Dani Martínez: “Mañana es más importante querer que poder”

ElPozo Murcia afronta mañana un partido decisivo y Dani Martínez es consciente de que un mal resultado o la no clasificación para la Copa de España le podría costar el puesto y lo lleva con naturalidad y ha querido ser agradecido con el club: “Cuando puse mi puesto a disposición del club, lo que me transmitieron fue que yo era parte de la solución y no del problema, por lo que les estaré eternamente agradecido. Si el club tomara otra decisión, ahora tocará aceptarla porque somos profesionales. Me iré con la cabeza alta, tranquilo y sabiendo que en todo momento he hecho lo que tenía que hacer”, expresó el técnico, que además puntualizó que su compromiso es total: “Hasta el último día que estoy aquí voy a hacer mi trabajo y voy a preparar el equipo lo mejor posible”.

El cuadro murciano tiene bajas y así lo comenta el preparador del cuadro charcutero: “Desgraciadamente, estamos acostumbrados a esta circunstancia desde hace semanas. Es lo que hay y hay que saber adaptarse y buscar soluciones”.

Dani Martínez, durante un partido / Prensa ElPozo Murcia

Dani Martínez ha querido comentar el dato que más le está dando vueltas a la cabeza: “Lo que más me preocupa es que desde febrero a noviembre hemos sido el mejor equipo de la liga regular, el que más partidos ha ganado y el que mejores números ha hecho. Claro que me preocupan los números de noviembre hasta ahora”. Eso sí, tiene claro que el equipo jugará la Copa de España: “Hay solo una combinación que nos puede dejar fuera de la Copa de España, la probabilidad estadística dice que es difícil que nos quedemos fuera”. Eso sí, no ha negado que la semana ha sido difícil: “El equipo está dolido y triste”.

En los malos momentos, Dani Martínez recuerda quién está siempre a su lado: “La familia nunca va a fallar. Mi madre y mi padre, en este caso, me han criado en estos valores. Me han hecho una persona trabajadora y honesta. Con esos valores vas con la cabeza arriba siempre y con la conciencia tranquila”.

Movistar Inter llega como líder

Sobre Movistar Inter ha puesto en valor la figura de Drahovsky: “Inter es un equipo que desde el inicio ha hecho unos números muy buenos. Ha hecho incorporaciones de peso que le han dado aire fresco al equipo. Son muy agresivos con y sin balón. ‘Draho’ es su jugador estandarte en estos momentos, el que está haciendo goles importantes, como el que hizo en Sevilla que les dio la clasificación en el último segundo. Es un equipo que viene líder, que puede ser campeón de invierno. Ante eso tenemos que combatir”, concluyó el entrenador de ElPozo Murcia.