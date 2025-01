El delantero Tiko Iniesta también causa baja en el Yeclano y Silvente recala en el Orihuela

El Yeclano Deportivo anunció ayer y de forma sorprendente la baja de su delantero Clemente ‘Tiko’ Iniesta, que abandona el club en el mercado invernal después de dos temporadas y media en La Constitución. El jugador, muy querido entre la afición del cuadro yeclano, ha llegado a un acuerdo con el club para la finalización de su vinculación contractual.

El Yeclano Deportivo publicó un breve escrito para agradecer al jugador su implicación con el club. «Desde todos los estamentos del club le damos las gracias por su profesionalidad durante el tiempo que ha estado con nosotros, deseándole todas las suertes a nivel profesional como personal».

A su vez, el jugador también colgó en sus redes sociales una foto acompañada de un texto de agradecimiento y despedida. «Me duele mucho tener que escribir esto, pero esto es lo que tiene el fútbol. Adiós, Yecla. Han sido dos años y medio fantásticos en los que ha habido de todo, pero me quedo con ese ansiado ascenso. Me voy con la cabeza bien alta de haber dejado a Yecla en la categoría que se merece. Muchos gracias a todos por el apoyo durante estos años», escribió.

Por otro lado, el Orihuela ha informado del fichaje de Andrés Silvente, jugador que también salió del Yeclano durante el mercado invernal y que encuentra destino en Segunda RFEF.