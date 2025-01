El Cartagena, con números de un colista de récord

Muchos en la parroquia albinegra ya lo han aceptado. Su equipo, el Fútbol Club Cartagena, está abocado al descenso. No es que no quieran pelear junto a los suyos por la permanencia. Es que apenas les han dado motivos para creer en el segundo milagro consecutivo. El equipo albinegro sólo ha ganado cuatro partidos de los veinticuatro que se han disputado hasta la fecha y no ha ofrecido la sensación de dominar en ninguno de ellos. Por contra, se ha visto superado en casi todos, una situación que hastía a la afición. El 4-0 del pasado sábado en El Alcoraz de Huesca llegó como la renuncia a toda posible recuperación y situó al cuadro albinegro como uno de los peores colistas de los últimos años.

Para entender la dimensión del problema en el que se encuentra inmerso el conjunto cartagenero sólo hay que mirar la clasificación del pasado curso a estas alturas. El propio Cartagena contaba con nueve puntos más que ahora. Con 24 unidades, los de Julián Calero se situaban a un único punto de la zona de permanencia, una permanencia que tienen los de Guillermo Fernández Romo a una distancia de 12 en estos momentos.

Esta diferencia de puntos con la permanencia es la mayor desde la temporada 2021-22 a estas alturas de campeonato, cuando el Alcorcón se situaba último con 12 puntos y veía la salvación a 14 unidades. De hecho, el Cartagena es el peor colista desde ese Alcorcón que descendió precisamente en el Cartagonova el 16 de abril de 2022 firmando uno de los descensos más rápidos de la Segunda División española.

Tiene muchas similitudes el actual Cartagena con el Alcorcón de hace cuatro campañas. Demasiadas. El equipo de Fernández Romo, un entrenador que llegó en una situación crítica, es el conjunto con menos puntos conseguidos en 24 jornadas de los últimos tres años, sólo tres más que aquel Alcorcón. También es el más goleado de las últimas tres temporadas con 41 goles encajados en 24 encuentros, cinco menos que los alfareros, a pesar de contar con uno de los porteros que más paradas realiza de la competición. Recibe 1,7 tantos por partido.

El segundo peor ataque

No sólo es incapaz de contener al ataque contrario, sino que el cuadro portuario también es ineficaz en su propio ataque. Con 15 goles, el Cartagena asume ser el segundo peor ataque de la categoría este año, por debajo de un Racing de Ferrol que le ha ganado ambos partidos y que ha disputado un encuentro menos. Sale a poco más de medio gol por partido el conjunto del Cartagonova, que suma cuatro partidos consecutivos sin marcar un sólo gol. Sumado a su fragilidad defensiva, acumula una diferencia de goles tan negativa como insalvable de 26 puntos que también es la peor desde la 21-22.

Más allá de los números, todos muy negativos, las sensaciones no son mejores. El cuadro de la ciudad trimilenaria sólo ha comenzado por delante en el marcador en seis ocasiones, mientras que ha empezado por detrás en catorce partidos, obligado a remontar. Nunca ha conseguido igualar la contienda hasta el final del choque, mientras que sólo le ha dado la vuelta al electrónico una vez, frente al Eldense con el asturiano Abelardo en el banquillo.

Con estos números, el Cartagena va camino de decir adiós al fútbol profesional como los anteriores doce equipos que se han encontrado en su situación -e incluso con mayores posibilidades de salvación- en las últimas tres temporadas. De lo contrario, estaría realizando el cuadro cartagenero una hazaña histórica en Segunda.