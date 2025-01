‘La Moto’ de Mariano García mete la quinta marcha en el mes de enero

Tiene una capacidad innata Mariano García García para levantarse con fuerza después de una decepción. Lo hizo en 2022 después de perderse los Juegos Olímpicos de Tokio por una inoportuna operación de apendicitis. Y lo está haciendo en la temporada de invierno de este 2025 después de quedarse fuera de París 2024 por una lesión muscular que le impidió prácticamente competir al aire libre. En este enero prodigioso para el atleta de Cuevas de Reyllo ha dejado dos actuaciones para el recuerdo. En la primera, en la reunión de Sabadell, logró un registro de 3:35.88 en los 1.500, superando a Adel Mechaal y logrando la marca mínima para el Campeonato del Mundo en pista que se disputará en Nankín (China) entre el 21 y el 23 de marzo de 2025.

El pasado sábado, en Antequera, una pista talismán para ‘La Moto’, volvió a brillar con luz propia, como ya hizo hace justo un año en el mismo escenario. El atleta de Fuente Álamo batió su propio récord de España de 1.000 metros con un tiempo de 2:16.25, superaron en más de un segundo la marca que logró precisamente en esta pista con 2:17.51 en 2024.

El campeón del mundo y de Europa de 800 metros respondió a las expectativas en la ciudad malagueña, donde el jiennense Alberto Guerrero hizo la función de lanzador durante 600 metros con un ritmo impresionante y donde el murciano no se despegó, para hacer en solitario los últimos 400 animado por el público.

El próximo viernes 31 de enero, en Miramas (Francia), volverá a competir. Lo volverá a hacer en 1.500 metros lisos por última vez. Será en febrero cuando se pruebe en dos 800. El primero será el 7 de febrero en un Gran Premio Internacional Valencia 2025 que reunirá a una pléyade de estrellas en el Velódromo Lluis Puig. El de Cuevas de Reyllo se medirá al británico Dodds, al suizo Wipfli y al español Ronaldo Olivo (20 años), entre otros. Después volverá a realizar otro 800 antes de afrontar del 21 al 23 de febrero en Gallur (Madrid), el Campeonato de España, donde aún no sabe si correrá los 800 o los 1.500 metros. Será una cita importante previa al Europeo de Apeldoorn y el Mundial de Nanjing.

«Lo único que pido es que me respeten las lesiones y que no me pase lo de la temporada pasada. Si el físico me responde, tranquilos, que del resto me encargo yo. Si estoy bien, puedo ganar a cualquiera. Y también me pueden ganar, ¿eh?... como ha pasado otras veces», ha comentado el murciano.