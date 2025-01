Fran Fernández: "Tenemos que ser duros mentalmente ante el Yeclano"

Un derbi Yeclano Deportivo-Real Murcia en La Constitución es un partido diferente. Y pese a que los azulgranas están consiguiendo peores resultados esta campaña ante su afición que fuera, algo que también le ocurre a los granas, para Fran Fernández, entrenador murcianista, es el “contexto más diferente que nos podemos encontrar en la competición”. En rueda de prensa, el almeriense ha hecho hincapié en una clave: “Tenemos que ser duros mentalmente”, ha comentado. Porque al margen de calidad futbolística, el equipo de Yecla exprime al máximo a sus rivales. “Tiene mucho mérito lo que están haciendo. Es un recién ascendido que está compitiendo muy bien, un rival difícil de analizar porque hace muchos cambios y te varía el sistema durante el partido, pero hay comportamientos que se dan en todos sus encuentros que son parecidos siempre, y tenemos que adaptarnos a ellos. El trabajo de Adrián Hernández y de su cuerpo técnico tiene mucho mérito”, ha añadido el murcianista.

Fernández afirma que sus jugadores ya han afrontado esta campaña partidos similares y que el saldo es positivo para ellos: “Hemos competido bastante bien en situaciones similares, como en Alcoy y en Fuenlabrada, pero este partido tiene un mayor grado de dificultad porque el rival compite muy bien, es el equipo menos goleado de la categoría, y sus partidos suelen ser cerrados, con poquitos goles que suelen llegar al principio o al final, lo que provoca que tienes que entrar en el partido muy intensos y centrados. Tenemos que adaptarnos al contexto, pero creo que lo vamos a hacer, aunque no podemos jugar como ellos, porque si jugamos como lo hacen ellos, somos peores”, ha explicado.

El técnico murcianista, después de la victoria el pasado sábado ante el Hércules, ha visto a su plantilla “bien, estable” durante la semana porque ese triunfo ante su afición “fue un respiro y una alegría enorme, pero desde el martes veo al equipo bien, centrado y sabiendo lo que nos espera el sábado, con ganas e ilusión de conseguir tres puntos que serán muy difíciles de conseguir”. Además, podrá contar tanto con Ian Forns como con Flakus, los dos refuerzos, hasta el momento de invierno: “Viene de jugar algunos minutos esta temporada en Segunda y de entrenar con sus equipos. Pero los que estaban antes también están bien, hay buen grupo”, ha indicado sobre las posibilidades que tienen de entrar en las rotaciones.

Paciencia con Isi Gómez

Pero mientras que unos llegan, otros tienen que salir y el mercado de invierno está en su recta final. Por ello, Fernández considera que “este es el partido más difícil para un entrenador de la temporada. Creo que para el siguiente el mercado ya estará cerrado, pero es complicado el trabajo durante el día a día, aunque me he llevado una grata sorpresa porque todos siguen trabajando a un nivel alto, todos quieren estar y para mí es motivador ver que el futbolista está aquí y está a gusto”. Y entre las novedades que también tendrá la plantilla será Isi Gómez. Además, el técnico ha sido tajante al afirmar que “está decidido desde agosto o septiembre que iba a estar con nosotros a partir de enero. Le falta unas semanas y hay que tener paciencia con él, pero sí que lo estoy viendo mejor de lo que yo pensaba a estas alturas. Cuando tenga la licencia federativa vendrá convocado, y cuando esté a nivel óptimo, jugará”. Su alta provocará una baja de un jugador senior, apuntando a que saldrá del equipo el delantero Carrillo, aunque el almeriense eludió hablar de las bajas.

Regreso de Yriarte

Para el choque en Yecla, Fernández recupera efectivos en el centro del campo: “Está claro que es un poco diferente a la semana pasada, pero ya dije aquí en la previa que no estaba preocupado por las bajas, y ahora pienso exactamente lo mismo. Moha va a estar aún unas semanas de baja, no sé si dos o tres, pero volvemos a tener a Yriarte, y Boateng ya tiene otra semana de entrenamientos”. El mediocentro venezolano ha regresado de participar con su selección “con un nivel de confianza muy bueno. No sé fue así después de la derrota en Antequera, pero ha venido bien, motivado, con muchas ganas de entrar de nuevo en el equipo”.

Yriarte, en el partido de Ibiza / L.O.

Fernández quiere evitar en Yecla que al equipo le pase como Antequera, donde un gol a los cinco minutos provocó una ‘desconexión’ generalizada: “Espero que si hay un gol como en Antequera a los cinco minutos que fue no legal, no perdamos la concentración. No nos podemos salir del partido por factores externos, pero en Antequera se dio una circunstancia de la que nadie ha hablado, porque el gol no tenía que haber subido al marcador. Después pasaron muchas cosas, pero tenemos que ser fuertes para que no nos saquen del partido”.

Y como ocurrió en el anterior desplazamiento, el Real Murcia volverá a estar arropado en Yecla por sus aficionados: “Claro que se nota la gente que viaja con nosotros, es una barbaridad. Cuando tenemos los recibimientos que nos hacen fuera de casa y tenemos momentos complicados, que se nota. En Antequera, por ejemplo, nos ayudaron a levantarnos en la segunda parte de un palo gordo”, ha terminado diciendo.