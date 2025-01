Gusi, el hombre de acero del cincuenta por cincuenta

Preparar un maratón requiere mucho esfuerzo y disciplina. La perseverancia es la clave del éxito. Perseverancia para realizar los entrenamientos y también para seguir una dieta estricta, equilibrada, además de un adiestramiento psicológico. Sí que hay muchos corredores que se lanzan a la aventura sin un entrenamiento exhaustivo, pero la mayoría de ellos acaban hastiados, saturados. Muy pocos de esos repiten y acaban con lesiones que requieren de mucho tiempo para su recuperación. No es el caso de Alberto Prada Fernández (Ponferrada, 30 de octubre de 1971), Guardia Civil afincado en Murcia, padre de tres hijos. El próximo domingo 2 de febrero, en la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida, cumplirá un reto al alcance de muy pocos: cincuenta maratones en los últimos cincuenta meses. Pero no parará ahí, seguirá adelante.

La aventura de Prada, conocido como Gusi, comenzó en enero de 2020: «Primero me planteé hacer 12 maratones en 12 meses», dice. Pero llegó la pandemia y se pararon las carreras oficiales. Entonces tiró de imaginación para continuar con ese reto inicial que no ha parado de crecer: «Como después de la pandemia no había maratones oficiales, me los inventé en sitios diferentes», recuerda un deportista integral que también ha hecho durante su vida triatlones, medios Ironman, Ironman y hasta Ultraman.

El primer maratón de esta serie de cincuenta en cincuenta meses lo hizo en su tierra natal, en Ponferrada. Ha corrido las pruebas más importantes del país, como los de Madrid, Málaga, Sevilla y, por supuesto, Murcia. Pero no solo carreras oficiales ha llevado a cabo. Por ejemplo, uno de esos maratones fue en el Circuito de Cartagena; otro, dando vueltas a la isla de Tabarca, que tiene un radio de cuatro kilómetros; en otra ocasión se metió en un velódromo y dio 400 vueltas de 250 metros cada una; también dio 105 vueltas a una pista de atletismo; en otra ocasión se inventó un maratón por el Río Segura; llevó a cabo el Camino de la Cruz entre Mula y Caravava; las bases aéreas de Alcantarilla y la AGA de San Javier fueron escenarios de otras de sus aventuras; y también completó los 42 kilómetros dando vueltas al césped del estadio Nueva Condomina, que tiene un perímetro de 280 metros. Todos, absolutamente todos sus maratones, están registrados en su cuenta de Strava.

En Murcia, el próximo domingo, llegará a los cincuenta en su ciudad de adopción. Y también será especial porque en esta ocasión lo hará acompañando a un sordo ciego, el valenciano Mario Raúl Martínez, quien hace un mes batió el récord del mundo corriendo en pista durante veinticuatro horas. «Yo estaba inscrito como liebre y a través de un amigo común, se puso en contacto conmigo Mario Raúl. Él también la va a hacer como liebre, aún no sabemos de qué ritmo de carrera, pero va a ser la primera persona con síndrome de Usher, que se quedó ciego en su juventud, que va a hacer de liebre en una maratón. Por su problema nunca le habían dejado ser liebre, pero aquí sí se lo ha permitido la organización», explica Alberto Prada, quien da visibilidad a sus maratones a través de sus cuentas en las redes sociales y en su canal de Youtube.

Durante estos cincuenta meses, aunque parezca increíble, Gusi apenas ha tenido problemas físicos: «Gracias a Dios no me lesiono, las cosas como son. Tengo esa suerte y me recupero muy bien de los esfuerzos. Hace unos días corrí en Campo de Criptana y el 19 de febrero tengo los 100 kilómetros de Elche, pero voy bien, no me lesiono y me sirve para estar motivado», explica.

Murcia será solo un punto y seguido: «No voy a parar», advierte un corredor que ha realizado muchas de sus maratones para dar visibilidad y ayudar a diferentes colectivos. «Voy a seguir, a mí me sirve de motivación y para realizar la tirada larga del mes. No sé ni quiero saber cuándo voy a parar, voy a seguir. Ahora tengo pensado hacer alguna en un barco, buscando sitios que me llamen la atención y que me motiven. También he pensado en hacer en una pista de tenis. Son locuras», dice Gusi, quien en todos estos retos cuenta con la colaboración de Amounal Rent a Car, una empresa que dirige el exatleta Mounir Chaiboub, y Korridor, además de su familia, sus hijos Paula, Lucas y Leo, y su mujer, Marga. Todos ellos forman el Team Gusi.