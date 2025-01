El FC Cartagena busca dejar el farolillo rojo en Huesca

El Cartagena juega esta tarde a las 18:30 en El Alcoraz ante el Huesca. Tras debutar ante el Oviedo la semana pasada, este es el primer partido donde Guillermo Fernández Romo ha tenido una semana para prepararlo a conciencia e inculcar sus ideas a sus jugadores. Pensar en la salvación ahora mismo es una absoluta quimera, ya que el equipo va último con tan solo 15 puntos y la salvación ya va por los 27. Hay un mundo de diferencia entre donde está el cuadro portuario y la permanencia, pero para que no se dé la circunstancia de jugar 10 partidos donde ya no haya nada por lo que luchar, el equipo necesita ganar. Y como bien dijo el técnico madrileño, acostumbrarse a ganar, no solo ganar de uvas a peras, que es lo que está haciendo este curso el cuadro albinegro.

La semana quedó marcada por la rueda de prensa de Manolo Sánchez Breis, que fue portada de todos los medios nacionales y que provocó un terremoto en la ciudad trimilenaria. El trabajo de Romo ha sido aislar a la plantilla del ruido y centrarse en lo deportivo para conseguir una victoria fundamental.

Dos nuevos, pero cinco bajas

Ha sido una semana con movimientos en las oficinas del club, ya que han llegado a final de semana tanto Álex Millán, que pudo completar dos entrenamientos, como Salim El Jebari, que fue anunciado ayer mismo y del tirón se montó en el autobús con sus compañeros rumbo a Huesca. El primero de ellos, un delantero que viene a paliar el problema de gol que tiene la plantilla y que el propio técnico albinegro reconoció que lo llevan siguiendo mucho tiempo, apunta a titular. La falta de gol y su versatilidad para poder encajar con el resto de delanteros que ya tiene el conjunto cartagenero le hacen tener muchas papeletas para ser el ‘9’ referencia en Huesca junto a Escriche u Ortuño, dependiendo si busca más asociación o un nueve más arriba. Mientras tanto, el joven extremo procedente del Atlético de Madrid aportará verticalidad y descaro a una plantilla que necesita soltarse. El hecho de que ambos jugadores, al igual que Óscar Clemente y Julián Delmás, que también serán titulares, no lleven esa mochila de tantas derrotas puede hacer que se vea un Cartagena más suelto y con más instinto. El aspecto negativo son las bajas. A las ya sabidas por lesión de Verdú, Musto, Sipcic y Luis Muñoz se une la de Alcalá por sanción.

El Huesca va a más

No es el rival ni el lugar ideal para levantar el vuelo, pero el Cartagena no puede elegir. El Huesca en sus últimos ocho partidos ligueros ha ganado cinco y ha empatado tres. Su última derrota, sin contar la que sufrió en Copa ante el Real Betis por 0-1, data del 20 de noviembre ante el Eldense por 2-1. El cuadro oscense va séptimo, mira hacia arriba con el objetivo claro del play off y sobre todo con la sensación de que como equipo van a más cada semana.

Siendo positivos, el Cartagena ya sabe lo que es ganarle en liga, ya que en el Cartagonova, en la primera vuelta, el cuadro albinegro consiguió vencer por 1-0 en un partido muy serio de los albinegros. El objetivo es repetir hoy.

Salim El Jebari: fichado, anunciado y rumbo a Huesca

Salim El Jebari.

El Cartagena anunció ayer por la mañana su último refuerzo. Se trata de Salim El Jebari, extremo de 20 años que llega procedente de la cantera del Atlético de Madrid, aunque ya ha debutado con el primer equipo. El atacante firma hasta el final de la temporada. Era un secreto a voces, porque ya estaba cerrado desde el día anterior, pero estaba la duda de si llegaría a tiempo para estar disponible con sus compañeros para el partido ante el Huesca. Finalmente, todo quedó cerrado y anunciado y el jugador entró en la convocatoria y viajó en el autobús. Hoy mismo podría debutar.

El internacional marroquí, aunque nacido en Madrid, llega para aportar verticalidad y gol a un equipo que anda muy escaso de esas virtudes.

El Jebari es una de las promesas que tiene el Atlético de Madrid y ha sido pieza muy importante del filial en la última temporada y media. Sus buenas actuaciones con el filial colchonero le valieron para que el ‘Cholo’ Simeone se fijara en él y en los últimos meses ha sido un habitual de los entrenamientos con el primer equipo.

El extremo pudo cumplir su sueño de debutar con el primer equipo del Atlético de Madrid la pasada temporada en el encuentro ante el Cádiz.

Llega a la ciudad trimilenaria cedido hasta el 30 de junio y con la intención de reivindicarse, ganarse un puesto en la banda albinegra y tener minutos de calidad que le puedan permitir regresar al club madrileño y hacer la pretemporada con el primer equipo el próximo curso. Necesita hacerlo bien y el Cartagena confía en él y sigue su apuesta de buscar jóvenes cedidos que necesitan minutos.