ahora todos ellos en la Liga Endesa, el UCAM Murcia abre este miércoles el Top-16 de la competición europea (20.30 horas, Popular TV) ante el Nanterre 92 francés. El equipo universitario tratará de alcanzar los cuartos de final por tercera vez consecutiva y pelear así de nuevo por un billete para la Final Four tras conseguir el pasado año la medalla de bronce en Belgrado. "Tenemos varios objetivos durante la temporada, y uno de ellos es ganar la Basketball Champions League. No importa nuestro puesto en ACB, ganar la BCL para nosotros es muy importante, todos somos conscientes y sabemos la importancia de esta ronda y del partido de mañana", ha comentado Radebaugh.