La Jornada en Segunda RFEF

El UCAM se juega el liderato ante un Torremolinos en alza

UCAM Murcia y Torremolinos se juegan el primer puesto del grupo IV de la Segunda Federación en La Condomina a las 12:00. Este partido ha ganado en interés debido a los dos últimos tropiezos del cuadro universitario, primero en casa ante el Xerez y el pasado fin de semana en Estepona, donde solo pudo sumar un punto de seis.

Para este choque, en el que todavía el conjunto azuldorado sigue comandando la clasificación, con 36 puntos, pero la diferencia entre ambos es de tan solo un punto tras la gran racha de resultados del cuadro andaluz.

Ha sido una semana de movimientos, ya que ha habido cambios en la posición de delantero centro. Se ha marchado un Andrés Silvente que no ha tenido suerte en su paso por el cuadro murciano y ha firmado en el Orihuela. Javi Motos, en cambio, cuenta con su nuevo ariete para este partido. Rubén del Campo ya luce como nuevo ‘9’ universitario y con muchas papeletas de ser titular ya ante el Torremolinos. El hispano suizo es una de las grandes apuestas del UCAM al firmar por un año y medio y gran parte de las opciones de ascenso pasarán por su goles, hoy ya se quiere estrenar.

La remodelada Minera recibe al Águilas en el derbi regional

Derbi regional muy interesante el que van a disputar Deportiva Minera y Águilas desde las 12:00 en el Ángel Celdrán. Con un grupo IV de Segunda Federación tan apretado, cada partido es decisivo para que los equipos se vayan situando y viendo por el objetivo que pelearán a final de temporada. Tanto rojillos como blanquiazules quieren terminar en puestos de play off de ascenso, pero para lograr eso es necesario que consigan una regularidad en los resultados que los afiancen arriba.

La Deportiva Minera llega al choque con 28 puntos, a tres de los puestos de privilegio, tras vencer 0-1 al Orihuela, pero sobre todo tras una semana cargada de noticias y cambios en su plantilla. Han llegado cinco jugadores y se han marchado otros cinco, por lo que el trabajo de Popy esta semana ha sido más de pretemporada que de otra cosa. Jugadores como Adri Escudero, Adrià Arjona o Rubén Mesa llegan al cuadro del Llano del Beal con la vitola de importantes y en principio deben tener ya minutos hoy. En el capítulo de bajas, la más sorprendente sin duda es la de Francis Ferrón, que ha firmado en La Unión, y la de Monty, que está sin equipo y que en redes sociales se lamentó del trato dado por el club rojillo. No serán los últimos movimientos en el mercado.

Por su parte, el Águilas, tras el empate a un gol ante el San Fernando el pasado domingo, necesita reencontrarse con la victoria. Está décimo en la tabla con 26, a cinco del play off y con el play out asomando con 23. El conjunto costero necesita ganar para no mirar de reojo abajo y centrarse en los puestos que dan acceso a las eliminatorias de ascenso. Para este encuentro no podrá contar Fran Alcoy ni con Joel ni con Ebuka,sancionados, que se unen a los lesionados Nando y Chinchilla por lesión.

La Unión Atlético se mide al filial del Granada con la necesidad de volver a ganar

La Unión Atlético vuelve al Miguel Expósito para medirse a las 11:30 al Recreativo Granada. Nueva jornada como local para el cuadro minero con la necesidad de lograr el triunfo tras la derrota en Linares el pasado domingo.

José Miguel Campos, técnico del cuadro unionense, podrá contar con Francis Ferrón, flamante fichaje procedente de la Deportiva Minera, en el once para intentar sumar tres puntos que le mantengan en la zona noble de la clasificación.

Enfrente estará el filial nazarí que está haciendo una temporada muy discreta y que necesita los tres puntos para salir de la zona baja de la tabla.

Se espera un encuentro cerrado y, en ese contexto, se suele mover muy bien el conjunto blanquiazul que, si logra el triunfo, se beneficiará del duelo directo que se jugará en La Condomina.