Alejandro Gómez: "No puedo garantizar que haya salidas ni más llegadas"

El UCAM Murcia CB vuelve a tener 'overbooking' con catorce jugadores en plantilla, tres de ellos extracomunitarios, con el fichaje del ala pívot Kaiser Gates, quien debutará contra el Barcelona en el Palacio (18:30 horas). Sin embargo, aún no ha salido nadie para dejar su plaza al estadounidense. “Yo estoy muy contento con tener 14 jugadores y si pudiera tendríamos 16”. La frase es de Alejandro Gómez, que en la presentación del encuentro del domingo, que servirá para conmemorar los 1.200 años de la ciudad de Murcia, habló de la situación que se ha suscitado de nuevo solo unos días después de marcharse al Río Breogán Arturs Kurucs. “No dije que 14 fueran muchos, lo dijo el entrenador”, aclaró el madrileño, quien en cualquier caso matizó que “si no tuviéramos problemas de dinero no nos plantearíamos ninguna salida”.

“No puedo garantizar que haya salidas ni más llegadas, no sabemos qué va a pasar”, puntualizó un Alejandro Gómez quien considera que Gates “nos viene muy bien para la estructura de nuestro equipo. Hemos detectado las carencias que tenemos y él viene a suplirlas, como son abrir el campo, ayudar en el rebote y ser enérgico en defensa. Llevamos mucho tiempo detrás de él porque entendemos que es el jugador perfecto para lo que necesitamos. Gates no viene a sustituir, viene porque tenemos unas carencias”, comentó.

Que hay varios jugadores que no están rindiendo como el curso pasado es algo que han reconocido los propios protagonistas, Alejandro Gómez y el entrenador, Sito Alonso. Los focos ahora mismo, al tener tres extracomunitarios el equipo, apuntan a la rescisión de contrato de Troy Caupain, a quien ya se ha relacionado con algún equipo turco, aunque en ningún momento el director general habló de ningún jugador en particular: “Siempre hay movimientos, pero no ahora, desde principio de temporada. Estamos todos moviéndonos y a lo mejor hay más salidas y entradas. Todo el mundo está buscando jugadores. Nosotros hemos recibido ofertas durante la temporada por jugadores nuestros, pero hemos dicho no. Son cosas normales que pasan y que no se hacen públicas”, expuso Gómez, quien en otro momento de la rueda de prensa dijo que “si salen jugadores, seguro que los echaremos de menos. Sí que condiciona la parte económica para la toma de soluciones. A lo mejor quieres que salga uno y sale otro porque compensa económicamente. No sabemos qué va a pasar”.

"No estamos para creernos nada"

El equipo afronta la segunda vuelta después de sumar ocho victorias en la primera pese a haber sido irregular en sus prestaciones. “Hay cosas que hemos hecho muy bien, como competir en la mayoría de partidos, pero me gustaría que fuéramos más consistentes. Hemos sido capaces de jugar más partidos redondos fuera de casa que en el Palacio. No hemos tenido nuestros porcentajes de acierto, pero ya se ha pasado la Copa del Rey, nos va a venir bien no ir con ningún cartel en la segunda vuelta como en la primera vuelta, en la que teníamos el de subcampeones de la liga”, explicó Gómez, quien también habló de “inseguridades” en el equipo. Y como apuntó Sito Alonso a modo de valoración de la primera vuelta, ha echado en falta más humildad en la plantilla porque “salvo Unicaja y Valencia, que son los que están más sólidos, el resto no estamos para creernos nada. Debemos tener los pies en el suelo”, precisó.

El director general no solo habló de presente, sino también de futuro. Un hecho es que Gates ha venido con un contrato hasta final de temporada con opción a otra. Y para él, el gran avance experimentado por el club en los últimos tiempos es que puede pensar en el día de mañana sin estar sufriendo por lograr la permanencia: “Dentro de nuestra humildad, hemos sido capaces de dar un paso de gigante, que es no mirar hacia abajo, sino de mirar al futuro. Tenemos una solidez que nos permite trabajar con tiempo. Estamos trabajando ya en la temporada que viene porque si no lo hiciéramos lo pagaríamos”, declaró.