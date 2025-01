Álex Millán, solución versátil para un ataque en el FC Cartagena sin gol

Uno de los principales problemas de este Fútbol Club Cartagena, colista de LaLiga Hypermotion, es el gol. O, al menos, lo ha sido durante toda la primera vuelta. Después de varias temporadas asombrando en Segunda con un estilo atrevido y goleador, los albinegros se han convertido en el segundo equipo que menos goles marca de la competición. Sin goles no hay puntos y en ese contexto ha abordado la comisión deportiva cartagenerista el mercado de invierno. En la recta final llega Álex Millán, que ofrece movilidad, versatilidad, combinación y desmarque, pero que no destaca por grandes cifras goleadoras.

Álex Millán (Zaragoza, 1999) es el enésimo intento del FC Cartagena por recuperar a un futbolista que necesita reivindicarse. Como recientemente lo han sido Borja Valle, Franchu, Jaime Romero, David Ferreiro o Darío Poveda, entre muchos otros que han formado parte anteriormente de un club limitado en sus recursos y que se ha visto obligado a ir ‘a la contra’. En algunos casos ha funcionado, pero en otros se ha equivocado estrepitosamente el club albinegro.

Enésima reivindicación

El atacante maño se encuentra en esa tesitura porque no ha tenido la mejor de las suertes en las últimas temporadas. Una grave lesión de rodilla en verano de 2023 cortó su progresión cuando estaba llamado a dar el paso definitivo al fútbol profesional con el Real Oviedo y desde entonces no ha recuperado su mejor nivel. Rescinde su contrato con el Farense de la Primera División portuguesa, donde no ha tenido apenas minutos, y llega libre al Cartagena hasta final de temporada. Jugador y club han acordado también la opción de alargar su contrato un año más según diferentes objetivos que no han trascendido.

Millán destaca por su amplia experiencia. Su juventud no le ha privado de conocer otro fútbol fuera de España, otras ligas, otros países y otros equipos. Se formó en la cantera del Villarreal y alcanzó el equipo filial en 2019, con tan sólo 18 años, para despuntar en la extinta Segunda B. Tres tantos en 18 partidos le valieron un sitio en el equipo ‘B’ que justificó al año siguiente con 10 goles en su mejor campaña hasta el momento.

Después de debutar con el primer equipo, probó suerte en Bélgica con el Círculo de Brujas primero y en el Unión Saint-Gillois después. No tuvo continuidad. Cuatro goles en toda la temporada le hicieron salir al fútbol portugués de la mano del Famalicao, donde tampoco sacó su mejor versión.

Dos goles en los 18 primeros encuentros de la temporada no fueron suficientes para continuar y el Villarreal B lo rescató para la segunda mitad del curso 22-23. De vuelta en casa marcó cuatro goles y ofreció cuatro asistencias que ayudaron a evitar el descenso del submarino amarillo y que llamaron la atención del Real Oviedo entrenado por Luis Carrión.

Fue en su marcha al Carlos Tartiere donde sufrió la peor lesión de su carrera: la rotura del ligamento cruzado que le apartó del terreno de juego desde julio de 2023 hasta marzo de 2024. En el tramo final de la campaña con los evetenses no pudo hacerse con un hueco en el once y jugó el tramo final de ocho partidos.

Su experiencia más reciente ha sido la vivida con el Farense en la máxima categoría del fútbol luso. Allí, Álex Millán se ha visto relegado al banquillo durante la primera vuelta, entrando en los partidos como segunda opción para el ataque o los extremos. Llegado el ecuador de la temporada, sin goles en su cuenta particular, abandona el club de la ciudad de Faro para intentar convertirse en la luz del ataque cartagenero, completamente apagado con Alfredo Ortuño y Gastón Valles en punta.

Millán se une al Cartagena para aportar posibilidades a Guillermo Fernández Romo en su ataque, dado que puede actuar en casi todas las posiciones del frente. Completa así también un hueco en los extremos, donde podría salir Jairo Izquierdo en dirección al CD Tenerife y donde también tiene mucha necesidad el cuadro cartagenerista de generar los goles que le faltan.

Loureiro evita confiarse frente al colista

El defensa de la SD Huesca, Miguel Loureiro, destacó ayer en una comparecencia pública frente a los medios que el partido frente al FC Cartagena del próximo sábado no será fácil y que su equipo no puede perder el nivel de atención por la mala situación del cuadro albinegro.

«En el vestuario somos conscientes de la dificultad que tendrá el partido. Es un partido más al que tenemos que ponerle toda la atención», afirmó en primera instancia. «Nos equivocaríamos si pensamos que va a ser fácil porque se ha demostrado que si bajamos el nivel somos vulnerables y cualquier equipo nos puede hacer daño», manifestó el zaguero.

El Huesca es uno de los cuatro equipos a los que ha ganado el Cartagena este curso y con ese precedente evitan confianzas excesivas en El Alcoraz a pesar de lo que dice la clasificación.

«No nos fijamos demasiado en esas estadísticas, sino en afrontar cada partido como si fuese el último. La igualdad es máxima y entran en juego muchos factores como los modelos de juego, pues hay equipos que nos vienen mejor o peor por su forma de jugar», explicó. Por último, el jugador admitió que «las sensaciones son muy buenas» a dos días del choque frente al Cartagena.