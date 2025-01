El Real Murcia se cobra la venganza ante el Yeclano (0-1)

Comenzó el 2025 con un palo muy duro por el Real Murcia. La derrota en Antequera dejaba muy tocado al conjunto grana, que se veía incapaz de mantener la lucha por el liderato. Sin embargo, en apenas dos semanas, los murcianistas han sido capaces de convertir de despejar todos los nubarrones. Es verdad que el liderato sigue a cuatro puntos, pero también es cierto que los de Fran Fernández han demostrado que están dispuestos a resurgir de sus cenizas para que la persecución siga viva. Y es que, a la victoria de hace una semana ante el Hércules, se unió este sábado un gran triunfo en La Constitución contra el Yeclano Deportivo (0-1).

Demostrando que son capaces de aprender de sus errores, el Real Murcia recuperó su versión más intensa, la misma que le dio resultado ante el Hércules, para minimizar a un Yeclano Deportivo gris y lograr una victoria importantísima y más después del triunfo del viernes del Antequera. De no ganar en La Constitución, el Real Murcia se hubiera quedado a siete puntos del líder, pero los granas no fallaron en Yecla. Si en la previa del partido había dudas, quedaron despejadas desde el inicio. Muy centrados, muy intensos, sabiendo a qué jugaban, los de Fran Fernández fueron anulando al Yeclano hasta condenarle en el inicio de la segunda parte, cuando Saveljich lograba el tanto del triunfo de los murcianistas.

Ni las grandes paradas de Iván, uno de los pocos que se salvó en el cuadro azulgrana, evitaron que el Real Murcia insistiera hasta lograr un triunfo que le devuelve a la dinámica positiva y que le mantiene en la lucha por el primer puesto. Más feas se le ponen las cosas al Yeclano, que lleva muchas semanas sin acumular triunfos y que cada vez ve más cerca la zona de descenso.

Con la lección aprendida

Saltó el Real Murcia con la lección bien aprendida a La Constitución. No se perdonan los despistes en un campo como el Yeclano Deportivo, y el Real Murcia demostró desde el principio que no estaba dispuesto a conceder a los de Adrián Hernández. Tirando de intensidad, uno de los rasgos que ya le dio resultado contra el Hércules, los murcianistas compitieron desde el primer minuto, sacando la versión más gris de un Yeclano al que le costó un mundo aguantar en pie.

Parecía que el Real Murcia era el local. Parecía que el Real Murcia se sentía más cómodo que cuando juega en Nueva Condomina. Favorecía que La Constitución no es un campo para el 'jogo bonito', y el Real Murcia no es un equipo de 'jogo bonito'. Manteniendo el bloque que ganó al Hércules, con la única novedad de Yriarte por Larrea, los granas necesitaron poco para llevar la voz cantante. En un duelo de batallas, el centro del campo hizo daño a los yeclanos, que no se encontraban cómodos. También es verdad que, pese a que se habla mucho de las dificultades de La Constitución, los de Adrián Hernández son uno de los peores locales de la liga, no sacando provecho a las dimensiones pequeñas de su estadio.

Iván, salvador azulgrana

Ocurrió contra el Real Murcia. Aunque fue un partido igualado en muchas fases, el que más buscó la portería contraria fue el Real Murcia. Eso sí, la defensa de cinco plantada por Adrián Hernández fue resolviendo cualquier problema. Y si no ahí estaba el meta Iván, gran protagonista de la primera parte.

Aficionados granas en La Constitución / Pepe Valero

Fue Toral el primero en mirar a portería. Su disparo lejano se marchó desviado. Más clara fue la segunda ocasión grana. Llegó en el minuto 16. Un gran centro de Toral era rematado a bocajarro por Real, pero ahí estaba Iván para sacar el balón en la mismísima línea con la cara. Salvador el meta azulgrana, que lograba mantener en pie a los suyos, que apenas eran capaces de respirar.

No había llegado el gol, pero tenía el Real Murcia tomado el control del partido. Solo faltaba a los granas elevar su productividad ofensiva, y eso es una asignatura que parece costar demasiado a los de Fran Fernández. Además, no aprovechaban los murcianistas las acciones a balón parado. Como una falta al borde del área que Loren Burón envió a las nubes. Antes, Palmberg lo intentaba con un remate que sacó la defensa.

Aunque no había regularidad en el juego visitante, era el único que merecía mover el marcador. En el Yeclano, solo Serpeta puso en aprietos a Gazzaniga con un balón que se marchó pegado al palo.

Gol de oro

Al descanso, la batalla seguía igualada. Sin embargo, el premio lo obtuvo el Real Murcia nada más volver de vestuarios. Fue en el 52 cuando Saveljich conseguía un gol que valía oro. El remate del central, tras un balón metido al área por Vicente, daba tranquilidad a un conjunto grana que sabía que el líder Antequera no había fallado el viernes y que también tenía claro que no ganar en La Constitución traería otra vez el ruido a Nueva Condomina.

No le quedaba otra a Adrián Hernández que mover piezas. Estaba perdiendo completamente la batalla el técnico murciano. Al contrario de lo que sucedía en Nueva Condomina, en esta ocasión no se dejaba sorprender el conjunto grana, que evitó salir a especular. De golpe hizo tres cambios el preparador del Yeclano. Juanje, Pau Pérez y Moha Traoré saltaban al campo para dar más posibilidades ofensivas a los locales.

Dio un paso al frente el Yeclano y la tuvo en el 65. Un gran centro de Olmedo era rematado por Serpeta, pero no encontraba puerta el jugador local.

Debut de Flakus

Sabedor de que había perdido protagonismo arriba, Fran Fernández también buscó reactivar a su ataque. En el minuto 70, Alcaina, que había ido desapareciendo en la segunda parte, dejaba su sitio a Flakus, que debutaba tras llegar en este mercado invernal. Mientras que Toral dejaba su sitio a Pedro León.

Fue el muleño el protagonista de la siguiente acción de peligro del Real Murcia. En lo que mejor sabe hacer, el capitán obligó a Iván a salvar otra vez a los suyos. La falta lanzada por el de Mula iba a la escuadra, y ahí apareció la manopla del meta local para desviar un balón que se estrelló en el larguero antes de marcharse a córner (76).

Muy buen ambiente en el duelo en Yecla / Pepe Valero

Entraba el partido en los últimos diez minutos y Gazzaniga ni había intervenido. Aunque todos presagiaban un duelo más que complicado para los granas, estaban los de Fran Fernández salvando la papeleta con nota. Además, se confirmaba el bajonazo del Yeclano en las últimas semanas de la competición. De hecho, antes del duelo ante el Real Murcia, solo habían ganado un partido de seis disputados, no sabiendo lo que es lograr la victoria en este 2025.

Un Yeclano más que gris

Le tocaba ir a la desesperada a Adrián Hernández, que seguía haciendo cambios ofensivos, aunque sin ver ese resultado en el campo. De Pedro y Solsona eran los últimos en saltar al campo, mientras que en el Real Murcia, Fran Fernández apostaba por blindar su centro del campo con la entrada de Boateng, quien sustituyó a Palmberg.

Ni en los últimos minutos sufrió el Real Murcia. Parecía que los granas eran los locales. Nunca dieron vida a un Yeclano que se está metiendo poco a poco en un lío ante la falta de victorias.