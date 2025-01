El líder se atasca pese a jugar en superioridad ante el Marítimo

El Lorca Deportiva sigue liderando el grupo XIII de la Tercera RFEF pese a que no pasó del empate (0-0) ante un Deportivo Marítimo en el que debutaba como técnico Juan Molina, aunque no se pudo sentar en el banquillo. Suman los blanquizaules dos partidos sin ganar, algo que no han aprovechado sus rivales directos en la lucha por el primer puesto.

Decepcionante encuentro de los locales, claros favoritos y de vuelta a su estadio un mes después. Para más inri, jugaron contra diez los últimos treinta minutos, y contra nueve el último cuarto de hora. Ni así el equipo entrenado por Sebas López fue capaz de marcar gol alguno ante un entusiasta rival que mostró una gran disciplina táctica, incluso en inferioridad numérica.

Por ocasiones, el equipo lorquino debió ganar, ya que encerró en varias fases del choque al Marítimo. Dani Albiar, que se retiró lesionado, estuvo a punto de marcar en el minuto nueve.

Carrasco de cabeza tuvo dos claras ocasiones, pero en la primera el cuero lamió el palo, y en la segunda Nacho estuvo muy acertado. Al descanso se llegó como se empezó. Muy molestos los aficionados que se dieron cita en el Artés Carrasco, ya que el juego del líder no estaba acorde de lo esperado.

En la segunda mitad, Sebas López decidió dar entrada a toda la artillería ofensiva que tenía en el banquillo. El tramo final fue un asedio de los lorquinistas, quienes jugaron con más corazón que cabeza, ya con superioridad numérica, abusando de los centros, pero la defensa y portero visitantes estuvieron a un gran nivel.