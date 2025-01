ElPozo, ante el clásico más angustioso de su historia

Nadie lo hubiera imaginado, pero esta tarde a las 19.00 (Teledeporte) ElPozo Murcia se juega ante Movistar Inter la clasificación para la Copa de España que este año, además, se disputará en el Palacio de los Deportes de Murcia. El cuadro murciano afronta así el clásico más angustioso de su historia.

Va a ser el enfrentamiento número 109 entre ambos equipos (de momento el balance es 36 victorias para ElPozo, 18 empates y 54 triunfos para el Inter FS) y en estos duelos se ha vivido finales, partidos decisivos, títulos en juego, pero nunca se había vivido algo como lo que vivirá el equipo dirigido por Dan Martínez hoy.

Ganar una final es una enorme ilusión y para estos equipos también una responsabilidad y, por momentos, una obligación, pero lo de hoy en el caso del conjunto charcutero es la necesidad de evitar un fracaso mayúsculo. ElPozo es un fijo de la Copa de España desde el año 1999 y se da la circunstancia de que es el anfitrión de esta edición, que se disputará entre el 20 y el 23 de marzo, y a nadie se le había pasado por la cabeza al inicio de liga que esta circunstancia se podía dar. Son 25 las ediciones consecutivas en las que ha estado ElPozo y hoy se sabrá si se mantiene la racha o no.

Las cuentas para clasificarse

ElPozo Murcia tiene muchas opciones de clasificarse. Para empezar, depende de sí mismo, ya que si logra la victoria, está dentro, pero hay un problema y es que el cuadro charcutero no conoce la victoria desde el 19 de noviembre. Más de dos meses sin ganar y un total de nueve partidos. El empate no asegura la clasificación, pero es cierto que le daría muchas opciones, ya que solo podría quedarse fuera si Osasuna Magna vence por cuatro goles o más en la pista de Palma Futsal e Industrias Santa Coloma logra la victoria en la pista de Ribera Navarra.

Al ir en séptima posición el cuadro murciano, aunque pierda su encuentro, también le puede valer para clasificarse. Entraría por la ‘puerta de atrás’ a su Copa de España, pero lo puede hacer. Necesitaría para ello que Osasuna Magna o Industrias Santa Coloma no ganen sus partidos. Si ambos equipos logran los tres puntos, ElPozo consumaría su fracaso y se quedaría fuera.

No lo ha confirmado Fran Serrejón, pero sí ha dejado caer durante la semana que una decepción del calibre de no clasificarse para la Copa traería consecuencias y habría cambios. El técnico sabe que si el equipo no cumple con lo que se espera

Varias bajas

Ni Marcel lesionado, ni Cesar Velasco sancionado podrán estar en el duelo decisivo de hoy. Además, Marlon es duda hasta última hora, pero por lo que se deduce de las palabras de su técnico, podrá estar en la convocatoria para ayudar al equipo. Muchos los problemas para un equipo que anda falto de confianza y al que tendrá delante al líder de la liga, que está haciendo una gran temporada y que pretende terminar la primera vuelta como campeón de invierno.