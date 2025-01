Breis estalla contra las críticas al FC Cartagena

El FC Cartagena es una bomba de relojería y la sensación es que ayer, minutos antes de las 14.00, en la sala de prensa del Estadio Cartagonova terminó de explotar. La situación del club de la trimilenaria no es la ideal ni en lo institucional ni en lo deportivo y en las últimas semanas parecía evidente que esto podía llegar a ocurrir. El club está en un proceso de venta que no tiene un futuro claro, ya que ninguno de los compradores se ha acercado ni en la oferta inicial ni en el momento de llevar a cabo la compra a lo que piden los actuales propietarios de la entidad, mientras que en el plano deportivo la situación es aún más dramática, con el equipo colista de la clasificación y a 12 puntos de la salvación.

Las críticas en el entorno tienen dos objetivos muy claros como responsables de la actual situación que atraviesa el cuadro cartagenero. Se trata de Paco Belmonte, presidente y máximo dirigente del club, y Manolo Sánchez Breis, director deportivo y principal responsable de la parcela deportiva.

Breis compareció en la rueda de prensa de presentación de Julián Delmás y Óscar Clemente con una actitud seria. Quiso dar la bienvenida de una manera agradable a los nuevos futbolistas albinegros y, tras las preguntas que se hicieron a los nuevos integrantes de la plantilla cartagenerista, llegó el turno del director deportivo y ahí explotó todo.

Situación insostenible

Manolo Sánchez Breis, con la necesidad de explicarse, fue muy contundente y vehemente en los mensajes que fue enviando: «Somos los mismos que hemos conseguido que el Cartagena siga cinco años en Segunda División; somos los primeros perjudicados si el equipo baja. A partir de ahí, claro que me gustaría ver un Cartagonova con 10.000 espectadores. No nos da gusto perder, no queremos perder. Os leo y os escucho y parece que disfrutamos cuando pierde el equipo».

El equipo tiene un pie ya en la Primera Federación. El director deportivo entiende las críticas deportivas, pero tiene claro que se sobrepasaron los límites: «A nosotros nos gustaría salir del estadio y que en vez de que haya 300 aficionados esperándonos para decirnos de todo, encontrarnos a 500 diciéndonos lo guapos que éramos. Y ni antes éramos tan guapos ni ahora somos unos hijos de puta. Un hijo de puta no soy, ni un chorizo. Ni yo ni el presidente».

Seguirán hasta el 30 de junio

Breis volvió a confirmar que no tiene ninguna intención de dejar su cargo y que sigue igual de comprometido con el club. El director deportivo de la entidad cartagenera reconoció que los que dirigen al Cartagena lo van a seguir haciendo al menos hasta el 30 de junio. Volvió a repetir la misma fecha, lo que hace pensar que existe la posibilidad real o la intención de no querer continuar la próxima temporada. Al ser la segunda vez que insiste en esa fecha, se deduce que la opción de terminar la etapa dirigiendo al Cartagena está sobre la mesa de los actuales dirigentes.

Óscar Clemente y Julián Delmás, comprometidos con el proyecto

La presentación de los dos nuevos jugadores albinegros pasó a un segundo plano tras las palabras del director deportivo, pero tanto Óscar Clemente como Julián Delmás se mostraron muy comprometidos con el proyecto albinegro. Ambos jugadores ya debutaron el pasado fin de semana ante el Real Oviedo.

El centrocampista tinerfeño, que ha llegado a la ciudad trimilenaria cedido por el Levante, reconoció que en lo personal es una muy buena oportunidad: «Vengo aquí para jugar todo lo que pueda y ganar. Me da igual venir cedido. He venido aquí porque necesito sentirme importante». El hecho de que no haya hecho pretemporada con el equipo albinegro no preocupa al centrocampista: «Lo llevo bien. Los compañeros me lo han puesto muy fácil y el míster me ha dado confianza. Si hubiera empezado desde el principio, sería mejor, pero no hay tiempo para pensar en eso».

Por su parte, Julián Delmás que vuelve a la que fue su casa, quiso poner en valor el hecho de haber dejado amigos a los que se ha vuelto a reencontrar: «Ha sido muy fácil. Ya conocía a gente del club y eso me ha ayudado». La situación del equipo es muy complicada, pero esa circunstancia no afectó a la hora de tomar la decisión de venir a la ciudad trimilenaria: «Cuando me llamó Manolo, no dudé en venir y echar una mano». El lateral derecho albinegro tiene claro que no es momento de lamentaciones: «La situación está como está y hay que adaptarse rápido. Hay que dar rendimiento lo antes posible».

Delmás ha recordado lo bien que estuvo en el pasado en el cuadro portuario y esa fue la razón por la que no dudó en aceptar este reto: «Aquí fui muy feliz, siempre estuve muy bien, siempre me trataron muy bien, fui muy feliz y siempre he tenido un gran recuerdo de la afición. Voy a dar el máximo para que ellos estén contentos conmigo. Tenía otra propuesta, pero cuando me llamó Manolo dije que sí al momento y no dudé en firmar».