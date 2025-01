Yeclano y Real Murcia, con muchas cuentas pendientes

«Este duelo vale más de tres puntos». Las declaraciones de Adrián Hernández en la previa del encuentro que hoy se disputará en La Constitución lo dicen todo. Yeclano y Real Murcia se medirán esta noche (20.00 h.) con muchas cuentas pendientes. Llegan los granas con la obligación de demostrar que el triunfo ante el Hércules no fue una casualidad, pero también acuden los murcianistas a Yecla con la espinita clavada del duelo de la primera vuelta, donde los de Adrián Hernández plantaron su bandera ganadora en Nueva Condomina.

Tienen mucho que ganar hoy los visitantes, que miran al liderato, pero también es un duelo más que especial para los locales, que no han ganado en 2025, que no quieren bajarse de la pelea por soñar con el play off y que, sobre todo, tienen la oportunidad de hacer ruido logrando un triunfo ante el principal equipo de la Región.

Ante un ‘ex’

Le ganó Adrián Hernández a su ‘ex’ en la primera vuelta. Un gol de Pau Pérez en el 85 decantaba aquel duelo en Nueva Condomina. Y hoy, el técnico murciano tiene otra oportunidad de volver a dar otra estocada a los granas, que llegan de ganar al Hércules pero que si no consiguen los tres puntos se volverán a enredar en un mar de dudas, con el mercado de invierno todavía de fondo una semana más.

Habrá que ver lo que prepara Adrián Hernández para volver a hacer caer en la trampa al Real Murcia, lo que parece claro es que Fran Fernández, poco proclive a los cambios y a las sorpresas en el once, mantendrá la base del once que ganó hace una semana al Hércules, dando una buena sensación. La única novedad podría ser la presencia de Yriarte, ya de vuelta tras jugar un partido con su selección. En este caso el gran perjudicado sería Larrea, que no vería premiado sus buenos minutos frente a los alicantinos.

Quien no estará todavía listo es Moha, al que le quedan un par de semanas más en la enfermería. Eso hará que Palmberg pueda seguir demostrando que está capacitado para ser protagonista en el equipo grana. En defensa también hay dudas. Habrá que ver si el técnico da la alternativa a Ian Forns, el lateral izquierdo que ha llegado en este mercado invernal, o mantiene su apuesta por Mier y David Vicente. Alberto González y Saveljich no se moverán del centro de la defensa.

Arriba, Toral y Loren Burón secundarán a Alcaina, autor del gol en el triunfo ante el Hércules, el segundo en lo que va de temporada.

A sorprender por bandas

El Yeclano, por su parte, llega a este encuentro también aprovechando el mercado invernal para renovar algunas posiciones. A última hora se ha conocido la salida de Tiko Iniesta, que hace una semana era titular. Y no podrá contar Adrián Hernández con uno de sus fichajes, el central Andrés López, al que el Real Murcia ha castigado con la cláusula del miedo. A la espera de saber qué ha preparado el técnico murciano, lo que parece claro es que dará mucha importancia a las bandas, con jugadores como Olmedo, Morros y Mounir.

Otra de las novedades sería la presencia en ataque de Moha Traoré, futbolista firmado en este mercado y que contra el Sanluqueño ya jugó 44 minutos.