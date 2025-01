El mercado de la Minera echa humo: Llega Adrián Sanmartín, salen Sergio Cortado y Domi

La dirección de la Deportiva Minera tenía claro que este mercado invernal debía ser muy importante y no paran de haber movimientos en la plantilla. Ya son diez en total entre fichajes y bajas, contando los tres que se han producido en el día de hoy.

Esta mañana el cuadro rojillo ha disputado un amistoso ante el Slask Wroclaw que ha servido para dar minutos y rodaje tanto a los nuevos jugadores como a muchos futbolistas del filial. El resultado de 7-0 a favor del cuadro polaco ha sido una anécdota, pero el choque también ha servido para ver de corto a Adrián Sanmartín. El extremo cartagenero de 19 años que había estado en la primera vuelta defendiendo los colores del Deportivo Marítimo, y que salió de la cantera del Cartagena y también estuvo en la del Elche, firma hasta final de temporada con la Deportiva Minera. Sanmartín llega para ocupar la posición que dejó Feli como extremo puro que aporta verticalidad y cambia los partidos.

Adrián Sanmartín, con el primer equipo del FC Cartagena / L.O.

Domi y Sergio Cortado resciden

Si ayer se anunciaba la rescisión de Raúl Sanchís, hoy se confirma la marcha de dos jugadores que han tenido un papel secundario, pero interesante en la Deportiva Minera en esta primera vuelta. Domi, que ha disfrutado de la confianza de Popy, ya que en varios partidos ha sido titular y deja para el recuerdo el golazo en Tudela en la primera ronda de Copa del Rey que abría el camino del 0-5 ante el Tudelano, mientras que Sergio Cortado tuvo menos continuidad; siempre entró desde el banquillo y pudo aportar un gol que le dio los tres puntos ante el Orihuela en la segunda jornada liguera. La marcha del delantero cartagenero era un secreto a voces y la llegada de Santi Muller era para cubrir ese perfil y aquí se dio la exclusiva de su fichaje.

El mercado no se cierra aquí

Aunque ya son cinco los fichajes (Cifu, Rubén Mesa, Adri Escudero, Santi Muller y Adrián Sanmartín) y cinco las bajas (Feli, Manu Rodríguez, Raúl Sanchís, Domi y Sergio Cortado), el mercado de fichajes de la Deportiva Minera no se ha terminado ni mucho menos. Sobran defensas y Monty es el elegido por la dirección deportiva por sueldo y rendimiento; pese a ser titular gran parte de la temporada, es el que debe abandonar el club, ya que se han firmado dos defensas ahí. Julio Algar, que no cuenta y tiene propuestas de Tercera RFEF, también tiene papeletas para salir. Mientras que en el capítulo de altas, se busca un jugador que mejore a Domi en esa ‘segunda línea ofensiva’, junto a un centrocampista, y no se descarta un lateral zurdo, aunque Adri Escudero puede haber resuelto esa carencia.