El UCAM Murcia pasa de un problema a un ‘bendito problema’

Catorce miembros en una plantilla de baloncesto son multitud. Sobre todo desde el punto de vista de los jugadores, donde dos se quedan fuera, doce forman parte de la convocatoria y diez son los que más minutos se suelen repartir. Desde el prisma del entrenador es lujo poder contar con la mayor cantidad de recursos tanto en el día a día como para afrontar los partidos y desde la dirección deportiva, los números presupuestarios son los que marcan si es una buena o una mala decisión mantener un róster tan profundo. Y así es como se encuentra el UCAM Murcia CB antes de recibir al Barça mañana (18.30 horas, Movistar +) en el Palacio de los Deportes. No obstante, y como viene siendo habitual en los últimos años, el club universitario está siendo capaz de convertir los problemas en una virtud.

Y es que en un UCAM que tiene abiertas sus puertas de par en par, que está pendiente de salidas y tampoco descarta llegadas, vuelve a contar con 14 jugadores en su plantilla tras el fichaje del ala-pívot Kaiser Gates, quien podría debutar mañana en el Palacio.

La composición de fichas, al ocupar una extracomunitaria de las dos que solo se pueden inscribir en la Liga Endesa, hace que Troy Caupain se encuentre en la rampa de salida, mientras que la estructura de la plantilla puede invitar a pensar a que un jugador interior, como puede ser el caso de Vladimir Brodziansky, se vea obligado a cambiar de aires al perder protagonismo y minutos.

Pero mientras que todo eso ocurre, el UCAM va a aprovechar que tiene fondo de armario suficiente para preparar su partido ante uno de los equipos más potentes de la competición, ya que algunos jugadores arrastran molestias físicas y pueden ser baja por este motivo.

«Está siendo una semana regular en cuanto a jugadores que deben estar o no en el partido, por lo que la situación actual de la plantilla, al contar con 14, puede minimizar esos problemas de que no podamos contar con algún jugador ante el Barça,» explicó ayer Sito Alonso ante los medios de comunicación.

En esta misma línea, el entrenador del UCAM volvió a pronunciarse sobre lo de tener una plantilla profunda tras la salida de Arturs Kurucs y la llegada ahora de Kaiser Gates. «Catorce jugadores son muchos, porque en una convocatoria entran doce y cuando tienes la suerte de jugar una competición europea puedes contar con tres extracomunitarios. Y eso es una ventaja grandísima para nosotros ahora mismo, y como entrenador me aprovecho de esas ventajas. Si el club pudiera mantener a 18 jugadores en la plantilla sería una maravilla para mí como entrenador. Pero siempre hablo del lado del jugador, y para el jugador supone un problema estar dos o tres días sin protagonismo. Tener la capacidad de una plantilla dinámica es una gran noticia, pero no para todos,» expresó.

Al contar solo con dos extracomunitarios para la ACB, la situación de Troy Caupain parece la más delicada, pero no así para el técnico. «Su situación (la de Caupain) es la misma que la de Stephens o la de Gates, y es que uno de los tres se quedará fuera. Ahora mismo hay un jugador tocado que suele utilizar el equipo al base, así que es importante a veces no dar cosas por hecho. Caupain tiene una capacidad de superar adversidades que no se las he visto a ningún otro jugador en todo este tiempo que llevo en los banquillos,» comentó Sito Alonso en la previa del encuentro de mañana ante el Barça.