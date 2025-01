Real Murcia-Yeclano: un problema compartido entre los dos equipos

Casi cinco meses han pasado desde que el Yeclano Deportivo amargase el estreno en casa de la actual temporada al Real Murcia. La victoria del conjunto azulgrana en el primer partido de los murcianistas ante su público (0-1) alertó de lo que semanas más tarde se acabó confirmando, que muchos puntos volarían de la Nueva Condomina durante la primera vuelta del calendario de Primera Federación. Un problema que también ha tenido que sufrir el equipo del Altiplano en La Constitución durante el mismo periodo de tiempo.

O lo que es lo mismo, tanto Real Murcia como Yeclano son capaces de obtener más rédito a domicilio que en su propia casa. De hecho, gracias a sus resultados como visitante, han podido finalizar la primera fase de la campaña entre los primeros clasificados. Por esta regla de tres, el Yeclano asaltó la Nueva Condomina el pasado 1 de septiembre y el Real Murcia sería ahora el que tendría todas las papeletas para hacer lo mismo este sábado (20.00 horas, FEF.TV) en La Constitución. Pero todas estas fórmulas no son tan sencillas en la práctica.

El equipo grana cerró la primera vuelta con una dolorosa derrota ante el Antequera a domicilio, sin ofrecer ninguna posibilidad de plantarle cara al líder y con más preocupaciones que certezas. Sin embargo, siete días más tarde logró cambiar su imagen. El triunfo ante el Hércules en Nueva Condomina sirvió para volver a ilusionar a todos los aficionados con un primer puesto que desde el club se han marcado entre ceja y ceja, y con la clara intención de hacerse fuerte en su estadio de una vez por todas para no tropezar con la misma piedra que le ha privado años anteriores de situarse entre las primeras plazas.

Visita la plantilla de Fran Fernández a un Yeclano que tan solo ha podido vencer en dos partidos de los diez que ha disputado en su estadio hasta ahora (en los que ha empatado cinco y perdido tres) con el propósito de confirmar su mejoría de estos últimos siete días y poder sumar los tres puntos, como ya hizo en su última visita en noviembre de 2020. Sin público en La Constitución por las medidas de restricción por el covid, el Real Murcia logró vencer al Yeclano tras remontar un 1-0 con dos goles en los últimos cinco minutos.

Los tantos de Álvaro Moreno y Víctor Curto permitieron lograr la victoria a una plantilla que por aquel entonces estaba dirigida por Adrián Hernández, y que ahora se encuentra en uno de los momentos más dulces durante su etapa en el Yeclano tras conseguir la pasada temporada el ascenso a la Primera Federación.

Con los pies en el suelo en busca de certificar la permanencia, pero sin renunciar a nada. Así afronta el conjunto azulgrana este segundo tramo de la competición en el que ha obtenido 11 puntos en casa y 15 como visitante.

Los de Adrián Hernández se han reforzado en este mercado invernal, de momento, con el defensa Andrés López, cedido por el Real Murcia y que no podrá participar en el encuentro de este sábado, y el atacante Moha Traoré, quien ya disputó 44 minutos la pasada jornada en la derrota ante el Atlético Sanluqueño. Además, perdió por lesión a Jesús Carrillo al sufrir la rotura del ligamento cruzado de su rodilla en su primer partido con el equipo del Altiplano de la temporada hace un par de semanas.

Dos caras nuevas

Por su parte, el Real Murcia puede llegar a Yecla con dos novedades en su convocatoria. La del lateral izquierdo Ian Forns, que ya suma varios entrenamientos con el grupo tras su llegada la pasada semana, y la de un David Flakus que ayer fue presentado como nuevo jugador grana al recalar también a préstamo desde el Castellón.

No obstante, a priori no se esperan grandes cambios en el once para este sábado de un Fran Fernández que recuperará a Jorge Yriarte que la pasada jornada fue baja al estar convocado por la selección de Venezuela para el amistoso ante Estados Unidos, en el que marcó el gol de la vinotinto (3-1).