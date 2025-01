ElPozo Murcia se mete en la Copa de España por la puerta de atrás

Objetivo conseguido de la peor manera posible. ElPozo Murcia estará en la Copa de España que se disputará en Murcia entre el 20 y el 23 de marzo. Es un objetivo que se tuvo que marcar el conjunto murciano hace unas semanas, ya que a principio de temporada se daba por hecho que debía estar. Finalmente, hubo que esperar a la última jornada para certificar algo que debía ser un trámite. Y además, se ha conseguido de una manera no muy brillante porque ElPozo sumó una nueva derrota y aumentó a diez los encuentros que lleva sin ganar. El resultado de 2-3 le ha servido a ElPozo, gracias al favor que le llegó de Palma Futsal y de Ribera Navarra, ya que podía haberse quedado fuera. Es más, durante gran parte de su partido ninguno de los tres resultados le servía y el equipo murciano estaba viendo que se quedaba viendo ‘su’ Copa por la tele. Los de Dani Martínez entran a la Copa de España por la puerta de atrás, pero entran al fin y al cabo.

Elpozo 2-3 Movistar Inter / Prensa ElPozo Murcia

Falta de gol

No hizo mal encuentro ElPozo, pero se volvió a ver lo lejos que está de un equipo como Movistar Inter que, en el inicio del choque, sin prácticamente atacar, ya iba ganando 0-2. El cuadro murciano salió mejor y en el minuto 10 de partido las estadísticas decían que había tenido 12 tiros a portería ya, mientras que el conjunto madrileño solo había tirado en tres ocasiones. En una de ellas, Lucao, aprovechando un gran pase en profundidad y con pierna derecha, le cruzó el esférico a la perfección a un Carrillo que nada podía hacer. Sin tiempo para digerir el primero, llegó el segundo: en una jugada desafortunada, Rafa Santos se metió el gol en su portería. Le está costando mucho esta temporada hacer goles al pivot brasileño, pero en una jugada desafortunada ampliaba la ventaja para los madrileños.

Los canteranos dando la cara

Tanto Miguel como Robles, incluso Carrillo, el guardameta que hacía gala de ser con rotundidad el mejor portero de los tres en jugar con los pies, dieron la cara y tiraron del carro de un equipo que está pasando un muy mal momento. Miguel y Robles tuvieron dos ocasiones muy claras y subían la moral de un público que, por primera vez en la historia, le pedía a la directiva del club que diera un paso al lado. La situación es dramática y la paciencia de la afición es cada vez menor.

Buen juego, pero insuficiente

El equipo lo siguió intentando tras la reanudación y las ocasiones llegaban. ElPozo jugaba bien, tenía ocasiones, aunque no lo suficientemente claras, y hacía sufrir al líder, pero de manera totalmente insuficiente. Un quiero y no puedo constante. Drahovsky y Cecilio seguían amenazando al cuadro murciano que seguía arriesgando, se la jugaba y buscaba un gol que no sabía cómo conseguir. Ya con portero-jugador en pista y de doble penalti, Gadeia recortaba distancias a falta de seis minutos para el final del conjunto murciano. Lo merecía ElPozo, que había tenido ocasiones de sobra, pero es que la sensación que transmite es que necesita el triple de ocasiones que sus rivales para hacer el mismo daño. Prácticamente sin tiempo para alegrarse de verse a un gol, volvió a golpear el Movistar Inter y a la postre sería de manera definitiva. Contra de manual y Cecilio no fallaba para hacer el 1-3.

Alegría desde Navarra

Con la sensación de vivir una de las noches más negras, llegó la alegría y el alivio desde Navarra. El tanto de Ribera en el último minuto del partido le privaba del triunfo a Industrias Santa Coloma y clasificaba a ElPozo. Marlon recortaba distancias para ElPozo y veía la posibilidad del empate cercana a falta de tres minutos para el final. Ya llovía menos. Posteriormente Palma también hizo los deberes y no perdió. Los dos resultados le servían al cuadro murciano que disputó los últimos dos minutos con la tranquilidad de saberse clasificado. Tuvo dos ocasiones clarísimas en el último minuto del choque, dos ocasiones que nadie se explica porque no acabaron en gol, primero de Rafa Santos y luego de Rafa Mayor al palo. No llegó el empate que mereció el cuadro murciano, volvió a perder el cuadro murciano, habrá que ver cómo queda la situación de su técnico Dani Martínez, pero lo más importante es que ElPozo estará en la Copa de España