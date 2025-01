La Deportiva Minera se choca con un ordenado Águilas

No es la primera vez que le pasa a la Deportiva Minera esta temporada lo que ha vivido ante el Águilas. Reparto de puntos tras un 0-0 en el que los rojillos fueron mejores, dominaron el partido y tuvieron más situaciones de peligro que su rival, pero no fueron capaces de plasmarlo en el marcador.

Ha sido una semana muy extraña la que ha vivido el cuadro de Llano del Beal, en el que se han dado cinco altas y cinco bajas. Muchos cambios, dos de los jugadores que debutaron solo tenían dos entrenamientos y un trabajo extra de Popy, técnico de la Minera, para acoplar a los nuevos a un sistema que le da para ser mejor que su rival la gran mayoría de encuentros, pero no para ganarles.

El Águilas llegaba con cuatro bajas muy sensibles a este choque. Nando y Chinchilla por lesión y Joel Rodríguez y Ebuka por sanción. El objetivo de Fran Alcoy en el Ángel Celdrán era que su equipo fuera competitivo y aceptó de buen grado que el dominio fuera local. Sabía que un punto en este escenario no era malo y se tiene que dar por satisfecho por lograrlo, aunque en la clasificación no le sirve de mucho.

El primer tiempo, por dominio, número de ocasiones y sensación de peligro, fue mejor la Deportiva Minera, pero el fútbol es tan caprichoso que la mejor situación para anotar la tuvo el Águilas. En el minuto 39, Kensly, que no está teniendo suerte ni acierto este curso, tuvo una doble ocasión clarísima para marcar. Primero, su tímido tiro desde la frontal del área pequeña lo sacó Fran Martínez y el rechace, que le cayó en las botas al atacante nacido en Haití, pero estaba en el suelo, no consiguió rematar con claridad y envió el esférico por encima del larguero. Una doble ocasión clara que, en los modernos métodos de medir las cualidades de las ocasiones, los famosos goles esperados o xG, sin duda le daría un alto valor. Y quien viera esas estadísticas pensaría que el Águilas estuvo más cerca de anotar en el primer tiempo; pero nada más lejos de la realidad.

Minera - Águilas / Iván Urquízar

Tras la reanudación apareció Iván Buigues

La segunda mitad, el dominio en el juego de la Minera sí que se transformó en mejores ocasiones de gol, pero, como ya lo hicieran otros porteros en jornadas anteriores, emergió la figura de Iván Buigues para desbaratar las ocasiones que iba creando el cuadro rojillo, en especial Omar Perdomo, el extremo canario que, en las últimas semanas, ha centrado mucho más posición. Tuvo hasta cinco tiros a puerta, pero en cada lanzamiento se iba encontrando con un Buigues cada vez más seguro. A destacar por encima de todas , la palomita que realizó en el minuto diez de la reanudación al disparo de Perdomo, enviando el esférico a córner. Pero el gran partido del portero del cuadro aguileño no se redujo a sus paradas; en todos los balones colgados al área demostró una confianza y seguridad y fue desbaratando uno a uno los acercamientos rojillos.

Donde no pudo intervenir, tuvo de amigo al larguero el portero costero, en la mejor ocasión de los locales. Centro lateral que Britos de cabeza estrelló el esférico en el travesaño. Cuando alguien está de dulce, también tiene estos regalos del fútbol.

Gol anulado a Rubén Mesa y penalti sobre Lillo

No hubo goles, pero sí polémica en el partido. Tras el larguero de Britos, la jugada continuó y terminó con un remate de cabeza de Rubén Mesa que acabó en el fondo de las mallas, pero el asistente entendió que estaba en posición antirreglamentaria. No tuvo un partido brillante el flamante nuevo delantero de la Deportiva Minera, pero la que tuvo la metió, aunque no subió al marcador. El resto de fichajes no tuvo un gran impacto, aunque Arjona sí que dejó detalles de que puede ser importante.

Por parte del Águilas, se reclamó un penalti a Lillo en uno de los pocos acercamientos del segundo periodo, ya que el cuadro costero entiende que Britos fue demasiado fuerte al corte y lo derribó dentro del área.

Reparto de puntos que no satisface a nadie, pero deja más conforme a un Águilas que sigue demostrando que es competitivo, pero le falta claridad arriba. A la Minera le sigue faltando puntería y eso la está condenando a seguir fuera de la zona de ascenso.