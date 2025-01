Un final terriblemente cruel para el UCAM Murcia (90-95)

Cuando más complicado parece todo, mejor sabe moverse un UCAM Murcia CB en el que un trágico final le ha separado de poder lograr la victoria ante el Barça en el inicio de la segunda vuelta de la Liga Endesa (90-95). En plena reestructuración de su plantilla, con las puertas abiertas de par en par con la llegada de Kaiser Gates y la salida este mismo sábado de Vladimir Brodziansky, el conjunto universitario ha puesto contra las cuerdas a uno de los equipos más poderosos de la competición, pero no obtuvo una recompensa que sin duda habría merecido. Forzó la prórroga con un triplazo de Jonah Radebaugh, desatado cuando cogió galones ante las eliminaciones por faltas de Hakanson y Ennis en el tiempo extra, pero no pudo ponerle la guinda a una gran noche en un UCAM que compitió al máximo con las piezas que tiene.

Mientras que el club murciano realiza una transición hacia su mejor versión y juego, camino en el que se encuentra mejor posicionado que hace unas semanas, varios son los que se pueden estar quedando atrás. DJ Stephens y Howard Sant-Roos no pudieron formar parte de la convocatoria por lesión, al arrastrar diversas dolencias musculares durante la semana, mientras que jugadores como Troy Caupain, que se encuentra en la rampa de salida tras la llegada de Gates al no poder contar con tres fichas extracomunitarias en la ACB, y Marko Todorovic volvieron a quedarse sin disputar un solo minuto en la segunda mitad.

Un tramo en el que el UCAM volvió a encontrar su gen competitivo. Un arreón en el que logró rehacerse cuando el Barça comenzaba a gestionar su decena de puntos de ventaja en el marcador, tras cerrar la pintura y obligar a los universitarios a tener que recurrir a su talón de Aquiles, el lanzamiento de tres, si quería añadir puntos a su casillero. Tras el 30-39 con el que se llegó al descanso, el UCAM firmó un parcial de 20-13 en un tercer cuarto que maniató a los azulgranas atrás y encontró su acierto con las canastas de Hakanson y Ennis. Dos nombres que ayudaron en el último cuarto antes de la irrupción de un espléndido Jonah Radebaugh, desatado en un tramo final que logró empatar con su triple (78-78) para mandar el partido a la prórroga, y en el que dejó grandes destellos en los 24 puntos y 4 asistencias que acabó consiguiendo.

Simón Birgander, con 25 puntos, fue el máximo anotador del UCAM Murcia en un día en el que el pívot ofreció pinceladas de los buenos partidos que ofreció el pasado curso, y le siguió Dylan Ennis, con 18 puntos y 3 asistencias, quien sacrificó su última falta en el último cuarto antes del triple de Radebaugh para empatar.

Estreno de Kaiser Gates

No tuvo que esperar demasiado Kaiser Gates para debutar con el UCAM Murcia en un quinteto que de una sacudida se deshizo de toda la falta de acierto que le ha faltado durante algunos tramos de la primera vuelta en la Liga Endesa. El esfuerzo y la concentración defensiva en los primeros minutos frente al Barça tuvo su recompensa en la canasta contraria, con los triples de Hakanson y Ennis que ya auguraban un buen arranque para los de Sito ALonso (10-6). Además de los lanzamientos, los universitarios eran capaces de enlazar buenas jugadas colectivas, encontrando a Birgander en el poste bajoy buscando siempre la mejor opción de tiro. Tuvo que parar este primer arreón Peñarroya con tiempo muerto, tras un triple de Radebaugh que amplió distancias y que provocó el primer reventón del Palacio (19-11). Sin embargo, los azulgranas regresaron a pista algo más entonados tras realizar algunos cambios y devolvieron el parcial, con un 0-7, que tuvo que cortar Sito Alonso (19-18). Completó la remontada Fall, aprovechando sus centímetros en la pintura y logró apagar el Barça el gran momento del UCAM al término del primer cuarto (19-22).

El Barça se cierra

No logró despertar tampoco el equipo universitario en el inicio del segundo capítulo del encuentro y tanto Ennis como Kurucs regresaron a pista para completar un quinteto en el que ni Caupain ni Todorovic encontraron la manera de poder anotar (19-24). Tres minutos estuvo sin mover el marcador el UCAM, además de los anteriores del primer cuarto, y Sito Alonso decidió darle un giro de guion a la situación con la entrada del base Dani García tras cerrar la zona el conjunto azulgrana y prácticamente obligar a los locales a tener que lanzar desde el perímetro. Rompieron la mala racha Ennis, desde el triple, y Radebaugh, al contragolpe, para acercarse al marcador a cinco minutos de un descanso que Juan Nuñez se empeñó en que continuase siendo azulgrana (24-31). Encontró la manera el Barça de frenar a un UCAM que tan solo pudo anotar 5 puntos en casi ocho minutos y la mala noticia es que la distancia empezaba a no ser salvable al alcanzar los trece puntos (24-37). Dos triples de Hakanson en el último minuto permitieron activar de nuevo a los murcianos, sin embargo, una falta sobre Brizuela en su lanzamiento sobre la bocina, que le llevó al tiro libre, desató la polémica en el Palacio para cerra la primera mitad (30-39).

Llega la reacción

Intentó cambiar la situación el UCAM en el incio de una segunda parte en la que el Barça consiguió mantenerle seco. No encontraba el equipo universitario ni el acierto ni el juego que le habían permitido poder brillar en los primeros minutos, a pesar de una entrada a canasta de Ennis y un '2+1' de Birgander (36-47). Los azulgranas continuaban añadiendo puntos con asiduidad, y el UCAM tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para bajar de la barrera de los diez puntos. Lo hizo con un triple de Ennis, al que le siguió el primero de Kaiser Gates en su estreno para hacer estallar el Palacio (44-48) y provocar el tiempo muerto de Peñarroya. El parcial local de 8-1 abrió un nuevo partido a cuatro minutos para finalizar el tercer cuarto y mantuvo un quinteto intacto, en el que Sito Alonso optó por no mover las piezas. Las únicas variantes fueron las entradas de Radebaugh y Dani García, y el UCAM logró cerrar el cuarto con muy buenas sensaciones tras parar en defensa al Barça (50-52).

Exhibición de Radebaugh

No se hizo esperar el golpe sobre la mesa que dio el UCAM para consumar su remontada con otro triple de Gates (53-52). Los universitarios fueron capaces de voltear el partido y tenían ocho minutos por delante para lograr su objetivo, pero Metu volvió a responder desde el perímetro (53-55). Sito Alonso apostó por elevar el tono físico en la pintura con la entrada de Diagne, pero el primer desajuste defensivo permitió al Barça recuperar su pequeño colchó con un triple de Brizuela (54-58). Se abrió entonces un intercambio de canastas marcado por las revisiones de los colegiados, que no solían modificar su criterio, ni siquiera en los dos 'challenge' solicitados por Sito Alonso, y el Barça supo moverse mejor en este escenario con un triple de Satoransky y los puntos de Brizuela (58-65). Seis puntos era la distancia a recortar a cinco minutos del final tras una acción de Radebaugh (61-67) y el norteamericano hizo la misión más factible segundos después tras anotar un triple (66-69). No acabó ahí, puesto que se sacó de la chistera un nuevo lanzamiento de tres, tras conseguir salir airoso el Barça, y el UCAM se mantuvo firme en defensa para contar con posesión para ponerse por delante a un minuto y medio del final (69-71). Sacó tiros libres Birgander, en el que anotó el primero pero falló el segundo, y los universitarios frenaron a Punter en la siguente posesión. La tuvo Gates, desde el triple, pero no encontró el acierto que unas semanas noqueó al Palau con el Joventut. Pero a, partir de ahí, todo cambió. El UCAM se agarró a un clavo ardiendo y obtuvo su recompensa. Primero con un Jonah Radebaugh que comenzó a desplegar su acierto, y después con un triple de Dani García que fue el que permitió soñar al UCAM a nueve segundos del final (75-76). Mandó el equipo universitario al tiro libre a Punter de nuevo, y fue entonces cuando Radebaugh ejecutó el triple con el que forzó la prórroga e hizo estallar al Palacio (78-78).

Trágico final

El sueño del UCAM continuó, pero no acabó como todos esperaban. Aguantó el equipo murciano en un tiempo extra en el que no pudo contar ni con Ennis ni Hakanson, eliminados por faltas, por lo que fue Radebaugh el que asumió todos los galones escoltado por Dani García. El norteamericano, desatado por momentos, mantuvo el pulso con el primer intercambio de canastas, en el que el Barça logró sacar más beneficio con las canastas en las que logró sacar el tiro adicional, como en los casos de Satoransky y Punter (87-89). Eso le permitió llevar la iniciativa en una fase decisiva en la que el UCAM lograba encontrar a Birgander en la pintura, pero finalmente, no pudo certificar la machada. Con 89-91 fue Rodions Kurucs el que no pudo convertir su serie desde el tiro libre, al fallar el primero, y eso dio alas a un Barça que supo cerrar el desenlace (90-95).